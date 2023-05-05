رحمة رياض تسامح شقيقها الذي تبرأ منها

دبي – الزمان

تطَّرقت المطربة رحمة رياض للحديث عن واقعة تبرؤ شقيقها منها خلال حلولها ضيفة على برنامج تلفازي واكدت أنها سامحت شقيقها على فعلته بعد اعتذاره منها، واصفة إياه بـ”سندها في الحياة”.ولفتت إلى أنها شعرت بالصدمة في بادئ الأمر والحزن والقهر لما فعله، إلَّا أنها بررت تصرفاته بشعوره بالضغط من المجتمع المحيط به، الذي يستعمل أسلوب المعايرة، مُشيرةً إلى أن المجتمع العراقي صعب ويرفض حرية المرأة المطلقة.وقالت رياض: ” “في البداية شعرت بالحزن والقهر، الفيديو الذي نشره عن التبرؤ كان مستفز جدًا.. بالبداية شعرت بالقهر والجرح والحزن من حديثه عني، ولكن كنت أقول دائماً أنه مهما حدث يظل أخويا وسندي، وعندما أحتاجه سيقف بجانبي”.وأضافت: “بعدها سامحته عندما اعتذر لي على ما بدر منه فى فترة ما، من كل قلبي غفرت له وسامحته، لأني أعلم بمدى صدق اعتذاره، وأعلم وأقدر أيضًا الظروف والمجتمع الذي يعيش به، حيث إن المجتمع يظل ينتقد ويعيرون الأشخاص بأقاربهم”. على صعيد آخر، أعربت رياض عن حبها الكبير للفنانة اللبنانية إليسا متمنيةً لقائها قريبًا، ودعت الله أن يمدها بالقوة والصحة والمزيد من النجاح.وأوضحت أن العديد من الفنانين يشعرون بالغيرة تجاه إليسا، باعتبار أنها من أكثر النجوم شهرة ونجاحًا في الوطن العربي، مشددةً على أهميــــــــــــــة تواحدها على الساحة الفنــــية على الصعيدين العملي والشخصي.