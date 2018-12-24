رحيل أمير الشرق المثير للجدل طلال بن عبد العزيز –

هكذا عرفته في أربعة حوارات

فيان فاروق

الحديث عن شخصية الأمير طلال بن عبد العزيز هو الحديث عن شخصية موسوعية، مختلفة عن السياق السياسي العام في المنطقة، فهو يعدُّ من أنبل، وأعظم الأمراء في الشرق الأوسط، وهو بحسب كتاب ومحللين وسياسيين ،وأحد أهم الأمراء في العالم … كان في حقبة مهمة من أهم السياسيين في الشرق الأوسط، وعرفه العالم على انه الخبير في شؤون المنطقة، كان قد اضطلع بمهمة عسيرة وشاقة لتنوير الآخرين، وإطفاء الحرائق السياسية في المملكة، والسعي للارتقاء بوعي القريبين والمحيطين به وكذلك عامة الناس.

ربما لكل سياسي أو مفكر أو مثقف مستوى من الرؤى وزاوية نظر تختلف عن الآخر بحسب الاختصاص والانحياز الأيديولوجي، لكنه بسعة معرفته واختصاصاته وأدواره يمنح أفاقاً مفتوحة لقراءات متعددة تنهل من تجربته الإنسانية المتفردة فهو انتقل بمراحل وعي ورقي فكري عبر التحولات السياسية والتاريخية أثرت فيه، ففي بدايات تجربته السياسية اندرج اسمه ضمن أهم الشخصيات المناصرة والداعمة للمشروع القومي العربي…إلى جانب احترامه لقضايا الشعوب وبمختلف قومياتهم وطوائفهم وأديانهم وثقافاتهم. وفي الشأن الداخلي طالب بانتهاج نظام الملكية الدستورية التي تحترم الخصوصية السياسية في المملكة العربية السعودية، ولما كان سابقاً بوعيه السياسي الاستشرافي عن الآخرين، تعرض لسلسلة من الضغوط والرفض، وكانت دعوته صادمة للمعارضين لتوجهاته سواءً من الداخل الذي يعول عليه في إيجاد الحلول ويرفضها من الخارج الذي يبحث دائماً عن مصالحه أي أنهم يضعون مصالحهم التي تسبق أي توجه أو موقف سياسي. عموماً ما يختلف بهِ عن أمثاله من السياسيين هو حيويته الفكرية وتفاعله وتجدده، إذ إنه دائب الحركة غير ساكن إذ بعد ذلك، تأثر بالمفاهيم الديمقراطية والليبرالية. وأهتم بحقوق الإنسان والمرأة ودور منظمات المجتمع في تغيير المجتمعات نحو الحياة المدنية والانفتاح على العالم. هو لم يكن يريد مثلاً أن يتحول النظام في المملكة كما هو الحال في الأنظمة الملكية الأوروبية فوراً إلا أنه يريد نظاماً أكثر تطوراً من الملكية في الأردن أو المغرب مثلاً ثم التطور نحو الأفضل.

كان الأمير الراحل يختلف عن جميع الثقافات والأيديولوجيات السياسية في أسباب تراجع الشرق الأوسط والبلدان العربية، فهو يراها في هيمنة الثقافة البطريركية والقبلية على عموم البلاد العربية، والعامل الاقتصادي إذ تتفشى البطالة ونبذ الإصلاح السياسي ومشاركة الشعب في الحكم في هذه البلدان كافة والتي يضعها في أولويات رفض الشعوب للأنظمة وما حدث في ما يسمى الربيع هو نتيجة لتلك الأسباب، فهو مقتنع أن الوضع الاقتصادي المستقر لا يمنح الفرصة للتدخل الخارجي.

كما زهد بالمشاركة في السلطة وقبول المناصب الحكومية وحتى إنه يعتذر عن قبول الأوسمة والشهادات الفخرية. كان لي الشرف أن ألتقيه أربع مرات وأجريت معه حوارات مطولة، كنت في أول لقاء معه مرتبكة، أنى لي خوض هذا الحوار مع شخصية بهذا الحجم من الخبرة والتجربة والثقافة الموسوعية، والنفوذ والكاريزما…لكن تفاجأت بتواضعه وخضت الحوار معه وكأنه صديق قديم، يجيد فن الإصغاء ويترك لك مساحة لقول ما تريد ويظهر الاحترام لما تقول وكأنه بحاجة لما تقول!

عموماً كان شديد الاهتمام بالحداثة واقتراب البلاد العربية منها ويشعر أن سبب تدهور أوضاع الشرق الأوسط هو عزله عما يجري من متغييرات في مجال التكنولوجيا وثورة المعلومات والديمقراطية.

وهذا الاهتـــــــمام بدأه بسن مبكر إذ قال لصحيفة القصيم في العام 1961م «يجب أن نمكن الآخرين أن يقولوا رأيهم بحرية وصراحة تامتين، ولا شك أنَّ صاحب الرأي المعارض إذا كان رأيه مخلصاً لن يخشى الجهر بإبداء وجهة نظره في آراء الآخرين، خصوصاً إذا كانت وجهة نظره هذه مدعمة بالحجج والبراهين». وعلى الرغم من محاولات تحجيمه وعزله .

لكنه ظل يتحرك باتجاه التغيير عبر مؤسسات المجتمع المدني فأولى اهتماماً واسعاً بالطفل، فيقول:»ونحن ننادى بالإجراءات التى توفر للأطفال أفضل استهلال للحياة، لأن الرعاية الملائمة فى الصغر تشكل أقوى أساس لمستقبل الفرد. إننا نعمل على النهوض بتعليم البنات ـ لضمان استكمالهن مرحلة التعليم الابتدائي كحد أدنى ـ لأن ذلك يفيد الأطفال كلهم، بنين كانوا أم بنات. فالبنات اللاتي يتعلمن يكبرن ليصبحن مفكرات ومواطنات، وأمهات فضلى لأطفالهن». كذلك اهتم بالجانب الاقتصادي وله دور مشهود في التحاور مع منــــــظمة التجارة العالمية…وحين يتحدث في الجانب الاقتـــــصادي تشعر أنك إزاء اقتصادي حاذق .

خبير متمرس بالشؤون السياسية في المنطقة والعالم وتجمعه صداقات قوية مع ملوك ورؤساء العالم، يتحاورون معه للاستفادة من تجربته السياسية الثرة… وفي حوار شيق له مع ملك اسبانيا ضمنته مخطوطة كتابي -الذي لم يطبع بعد- يكشف المضمر من كواليس السياسة، واللــــــعب الخفي لقوى التحـــــكم في هذا العالم، وســــــعة تفكيره وقراءته الذكية لما يجري في عالم السياسة…

وتجربته في فرنسا حين كان سفيراً واطلاعه على المواقف السياسية وتحولاتها في فرنسا ومنها تجربة ينقلها بشأن مساومات بيع السلاح للعرب، ويكشف لنا أن دولة بحجم فرنسا كيف لا تستطيع أن تتخذ قراراً ببيع سلاحها من دون موافقة الإرادة الدولية…

وتعرف في نهاية الأمر أن الأمير ليس غير مرغوب به في المملكة، بل هو مرفوض من الأرباب، يقول في إحدى احتفالات الجامعة الأميركية مُنعتُ من أن ألقي خطاباً كان ضمن البرنامج الاحتفالي!

ما ذكرناه عن شخصية الأمير طلال غيض من فيض…فمن عادة العرب التفريط برموزهم السياسية والثقافية، ولكنهم بعد مماتهم يتباكون عليهم، ويذكرون مناقبهم.