رحيل السياسي المغربي المخضرم عبدالواحد الراضي

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

نعت‭ ‬الأوساط‭ ‬السياسية‭ ‬والاعلامية‭ ‬والحقوقية‭ ‬الزعيم‭ ‬اليساري‭ ‬المغربي‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬الراضي‭ ‬صاحب‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬مذكرات‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬عشته‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬غيبه‭ ‬الموت‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬سن‭ ‬يناهز‭ ‬88‭ ‬عاما،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬بإحدى‭ ‬المصحات‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬المرض‭. ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬الراضي‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬قروية‭ ‬من‭ ‬مطقة‭ ‬سيدي‭ ‬سليمان‭ (‬غرب‭ ‬المغرب‭) ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أعيان‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقد‭ ‬انخرط‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬مقتصرا‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬المدن‭ ‬والحواضر‭. ‬وبرحيل‭ ‬عبدالواحد‭ ‬الراضي‭ ‬تكون‭ ‬صفحة‭ ‬أخرى‭ ‬طويت‭ ‬بأسرارها‭ ‬ونضالها‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬مغرب‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الاستقلال،‭ ‬الجيل‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬صفوف‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬ناضلت‭ ‬ضد‭ ‬المستعمر‭ ‬الفرنسي‭. ‬ويعتبر‭ ‬عبدالواحد‭ ‬الراضي،‭ ‬الكاتب‭ ‬الأول‭ ‬السابق،‭ ‬لحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬للقوات‭ ‬الشعبية،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬سابقا،‭ ‬والملقب‭ ‬بشيخ‭ ‬وقيدوم‭ ‬السياسيين‭ ‬المغاربة،‭ ‬ويعد‭ ‬مؤسسي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬للقوات‭ ‬الشعبية،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬لطلبة‭ ‬المغرب،‭ ‬ومن‭ ‬المناصب‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تقلدها‭ ‬حقيبة‭ ‬وزير‭ ‬التعاون‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل،‭ ‬كما‭ ‬ترأس‭ ‬البرلمان‭ ‬لسنوات‭ ‬متتالية‭ ‬وشكل‭ ‬ظاهرة‭ ‬سياسية‭ ‬فريدة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يغادر‭ ‬مقعده‭ ‬النيابي،‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬برلمان‭ ‬مغربي‭ ‬عام‭ ‬1963‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬انشغالاته‭ ‬السياسية‭ ‬ومسؤولياته‭ ‬النيابية‭ ‬شغل‭ ‬خريج‭ ‬جامعة‭ ‬السوربون،‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬والتي‭ ‬درس‭ ‬بها‭ ‬شعبة‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بعدما‭ ‬تتلمذ‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬تجدر‭ ‬هنا‭ ‬الاشارة‭ ‬،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬منح‭ ‬الراحل‭ ‬الراضي‭ ‬مؤسسة‭ ‬أرشيف‭ ‬المغرب‭ ‬أرشيفاته‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬على‭ ‬مساره‭ ‬الجامعي‭ ‬والحزبي‭ ‬والسياسي،‭ ‬وطنيا‭ ‬ودوليا،‭ ‬وذلك‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬التاريخ‭ ‬المشترك‭ ‬ونقله‭ ‬للأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والقادمة‭. ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬أرشيف‭ ‬الراضي‭ ‬بحسب‭ ‬سياسيين‭ ‬شهادة‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬تطوراتها‭ ‬وتعقيداتها،‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الجهوي‭ ‬والوطني‭ ‬والدولي‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬وعلى‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الولاية‭ ‬القانونية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬له‭ ‬لستة‭ ‬أشهر،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬تجديد‭ ‬هياكله،‭ ‬أكد‭ ‬بلاغ‭ ‬مشترك‭ ‬للفيدرالية‭ ‬المغربية‭ ‬لناشري‭ ‬الصحف‭ ‬والجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬والاتصال،‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬لواء‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل،‭ ‬على‭ ‬تشبثهما‭ ‬بالمنهجية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والدستورية‭ ‬في‭ ‬مقاربة‭ ‬مشاكل‭ ‬القطاع‭ ‬وانتخاب‭ ‬هيئاته‭ ‬ومؤسساته،‭ ‬مؤكدين‭ ‬انخراطهما‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬والاتصال‭ ‬والنهوض‭ ‬بأوضاع‭ ‬المنتمين‭ ‬إليه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬مقاربة‭ ‬شمولية‭ ‬بلا‭ ‬إقصاء‭. ‬وأبرز‭ ‬المصدر‭ ‬المذكور‭ ‬أن‭ ‬تكوين‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للصحافة‭ ‬بني‭ ‬على‭ ‬المبدأ‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬الفصل‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬وانبثق‭ ‬بالانتخاب،‭ ‬وبني‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬اتفاقات‭ ‬بين‭ ‬مكوناته‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬التراجع‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬الانتخاب‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬التداول‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬البلاغ‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬مكونات‭ ‬المجلس‭ ‬انقلبت‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬والاتفاقات‭ ‬الأخلاقية‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬وجه‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬موجعة‮»‬‭ ‬لصورة‭ ‬هذا‭ ‬المجلس،‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مثالا‭ ‬في‭ ‬الامتثال‭ ‬للدستور،‭ ‬وحاملا‭ ‬للنهوض‭ ‬بالأعراف‭ ‬الديمقراطية‭.‬

وتابع‭ ‬البلاغ‭ ‬المشترك‭ ‬بأن‭ ‬الحكومة‭ ‬أكدت،‭ ‬وبشكل‭ ‬رسمي،‭ ‬عندما‭ ‬قررت‭ ‬التمديد‭ ‬للمجلس‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬أنها‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬استثنائيا‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬انتخاباته،‭ ‬وها‭ ‬قد‭ ‬انقضت‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬إلا‭ ‬التذبذب‭ ‬والتردد‭ ‬غير‭ ‬المفهومين‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬بعض‭ ‬النوايا‭ ‬الخفية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬سمي‭ ‬بمقترح‭ ‬قانون‭ ‬تم‭ ‬فيه‭ ‬إقحام‭ ‬السلطات‭ ‬العليا‭ ‬بالبلاد،‭ ‬وأريد‭ ‬به‭ ‬ضرب‭ ‬مبدأ‭ ‬الانتخاب،‭ ‬وتفصيل‭ ‬التمثيلية‭ ‬على‭ ‬المقاس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اقتراح‭ ‬تحديدها‭ ‬بنص‭ ‬تنظيمي،‭ ‬وضرب‭ ‬مبدأ‭ ‬التداول‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬المخطط،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تسقط‭ ‬لحد‭ ‬الآن‭ ‬النزوعات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬وراءه،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬كأعضاء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬محرجين‭ ‬ونحن‭ ‬ننتمي‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬يحاول‭ ‬البعض‭ ‬جاهدا‭ ‬أن‭ ‬يحرم‭ ‬الصحافيات‭ ‬والصحافيين‭ ‬من‭ ‬حقهم‭ ‬البسيط‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬من‭ ‬يمثلهم‭ ‬فيها”‭.‬

وعبرت‭ ‬الفيدرالية‭ ‬والجامعة‭ ‬عن‭ ‬قناعتهما‭ ‬بضرورة‭ ‬تعديل‭ ‬مدونة‭ ‬الصحافة‭ ‬بشكل‭ ‬شامل،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬المطلب‭ ‬حقا‭ ‬يراد‭ ‬به‭ ‬باطل،‭ ‬وألا‭ ‬يستعمل‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬للإجهاز‭ ‬على‭ ‬المبدأ‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬وألا‭ ‬يسبق‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬بالانتخابات‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬إصلاح‭ ‬قانوني،‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬المجلس‭ ‬شريكا‭ ‬فيه،‭ ‬وألا‭ ‬يتم‭ ‬التسرع‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مدونة‭ ‬شاملة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نضطر‭ ‬لإعادة‭ ‬تعديلها‭ ‬بعد‭ ‬حين،‭ ‬وأن‭ ‬نتبنى‭ ‬قولا‭ ‬وفعلا‭ ‬خلاصة‭ ‬اليوم‭ ‬الدراسي‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬قانون‭ ‬إطار،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬معه‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬المجلس‭ ‬رهينة،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فاعلا‭ ‬بكامل‭ ‬لياقته‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والديموقراطية‭.‬‮»‬

وحذر‭ ‬البلاغ‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬الانزلاق‭ ‬وراء‭ ‬الأزمة،‭ ‬وطموحات‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬المصالح‭ ‬للانقلاب‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬قانون‭ ‬1958،‭ ‬وذلك‭ ‬بمحاولة‭ ‬فرض‭ ‬شروط‭ ‬تعجيزية‭ ‬للولوج‭ ‬إلى‭ ‬المهنة‭ ‬أو‭ ‬لتأسيس‭ ‬منشآت‭ ‬صحافية،‭ ‬وهي‭ ‬شروط‭ ‬لا‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ولا‭ ‬الإرادة‭ ‬الملكية‭ ‬ومنطوق‭ ‬الدستور‭.‬

وسجل‭ ‬البلاغ‭ ‬أن‭ ‬الفيدرالية‭ ‬والجامعة‭ ‬تلاحظان،‭ ‬خارج‭ ‬موضوع‭ ‬التنظيم‭ ‬الذاتي،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬حثيثة‭ ‬لإقصاء‭ ‬جل‭ ‬ممثلي‭ ‬الجسم‭ ‬الصحافي‭ ‬الوطني،‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الهيآت‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬لا‭ ‬للوزن‭ ‬ولا‭ ‬للتمثيلية‭ (‬وهي‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬استحقاقات‭ ‬وطنية‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬المهنية‭)‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬“ما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬مؤخرا‭ ‬لخير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬بالإمكان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مكاسب‭ ‬أكبر‭ ‬وأشمل‭ ‬للعاملين‭ ‬بالقطاع‭ ‬لو‭ ‬حبذت‭ ‬تلك‭ ‬الأطراف‭ ‬مقاربة‭ ‬تشاركية،‭ ‬بدل‭ ‬إقحام‭ ‬البعد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬واستغلاله‭ ‬في‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬التنظيم‭ ‬الذاتي”‭.‬

وأعربت‭ ‬الفيدرالية‭ ‬والجامعة‭ ‬عن‭ ‬الأسف‭ ‬‮«‬لما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬شاركنا‭ ‬في‭ ‬ولادتها‮»‬،‭ ‬مضيفتين‭ ‬،‭ ‬وإذ‭ ‬نعبر‭ ‬بالوضوح‭ ‬التام‭ ‬عن‭ ‬رفضنا‭ ‬لسلب‭ ‬حق‭ ‬الصحافيين‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬ممثليهم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬هو‭ ‬مجلسهم،‭ ‬فإننا‭ ‬نحتفظ‭ ‬لأنفسنا‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬علينا‭ ‬ضميرنا‭ ‬المهني‭ ‬والتزامنا‭ ‬الأخلاقي‭ ‬مع‭ ‬قواعدنا‭ ‬ومناضلينا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استعمال‭ ‬كافة‭ ‬الوسائل‭ ‬المشروعة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المستجدات‭ ‬ومدى‭ ‬انسجامها‭ ‬مع‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬وقناعاتنا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الراسخة‭.‬‮»‬