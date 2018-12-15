رحيل‭ ‬حسن‭ ‬كامي‭.. ‬من‭ ‬تذاكر‭ ‬الطيران‭ ‬الى‭ ‬الغناء‭ ‬الأوبرالي‭ ‬والتمثيل

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

شيّع‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬،‭ ‬امس،،‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬حس‭ ‬كامي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬82‭ ‬عاما‭.‬

وتشيع‭ ‬جنازة‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬عقب‭ ‬صلاة‭ ‬الظهر‭ ‬من‭ ‬مسجد‭ ‬السيدة‭ ‬نفسية‭.‬

حسن‭ ‬كامي‭ ‬ممثل‭ ‬ومطرب‭ ‬أوبرالي،‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1936،‭ ‬درس‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬كما‭ ‬درس‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الكونسرفتوار‭.‬

عمل‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬كمغني‭ ‬أوبرالي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬عمل‭ ‬موظف‭ ‬حجز‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬طيران،‭ ‬ثم‭ ‬مدير‭ ‬محطة‭ ‬طيران‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

حصل‭ ‬حسن‭ ‬كامي‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الثالثة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الغناء‭ ‬الأوبرالي‭ ‬من‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬270‭ ‬أوبرا‭ ‬عالمية،‭ ‬وقام‭ ‬بدور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬أوبرا‭ ‬عايدة‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬على‭ ‬مسارح‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭.‬

شارك‭ ‬حسن‭ ‬كامي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الدراما‭ ‬والسينما‭ ‬ومن‭ ‬الدراما:‭ ‬«بوابة‭ ‬الحلواني،‭ ‬رأفت‭ ‬الهجان،‭ ‬أنا‭ ‬وأنت‭ ‬وبابا‭ ‬في‭ ‬المشمش،‭ ‬الجماعة،‭ ‬الخواجة‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬المصراوية،‭ ‬أميرة‭ ‬في‭ ‬عابدين،‭ ‬دكتور‭ ‬أمراض‭ ‬نسا،‭ ‬العراف»،‭ ‬وغيرها