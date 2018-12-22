رحيل الأمير السعودي طلال بن عبدالعزيز

توفي السبت الامير طلال بن عبدالعزيز آل سعود الأخ الأكبر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن عمر يناهز 87 عاما.

وأعلن الأمير عبد العزيز بن طلال عن وفاة والده الأمير طلال بن عبدالعزيز الابن الثامن عشر للملك المؤسس عبد العزيز.

وكان الأميرالراحل طلال بن عبدالعزيز قد دخل المعترك السياسي وزيراً للمواصلات عام 1952 وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعُيّن سفيراً لبلاده لدى فرنسا.

الوفاة، جاءت بعد معاناة مع مرض، لم تكشف تفاصيله وسائل الإعلام، ولا الأسرة، وبحسب بيان للديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، مساء السبت، سيصلى على الأمير طلال بعد صلاة العصر، الأحد، في أحد مساجد العاصمة الرياض.

وغرّد عبد العزيز نجل الأمير الراحل بـ”تويتر” معلنا استقبال العزاء بالمملكة، لمدة أيام تبدأ غدا الأحد.

ووفق إعلام سعودي، ولد الأمير طلال، في منتصف أغسطس/آب 1931، في الطائف غربي المملكة.