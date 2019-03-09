رحيل أديب الجادر في جنيف

بيروت – الزمان

بهدوء كامل وفي عزلته المجيدة وبعد معاناة طويلة من مرض عضال رحل أخيراً في جنيف أديب الجادر، الشخصية الوطنية العراقية البارزة والشخصية القومية العربية المرموقة، الذي شغل على مدى نحو ستة عقود من الزمان مواقع مهنية وسياسية مختلفة، وقدّم مساهمات جليلة في خدمة العراق والعروبة والإنسانية وحقوق الإنسان. ولد أديب الجادر في مدينة الموصل في العام 1927 ودرس فيها وأكمل دراسته العليا في أسطنبول والولايات المتحدة في الهندسة. وعمل في قطاع النفط مديراً، ثم رئيساً لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية، وانتُخب في العام 1961 نقيباَ للمهندسين العراقيين، وعمل على تأسيس إتحاد المهندسين العرب. وفي العام 1964 شغل منصب عضو الرئاسة المشترك بين العراق ومصر، وأصبح وزيراً للصناعة (1964 ــ1965 ) ومن ثم وزيرا للإقتصاد في العام 1967 . اعتقل بعد انقلاب 17 تموز 1968 وبقي رهن الاعتقال دون محاكمة ما يزيد على العام، وحين أُطلق سراحه غادر العراق، وعمل بمواقع استشارية في الأمم المتحدة، كما شغل مواقع ثقافية واجتماعية وفكرية مهمة من أبرزها عضويته في مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية، ورئاسة المنظمة العربية لحقوق الانسان الذي شارك في تأسيسها العام 1983 في ليماسول (قبرص). وكان بالرغم من مواقفه المعارضة لسياسات النظام السابق في العراق وممارساته الاستبدادية، شديد التدقيق بالمعلومات والتقارير التي تنقلها الجهات الدولية المعادية للعراق والأمة العربية، حيث وقف بوضوح وثبات ضد نظام العقوبات اللاإنساني الذي فُرِضَ على العراق ودعا من على أعلى المنابر الدولية لإلغائه لأن تأثيراته تقع على الشعب العراقي المغلوب على أمره، كما رفض الاستقواء بالقوى الأجنبية لإحداث التغيير المنشود. وفي مقابلة له عشية الحرب على العراق قال (نحن ضد الحرب ولا نريد أن يُحتل العراق من جديد أو يُحكم عسكريا… ولا يمكن الخروج من هذا المأزق الخطير إلا باحترام الإرادة الشعبية وتنظيم انتخابات حرة والقضاء على أسايب القمع وضمان الحريات وتأكيد وحدة العراق باحترام كل مكوناته الدينية والعرقية). وزار العراق مرّة واحدة بعد احتلاله، ورفض تسلُّم أي منصب حكومي ولعل خلاصة تجربته الطويلة في العمل المهني والسياسي والإداري، أنه ربط العروبة بالتحرر والديمقراطية بالعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان، في إطار المشروع النهضوي العربي الجديد، الذي ساهم في بلورته، لأنه آمن به طريقاً لتقدم الأمة العربية ووحدتها وتنميتها وانبعاثها الحضاري. والراحل متزوج من السيدة هند السيد التي توفيت في جنيف أيضاً، وله إبنتان: سنا ولينا. وقال المفكر العربي المقيم في بيروت خير الدين حسيب (الذكر الطيب للفقيد الكبير أديب الجادر والصبر الجميل لعائلته وأصدقائه ومريديه).

ويمكن تقديم التعزية على العنوانين التاليين:

البريد الالكتروني للينا أديب الجادر:lina2005@bluewin.ch

البريد الالكتروني للدكتور خير الدين حسيب:

Khaseeb1929@gmail.com