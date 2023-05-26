رحلة رائد طبيب هندي لإنقاذ ضحيا الزلزال في تركيا -رحيم الشمري

دلهي

تميزت الرائد الطبيبة بينا تيواري المرأة الوحيدة في الفريق الطبي المكون من 99 عضوًا في المستشفى الميداني للجيش الهندي في تركيا لمعالجة ضحايا الزلزال .

انتشرت صورة الرائد بينا تيواري اثناء احتضانها من قبل امرأة تركية ، وأصبحت رمزًا للتوعية الطبية من مخاطر الزلزال ، وحطمت صورة احتضانها من قبل امرأة تركية الإنترنت ، من خلال وجهها المبتسم يعبر عن الطمأنينة والأمل ، ارتدى الطبيب الزي المعروف للجيش الهندي والقبعة المارونية ، وأصبح سفيراً للمساعدات الإنسانية للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة للصدمات في أرض أجنبية .

وقالت الدكتورة تيواري المرأة الوحيدة في الفريق الطبي المكون من 99 عضوًا في المستشفى الميداني للجيش الهندي في الاسكندرونة ، خلال محادثة هاتفية ، ان السيدة التي احتضنتها كانت تعاني من مشاكلها السريرية عندما امتلأت عيناها بالدموع ، لقد عانقتني وقبلتني ، وباركتنا وشكرت الجيش الهندي والهند ، لاقامة المستشفى الميداني الذي تعمل به حاليًا في شمال الهند ، وان النساء بالزي الرسمي يمثل يوم المرأة الخاص ، ومضت على خطى جدها ووالدها ، انضمت إلى الجيش الهندي وتتميز بكونها طبيبة بالإضافة إلى انها ضابط .

وتابعت في محادثتها الشيقة حول الحياة في الجيش وكيف تفتح الضابطات آفاقًا جديدة كل يوم ، ورأى الجميع صورنا في تركيا وانتشرت بسرعة كبيرة ، كان اليوم الثاني لمستشفانا في تركيا ، وكانت بيئة جديدة لفريقنا بأكمله لأننا جئنا إلى دول مختلفة لإنشاء مستشفى ، في الساعات الأولى ، كان عدد المرضى أقل ، ولكن مع قدوم المزيد من المرضى ورؤية بروتوكول الخدمة والعلاج لدينا ، شعروا بالارتباك ، وقاموا بنشر الأخبار حول مستشفانا وبدا عدد المرضى في الازدياد ، كارثة واسعة النطاق والكثيرون ينتظرون العلاج ، تحدثنا إلى المرضى من خلال مترجمين فوريين بسبب حاجز اللغة ، وهناك متطوعون من جميع أنحاء البلاد ساعدوا في الترجمة وقدموا مساعدة كبيرة ، والمرضى يخبرونا بمشاكلهم ، وكانت ممتنة للغاية لأن فريقنا جاء لمساعدتهم في أوقاتهم الصعبة .

واضافت عملنا يمتد الى ايام وساعات طويلة وما رأيناه عندما هبطنا في تركيا كان مفجعًا للغاية ومقلقًا ، أنشأنا مستشفانا وبدأنا العمل في غضون اربع ساعات ، نضع قلوبنا وأرواحنا في علاج ضحايا الزلزال ، حصلنا على استجابة جيدة جدًا من المرضى والمتطوعين الذين ساعدونا في القراءة والترجمة ، كل المواطنين الذين زاروا مستشفانا كانوا يباركوننا ويقولون كلمات جميلة ولطيفة ، كنا جميعًا متحمسين لدرجة أننا نسينا أنفسنا ، لقد عملنا ليل نهار لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس. في الأيام الثلاثة الأولى ، كان فريقنا يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ولا أعتقد أن هناك أي شخص حصل على أكثر من ثلاث أو أربع ساعات من النوم ، ومستشفانا مفتوحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، لم تتم إعادة مريض واحد ، تدريجيًا بدأنا في أداء واجبات التناوب للسماح للأطباء والأعضاء الآخرين ببعض الراحة .

وبينت كان في مستشفانا 30 سريراً ، ويتألف فريقنا من 99 عضواً ، كنت المرأة الوحيدة في الفريق عالجنا ما مجموعه 3600 مريض ، تم تجهيز المستشفى بمختبر للأشعة السينية وغرفة عمليات ، كنت المسؤول الطبي وكان هناك فريق من أخصائيي جراحة العظام والجراحة والتخدير والوجه والفكين والأطباء ، وعالجنا في الغالب حالات الصدمات لمن تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بعد 48-72 ساعة في وقت لاحق ، كانت هناك حالات صدمات مهملة مرضى كسور لم يحصلوا على مساعدة طبية لأن المستشفيات الأخرى كانت مزدحمة للغاية ، أو لا يهتمون إلا بحالات الطوارئ ، في وقت لاحق لدينا مرضى يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة ونوبات الهلع .

وذكرت الرائد الطبيب بيتا اسواري ان أفراد الجيش يقدمون العلاج الطبي للأشخاص المتضررين في تركيا التي ضربها الزلزال ، والكثير حضروا ليشكروا الفريق الطبي ، وفوجئنا بأننا أنشأنا مثل هذه الرابطة الجميلة مع الجميع ، وجميع المتطوعين امتلأت عيونهم بالدموع ولم يرغبوا في عودتنا ، والأمر مربكًا لنا ، وقدم المتطوعون وداعًا يبعث على الدفء في يومنا الأخير ، وبصفتي الضابطة الوحيدة في الفريق الطبي الذي تم إرساله إلى بلد أجنبي منكوبة بكارثة ، ومثال ساطع للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، وعادة ما يشعر النساء والأطفال بالراحة لمناقشة مشاكلهم في مثل هذه المواقف مع طبيبة ، ولم اتردد بالذهاب للمهمة عندما تلقيت الأمر ، حزمت حقيبتي والتحقت بخدمة ضحايا الزلزال .