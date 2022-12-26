رحمة :مشاركتي في كأس العالم حلم تحقق

دبي -الزمان

فيم تستعد المطربة رحمة رياض لاحياء حفل ليلة رأس السنة في احدى قاعات بغداد ،كشفت أن مشاركتها في الغناء في كأس العالم 2022 كان حلماً راودها قبل عشر سنوات.وجاء ذلك في تدوينة نشرتها رياض عبر حسابها في “إنستغرام”? تضمنت مقطع فيديو قصير وثق لحظات تجهيزها وظهورها قبل المباراة النهائية لكأس العالم.

وأرفقت النجمة العراقية الفيديو بتعليق عبّرت فيه عن سعادتها العميقة لتحقيقها حلماً راودها قبل 10 سنوات بالغناء في كأس العالم، حيث قالت إنها غير قادرة على تجاوز هذا اليوم، مشيرةً إلى أنه من يحلم يمكنه فعل الكثير، وأنها وقبل عشر سنوات حلمت بهذه اللحظة التي أصبحت حقيقة الآن.واختتمت بالقول إنها لن تنسى هذه اللحظة أبداً، وأنها ستكون فاتحة لتحقيق المزيد من الأحلام التي ستظهر قريباً، متوجهةً بالشكر لكل من دعمها في هذه الرحلة حتى الوصول لهذا الإنجاز.

و ليس المنشور الوحيد الذي شاركته مع متابعيها في هذا الشأن، حيث العديد من الصور والفيديوهات منذ انتهاء مشاركتها بحفل الختام.