رحيل‭ ‬أمير‭ ‬الشرق‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭..‬طلال‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭:‬هكذا‭ ‬عرفته‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬حوارات – الدكتورة فيان فاروق

الحديث‭ ‬عن‭ ‬شخصية‭ ‬الأمير‭ ‬طلال‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬هو‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬شخصية‭ ‬موسوعية،‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬السياق‭ ‬السياسي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فهو‭ ‬يعدُّ‭ ‬من‭ ‬أنبل،‭ ‬وأعظم‭ ‬الأمراء‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهو‭ ‬بحسب‭ ‬كتاب‭ ‬ومحللين‭ ‬وسياسيين‭ ‬،واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأمراء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ … ‬كان‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وعرفه‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المنطقة،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬اضطلع‭ ‬بمهمة‭ ‬عسيرة‭ ‬وشاقة‭ ‬لتنوير‭ ‬الآخرين،‭ ‬وإطفاء‭ ‬الحرائق‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والسعي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بوعي‭ ‬القريبين‭ ‬والمحيطين‭ ‬به‭ ‬وكذلك‭ ‬عامة‭ ‬الناس‭.‬

‭ ‬ربما‭ ‬لكل‭ ‬سياسي‭ ‬أو‭ ‬مفكر‭ ‬أو‭ ‬مثقف‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬وزاوية‭ ‬نظر‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬الآخر‭ ‬بحسب‭ ‬الاختصاص‭ ‬والانحياز‭ ‬الأيديولوجي،‭ ‬لكنه‭ ‬بسعة‭ ‬معرفته‭ ‬واختصاصاته‭ ‬وأدواره‭ ‬يمنح‭ ‬أفاقاً‭ ‬مفتوحة‭ ‬لقراءات‭ ‬متعددة‭ ‬تنهل‭ ‬من‭ ‬تجربته‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتفردة‭ ‬فهو‭ ‬انتقل‭ ‬بمراحل‭ ‬وعي‭ ‬ورقي‭ ‬فكري‭ ‬عبر‭ ‬التحولات‭ ‬السياسية‭ ‬والتاريخية‭ ‬أثرت‭ ‬فيه،‭ ‬ففي‭ ‬بدايات‭ ‬تجربته‭ ‬السياسية‭ ‬اندرج‭ ‬اسمه‭ ‬ضمن‭ ‬أهم‭ ‬الشخصيات‭ ‬المناصرة‭ ‬والداعمة‭ ‬للمشروع‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭..‬‭.‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬احترامه‭ ‬لقضايا‭ ‬الشعوب‭ ‬وبمختلف‭ ‬قومياتهم‭ ‬وطوائفهم‭ ‬وأديانهم‭ ‬وثقافاتهم‭. ‬وفي‭ ‬الشأن‭ ‬الداخلي‭ ‬طالب‭ ‬بانتهاج‭ ‬نظام‭ ‬الملكية‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬تحترم‭ ‬الخصوصية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬سابقاً‭ ‬بوعيه‭ ‬السياسي‭ ‬الاستشرافي‭ ‬عن‭ ‬الآخرين،‭ ‬تعرض‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬والرفض،‭ ‬وكانت‭ ‬دعوته‭ ‬صادمة‭ ‬للمعارضين‭ ‬لتوجهاته‭ ‬سواءً‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬الذي‭ ‬يعول‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬ويرفضها‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬الذي‭ ‬يبحث‭ ‬دائماً‭ ‬عن‭ ‬مصالحه‭ ‬أي‭ ‬أنهم‭ ‬يضعون‭ ‬مصالحهم‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬أي‭ ‬توجه‭ ‬أو‭ ‬موقف‭ ‬سياسي‭. ‬عموماً‭ ‬ما‭ ‬يختلف‭ ‬بهِ‭ ‬عن‭ ‬أمثاله‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬هو‭ ‬حيويته‭ ‬الفكرية‭ ‬وتفاعله‭ ‬وتجدده،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬دائب‭ ‬الحركة‭ ‬غير‭ ‬ساكن‭ ‬إذ‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬تأثر‭ ‬بالمفاهيم‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والليبرالية‭. ‬وأهتم‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمرأة‭ ‬ودور‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬المجتمعات‭ ‬نحو‭ ‬الحياة‭ ‬المدنية‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬العالم‭. ‬هو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يريد‭ ‬مثلاً‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الملكية‭ ‬الأوروبية‭ ‬فوراً‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬نظاماً‭ ‬أكثر‭ ‬تطوراً‭ ‬من‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬أو‭ ‬المغرب‭ ‬مثلاً‭ ‬ثم‭ ‬التطور‭ ‬نحو‭ ‬الأفضل‭.‬

كان‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الثقافات‭ ‬والأيديولوجيات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬تراجع‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والبلدان‭ ‬العربية،‭ ‬فهو‭ ‬يراها‭ ‬في‭ ‬هيمنة‭ ‬الثقافة‭ ‬البطريركية‭ ‬والقبلية‭ ‬على‭ ‬عموم‭ ‬البلاد‭ ‬العربية،‭ ‬والعامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬إذ‭ ‬تتفشى‭ ‬البطالة‭ ‬ونبذ‭ ‬الإصلاح‭ ‬السياسي‭ ‬ومشاركة‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬كافة‭ ‬والتي‭ ‬يضعها‭ ‬في‭ ‬أولويات‭ ‬رفض‭ ‬الشعوب‭ ‬للأنظمة‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬الربيع‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬لتلك‭ ‬الأسباب،‭ ‬فهو‭ ‬مقتنع‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستقر‭ ‬لا‭ ‬يمنح‭ ‬الفرصة‭ ‬للتدخل‭ ‬الخارجي‭. ‬

كما‭ ‬زهد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬وقبول‭ ‬المناصب‭ ‬الحكومية‭ ‬وحتى‭ ‬إنه‭ ‬يعتذر‭ ‬عن‭ ‬قبول‭ ‬الأوسمة‭ ‬والشهادات‭ ‬الفخرية‭. ‬كان‭ ‬لي‭ ‬الشرف‭ ‬أن‭ ‬ألتقيه‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬وأجريت‭ ‬معه‭ ‬حوارات‭ ‬مطولة،‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬معه‭ ‬مرتبكة،‭ ‬أنى‭ ‬لي‭ ‬خوض‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬شخصية‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬والتجربة‭ ‬والثقافة‭ ‬الموسوعية،‭ ‬والنفوذ‭ ‬والكاريزما‭…‬لكن‭ ‬تفاجأت‭ ‬بتواضعه‭ ‬وخضت‭ ‬الحوار‭ ‬معه‭ ‬وكأنه‭ ‬صديق‭ ‬قديم،‭ ‬يجيد‭ ‬فن‭ ‬الإصغاء‭ ‬ويترك‭ ‬لك‭ ‬مساحة‭ ‬لقول‭ ‬ما‭ ‬تريد‭ ‬ويظهر‭ ‬الاحترام‭ ‬لما‭ ‬تقول‭ ‬وكأنه‭ ‬بحاجة‭ ‬لما‭ ‬تقول‭!‬

عموماً‭ ‬كان‭ ‬شديد‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالحداثة‭ ‬واقتارب‭ ‬البلاد‭ ‬العربية‭ ‬منها‭ ‬ويشعر‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬تدهور‭ ‬أوضاع‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬هو‭ ‬عزله‭ ‬عما‭ ‬يجري‭ ‬من‭ ‬متغييرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وثورة‭ ‬المعلومات‭ ‬والديمقراطية‭… ‬وهذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬بدأه‭ ‬بسن‭ ‬مبكر‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬لصحيفة‭ ‬القصيم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1961م‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نمكن‭ ‬الآخرين‭ ‬أن‭ ‬يقولوا‭ ‬رأيهم‭ ‬بحرية‭ ‬وصراحة‭ ‬تامتين،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أنَّ‭ ‬صاحب‭ ‬الرأي‭ ‬المعارض‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬رأيه‭ ‬مخلصاً‭ ‬لن‭ ‬يخشى‭ ‬الجهر‭ ‬بإبداء‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬في‭ ‬آراء‭ ‬الآخرين،‭ ‬خصوصاً‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬هذه‭ ‬مدعمة‭ ‬بالحجج‭ ‬والبراهين‮»‬‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬تحجيمه‭ ‬وعزله‭ …‬لكنه‭ ‬ظل‭ ‬يتحرك‭ ‬باتجاه‭ ‬التغيير‭ ‬عبر‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬فأولى‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬بالطفل،‭ ‬فيقول‭:‬‮»‬ونحن‭ ‬ننادى‭ ‬بالإجراءات‭ ‬التى‭ ‬توفر‭ ‬للأطفال‭ ‬أفضل‭ ‬استهلال‭ ‬للحياة،‭ ‬لأن‭ ‬الرعاية‭ ‬الملائمة‭ ‬فى‭ ‬الصغر‭ ‬تشكل‭ ‬أقوى‭ ‬أساس‭ ‬لمستقبل‭ ‬الفرد‭. ‬إننا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بتعليم‭ ‬البنات‭ ‬ـ‭ ‬لضمان‭ ‬استكمالهن‭ ‬مرحلة‭ ‬التعليم‭ ‬الابتدائي‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‭ ‬ـ‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يفيد‭ ‬الأطفال‭ ‬كلهم،‭ ‬بنين‭ ‬كانوا‭ ‬أم‭ ‬بنات‭. ‬فالبنات‭ ‬اللاتي‭ ‬يتعلمن‭ ‬يكبرن‭ ‬ليصبحن‭ ‬مفكرات‭ ‬ومواطنات،‭ ‬وأمهات‭ ‬أفضل‭ ‬لأطفالهن‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬اهتم‭ ‬بالجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وله‭ ‬دور‭ ‬مشهود‭ ‬في‭ ‬التحاور‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭…‬وحين‭ ‬يتحدث‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬تشعر‭ ‬أنك‭ ‬إزاء‭ ‬اقتصادي‭ ‬كبير‭…‬

خبير‭ ‬كبير‭ ‬بالشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬وتجمعه‭ ‬صداقات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬ملوك‭ ‬ورؤساء‭ ‬العالم،‭ ‬يتحاورون‭ ‬معه‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجربته‭ ‬السياسية‭ ‬الثرة‭… ‬وفي‭ ‬حوار‭ ‬شيق‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬ملك‭ ‬اسبانيا‭ ‬ضمنته‭ ‬مخطوطة‭ ‬كتابي‭ -‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يطبع‭ ‬بعد‭- ‬يكشف‭ ‬المضمر‭ ‬من‭ ‬كواليس‭ ‬السياسة،‭ ‬واللعب‭ ‬الخفي‭ ‬لقوى‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم،‭ ‬وسعة‭ ‬تفكيره‭ ‬وقراءته‭ ‬الذكية‭ ‬لما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬السياسة‭… ‬

وتجربته‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬سفيراً‭ ‬واطلاعه‭ ‬على‭ ‬المواقف‭ ‬السياسية‭ ‬وتحولاتها‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬ومنها‭ ‬تجربة‭ ‬ينقلها‭ ‬بشأن‭ ‬مساومات‭ ‬بيع‭ ‬السلاح‭ ‬للعرب،‭ ‬ويكشف‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬بحجم‭ ‬فرنسا‭ ‬كيف‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬قراراً‭ ‬ببيع‭ ‬سلاحها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الإرادة‭ ‬الدولية‭… ‬وتعرف‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬ليس‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬مرفوض‭ ‬من‭ ‬الأرباب،‭ ‬يقول‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬احتفالات‭ ‬الجامعة‭ ‬الأميركية‭ ‬مُنعتُ‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ألقي‭ ‬خطاباً‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الاحتفالي‭! ‬ما‭ ‬ذكرناه‭ ‬عن‭ ‬شخصية‭ ‬الأمير‭ ‬طلال‭ ‬غيض‭ ‬من‭ ‬فيض‭…‬فمن‭ ‬عادة‭ ‬العرب‭ ‬التفريط‭ ‬برموزهم‭ ‬السياسية‭ ‬والثقافية،‭ ‬ولكنهم‭ ‬بعد‭ ‬مماتهم‭ ‬يتباكون‭ ‬عليهم،‭ ‬ويذكرون‭ ‬مناقبهم‭.‬