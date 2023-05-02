رحيل الخطاط الكبير عباس البغدادي

بغداد – علي الدليمي

رحل إلى رحمة الله الخطاط العراقي الكبير عباس البغدادي، اثر مرض عضال ألم به طويلاً.

ويعد الخطاط العراقي البارع عباس شاكر جودي المعروف فنياً بـ (عباس البغدادي) مواليد بغداد 1949? من أبرز رموز وأعمدة فن الخط العربي في العالمين العربي والإسلامي عموماً، وقد تربع عرش الإبداع والشهرة، منذ منتصف العقد السبعيني تقريباً، من القرن المنصرم، لما يمتلكه من قوة كتابة الحرف، وحس فني مرهف وفائق، وحدس هندسي دقيق في تشريح الحروف ونسبها الذهبية في جميع أنواعها، وقد تمكن البغدادي من تطوير إمكانياته الخطية بشكل فردي وموهبة فذه اطلق عليه “مهندس الحروف” لانه يستحق ذلك. بدأ البغدادي رساماً محترفاً ومتميزاً، له عين صائبة في رسم الضوء والظل باحترافية عالية جداً، وخصوصاً في رسمه للبورتريتات، في قلم الفحم. وميزة إبداعه نظافة الحرف وقوة التركيب وجمال إخراج اللوحة الخطية وهو مزخرف مبهر أيضا، وأنتج البغدادي من اللوحات ما لم ينتجه خطاط قبله لا من العرب ولا من الاتراك ولكن ثمرة إنتاجه هو ثلاث كراسات للخط العربي بصيغه لا تشابه الكراسات الاخرى من حيث طريقة التعليم.