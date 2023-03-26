رحيل السياسي المغربي المخضرم عبدالواحد الراضي

الرباط – عبدالحق بن رحمون
نعت الأوساط السياسية والاعلامية والحقوقية الزعيم اليساري المغربي عبد الواحد الراضي صاحب كتاب «مذكرات المغرب الذي عشته»، الذي غيبه الموت الأحد عن سن يناهز 88 عاما، حيث كان يتلقى العلاج بإحدى المصحات في باريس، بعد صراع مع المرض. ويذكر أن الراضي من عائلة قروية من مطقة سيدي سليمان (غرب المغرب) تعد من أعيان المنطقة، وقد انخرط في العمل السياسي في حقبة كان فيها هذا المجال مقتصرا على أبناء المدن والحواضر. وبرحيل عبدالواحد الراضي تكون صفحة أخرى طويت بأسرارها ونضالها من جيل مغرب ما قبل الاستقلال، الجيل الذي عمل صفوف الحركة الوطنية التي ناضلت ضد المستعمر الفرنسي. ويعتبر عبدالواحد الراضي، الكاتب الأول السابق، لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيس مجلس النواب سابقا، والملقب بشيخ وقيدوم السياسيين المغاربة، ويعد مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومن المناصب الحكومية التي تقلدها حقيبة وزير التعاون ووزارة العدل، كما ترأس البرلمان لسنوات متتالية وشكل ظاهرة سياسية فريدة، حيث لم يغادر مقعده النيابي، منذ انتخابه، في أول برلمان مغربي عام 1963. وإلى جانب انشغالاته السياسية ومسؤولياته النيابية شغل خريج جامعة السوربون، مقعدا في جامعة محمد الخامس بالرباط والتي درس بها شعبة علم النفس الاجتماعي، بعدما تتلمذ على يد نخبة من المتخصصين الفرنسيين في هذا المجال. تجدر هنا الاشارة ، أنه في وقت سابق منح الراحل الراضي مؤسسة أرشيف المغرب أرشيفاته الخاصة التي تشهد على مساره الجامعي والحزبي والسياسي، وطنيا ودوليا، وذلك للمساهمة في حفظ التاريخ المشترك ونقله للأجيال الحالية والقادمة. كما يعتبر أرشيف الراضي بحسب سياسيين شهادة نابعة من عمق الحياة السياسية المغربية في تطوراتها وتعقيداتها، على المستوى الجهوي والوطني والدولي. على صعيد آخر، وعلى بعد أيام من نهاية الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة بعد التمديد له لستة أشهر، من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله، أكد بلاغ مشترك للفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على تشبثهما بالمنهجية الديمقراطية والدستورية في مقاربة مشاكل القطاع وانتخاب هيئاته ومؤسساته، مؤكدين انخراطهما في إصلاح قطاع الإعلام والاتصال والنهوض بأوضاع المنتمين إليه، من خلال اتباع مقاربة شمولية بلا إقصاء. وأبرز المصدر المذكور أن تكوين المجلس الوطني للصحافة بني على المبدأ الديمقراطي الذي ينص عليه الفصل 28 من الدستور، وانبثق بالانتخاب، وبني كذلك على اتفاقات بين مكوناته على ألا يتم التراجع لا على مبدأ الانتخاب ولا على مبدأ التداول.
كما سجل البلاغ أن «بعض مكونات المجلس انقلبت على الدستور والقانون والاتفاقات الأخلاقية»، مما وجه «ضربة موجعة» لصورة هذا المجلس، المفروض أن يكون مثالا في الامتثال للدستور، وحاملا للنهوض بالأعراف الديمقراطية.
وتابع البلاغ المشترك بأن الحكومة أكدت، وبشكل رسمي، عندما قررت التمديد للمجلس لمدة 6 أشهر، أنها تفعل ذلك استثنائيا حتى يتمكن هذا المجلس من إجراء انتخاباته، وها قد انقضت 6 أشهر دون أن نرى إلا التذبذب والتردد غير المفهومين»، مشيرا إلى ظهور بعض النوايا الخفية في ما سمي بمقترح قانون تم فيه إقحام السلطات العليا بالبلاد، وأريد به ضرب مبدأ الانتخاب، وتفصيل التمثيلية على المقاس عن طريق اقتراح تحديدها بنص تنظيمي، وضرب مبدأ التداول.
وأضاف أنه على الرغم من عدم نجاح هذا المخطط، إلا أنه لم تسقط لحد الآن النزوعات التي كانت وراءه، وهذا ما يجعلنا كأعضاء في هذا المجلس محرجين ونحن ننتمي إلى مؤسسة يحاول البعض جاهدا أن يحرم الصحافيات والصحافيين من حقهم البسيط في اختيار من يمثلهم فيها”.
وعبرت الفيدرالية والجامعة عن قناعتهما بضرورة تعديل مدونة الصحافة بشكل شامل، على ألا يكون هذا المطلب حقا يراد به باطل، وألا يستعمل هذا التعديل للإجهاز على المبدأ الديمقراطي، وألا يسبق تشكيل المجلس بالانتخابات أي مشروع إصلاح قانوني، حتى يكون المجلس شريكا فيه، وألا يتم التسرع في إعادة النظر في مدونة شاملة حتى لا نضطر لإعادة تعديلها بعد حين، وأن نتبنى قولا وفعلا خلاصة اليوم الدراسي لمجلس النواب التي تحدثت عن قانون إطار، وهذا ما يتطلب وقتا طويلا لا يمكن معه أن يبقى المجلس رهينة، بل يجب أن يكون فاعلا بكامل لياقته الأخلاقية والديموقراطية.»
وحذر البلاغ ذاته من الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض أصحاب المصالح للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير التي أقرتها المملكة منذ قانون 1958، وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافية، وهي شروط لا تتماشى مع المعايير الدولية ولا الإرادة الملكية ومنطوق الدستور.
وسجل البلاغ أن الفيدرالية والجامعة تلاحظان، خارج موضوع التنظيم الذاتي، أن هناك محاولات حثيثة لإقصاء جل ممثلي الجسم الصحافي الوطني، والتعامل مع بعض الهيآت دون مراعاة لا للوزن ولا للتمثيلية (وهي المنبثقة عن استحقاقات وطنية من قبيل الانتخابات المهنية)، مضيفا أن “ما جرى في الاتفاق المبرم مؤخرا لخير دليل على ذلك، مع العلم أنه كان بالإمكان الحصول على مكاسب أكبر وأشمل للعاملين بالقطاع لو حبذت تلك الأطراف مقاربة تشاركية، بدل إقحام البعد الاجتماعي واستغلاله في النقاش حول التنظيم الذاتي”.
وأعربت الفيدرالية والجامعة عن الأسف «لما يجري في مؤسسة شاركنا في ولادتها»، مضيفتين ، وإذ نعبر بالوضوح التام عن رفضنا لسلب حق الصحافيين في اختيار ممثليهم في مجلس هو مجلسهم، فإننا نحتفظ لأنفسنا بالحق في اتخاذ القرارات التي يفرضها علينا ضميرنا المهني والتزامنا الأخلاقي مع قواعدنا ومناضلينا، بما في ذلك استعمال كافة الوسائل المشروعة بناء على المستجدات ومدى انسجامها مع الدستور والقانون وقناعاتنا الديموقراطية الراسخة.»