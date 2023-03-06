في يوم التراث العربي

رحلة سككية إلى سامراء

سامراء – حمدي العطار

نظمت الشركة العامة لسكك حديد العراق يوم السبت 4\3 سفرة سياحية بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لمهرجان لقاء الأشقاء للهوايات وشعب تمكين المرأة في النقل البري ولجنة السفرات في الشركة.

وانطلقت السفرة عبر القطار من محطة بغداد المركزية بإتجاه محطة سامراء لأول مرة منذ 10 سنوات ، وكانت ادارة قضاء سامراء قد نظمت استقبال رحلات جديدة من كافة محافظات العراق لزيارة المراقد الدينية والأماكن الاثرية (الملوية وقصر العاشق) ، وتأتي هذه الرحلة بعد توقف دام 10 سنوات .

هدف الرحلة

وعن هدف هذه الرحلة التي بلغت تكلفة النقل فيها (10) الاف دينار لكل شخص ذهابا وايابا تقول ” سعاد يوحنا توما “من تمكين المرأة في النقل البري : الغاية من هذه الرحلة هو تفعيل دور النقل بالقطار كوسيلة اقتصادية وهي وسيلة امينة ولغرض تعريف الاثار وتنشيط السياحة الدينية ونحن نشكر العتبات المقدسة التي وفرت للرحلة ضيافة ومن ثم زيارة الملوية وقصر العاشق، كما قالت ” اسراء طه ” من تمكين المرأة في السكك الغرض من الرحلة تشجيع الناس للسفر بالقطار وتوعية الركاب على ضرورة المحافظة على نظافة القطار وعدم رمي القطار بالحجارة.

القطار بطيء

اردنا ان نخوض هذه الرحلة التجريبية التي شارك فيها الكثير من المثقفين والاعلاميين والاكاديمين وكروب دوشفري للاثار والتراث ومهرجان الاشقاء، وفعلا ركبنا القطار ونحن سعداء لأننا تركنا السفر بالقطار من ايام العسكرية فترة الثمانينات من القرن الماضي بينما كانت المسافة 127 كم من بغداد الى سامراء استغرق الوقت ذهابا اكثر من ثلاث ساعات بينما السفر بالسيارة لا يستغرق اكثر من ساعة و20 دقيقة! وتم قضاء الوقت على الرغم من طوله بالغناء والاحاديث والاحتفال بإعياد ميلاد بعض الركاب.

عند وصولنا كانت هناك وسائل الاعلام والفضائيات تغطي هذه الراحلة التجريبية وفي استقبال من ادارة قضاء سامراء والعتبة الدينية. نقلتنا سيارات من محطة القطار الى العتبات المقدسة في سامراء لزيارة الامامين العسكريين مع تناول وجبة غداء ضيافة من العتبات المقدسة وكان هناك غياب لعنصر السيطرة والتنسيق وعدم تبليغ الركاب بالتوقيتات ، فالبعض يقول التبليغ ان نكون الساعة الرابعة عصرا في بوابة الدخول الى العتبات المقدسة، اخرون تم تبلي

غهم ان نكون الساعة الثانية ظهرا في البوابة من اجل الذهاب الى الملوية! البعض قال الذهاب الى الملوية يكون اختياري وحسب رغبة المسافر لأن الملوية ممنوع الدخول اليها بسبب (الصيانة) وهذه الكلمة كثيرا ما نسمع بها في المحافظات العراقية وهي تخص الاثار والاماكن التراثية، حتى بعض القائمين على الاثار يقول (كذب) لا توجد اعمال صيانة! وقد يكون السبب ايجاد منفذا لممارسة الفساد! نحن قمنا بتأجير تكسي وذهبنا الى ملوية سامراء لم ندخل ونصعد الملوية ولكن حفيدتي ترغب برؤية الملوية حتى ولو من بعيد! اشترينا لاحفادي ملوية مصغرة وسائق التكسي يقول هناك اشاعه تقول من يزور الملوية تبطل زيارته الى الامامين (ع) ! بعدها ركبنا الباصات للذهاب الى محطة سامراء والانطلاق الى قصر العاشق ، لكن بعض الركاب اصروا على رؤية الملوية ولو من بعيد مما اضطروا الى نقلهم الى الملوية وتأخرنا ساعة ونصف! والسبب غياب قيادة متمكنة للرحلة تقوم بالتبليغ عن المناطق والتوقيتات الانطلاق والزيارة والتجمع! بعدها انطلق القطار الى المكان الاثري (قصر العاشق) وهو اخر مكان اثري للخلافة العباسية في سامراء بعدها تم نقل الخلافة الى بغداد.

هلال العبيدي رئيس لجنة مهرجان الاشقاء يقول عن هذه الرحلة :

“تواصلا للاحتفال بيوم التراث العربي كان الاشتراك بهذه السفرة و الهدف الاطلاع على الاماكن التراثية والاثرية وزيارة العسكريين ورؤية الملوية بما اننا نحتفل بالتراث العربي واقر من قبل جامعة الدول العراق ،وعودة الترويج السياحي وتعريف المواطنين بالاثار وسبق ان تم التنظيم رحلات الى بابل والى الاهوار، رحلتنا اليوم دينية واثرية وتراثية وترفيهية”

قصر العاشق

هو قصر تاريخي اثري من العصر العباسي يرجع تاريخه الى القرن التاسع ويقع على بعد 9 كيلو متر من مشروع الثرثار وعلى الضفة اليمنى من نهر الإسحاقي المندثر تقع اطلال قصر العاشق. وهو القصر الذي بناه الخليفة المعتمد بالله ابن المتوكل بالله قبل انتقاله نهائيا الى بغداد. والقصر يتألف من طابقين وهو مستطيل الشكل بطول 121 م وعرض 96 م ، حوله ساحة واسعة مسورة وحول السور خندق وامام مدخل القصر معالم بركة واسعة، وشهدت هذه المنطقة مسرحا للعمليات العسكرية ضد داعش وهذا يفسر تواجد القوات العسكرية وقد كانوا متجاوبين مع الناس وتم التقاط العديد من الصور معهم كما تم التقاط صور مع سائقي القطار.

تسمية المعشوق

تسمية القصر بقصر العاشق او بقصر المعشوق تؤكد المصادر ان الخليفة المعتمد بالله تزوج امرأة كان كثير الشغف والميل اليها، وهي بدوية من نجد لكنها كانت دائما في حالة حزن على الرغم من حياة الرفاهية والنعيم التي كانت تعيشها ، سألهاالخليفة عن السبب أجابت بإنها تحن لحياة البادية البسيطة واصوات الغنم ورغاء الابل، فأمر الخليفة البدو بإن يرسلوا أغنامهم وجمالهم وعزم على بناء قصر في منطقة نائية غربي نهر دجلة، إذ أن العرابية تذكرت اهلها فور رؤيتها للقصر، فإجهشت بالبكاء منشدة “وما ذنب إعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنت” فقام الخليفة بإرسالها إلى اهلها في البادية دون ان يقطع علاقته بها.

في رواية اخرى قيل أن احد الأمراء بنى هذا القصر الكبير من اجل أميرة كان يعشقها وكانت تعيش في الجهة المقابلة من مكان أقامته، إذ كان يراقبها من القصر، ثم اهداها القصر مهرا لها بعد أن وافق والدها عند التقدم لخطبتها!

في رواية ثالثة تقول ان لجمال القصر واناقته اطلق عليه قصر العاشق.

اتخذ الخلفة العباسي

المعتمد بالله قصر العاشق مقرا لخلافته في الفترة الممتدة ما بين 256-279 هجري ، ويذكر ان في عام 1986 تم العثور على عشرات القطع من العملات الذهبية والفضية والبرونزية مكونة كنز ذهبي والتي صكت من أيام الخلافة العباسية وذلك اثناء عمليات الصيانة.

العودة الى بغداد

لعل الفترة الاكثر ضجرا هي اثناء عودتنا الى بغداد، فقد تأخر القطار في محطة سامراء بسبب انتظار المقطورة التي تسير قبل القطار، كما ان القطار اصلا بطيء السرعة بسبب تهالك السكة الحديدية وحاول سائق القطار تسريع القطار لكن كثرة المعابر التي تجتاز المدن والشوارع تجعل السير بطيء.

كما ان مشكلة القطار ازلية اذا فتح التبريد نبرد ونصاب بالزكام واذا اطفئ التبريد يكون الجو حار وخانق!كنا ايام العسكرية نستخدم السفر بالقطار لعدم وجود سيارات كافية لنقل الجنود والمسافرين،والتحاق الجندي إلى وحدته العسكرية لا تعد رحلة فيها ترفيه, وكان الجندي لا يشعر بالضجر والملل وهو يقضي وقت السفر (نائما) من شدة الارهاق والتعب!

رحلتنا التجريبية كانت في البداية سعيدة لكن في نهايتها صارت تعيسة فقد استغرق القطار وقتا يقارب من اربع ساعات لقطع مسافة 127 كم !

نتمنى تحديث البنى التحتية للسك الحديدية وايجاد حل وطريق لسير القطار لا تكثر فيه البيوت والشوارع العامة لينطلق القطار سريعا مثل دول العالم المتقدمة ويصح القول (هذا قطار السريع طوط طوط)

دوشفري الاثار والسياحة.