رحلة العرب في أرجاء القارة على مدى 4 عقود

الكويت الأكثر مشاركة والسعودية تتوّج باللقب ثلاث مرات

سامراء – محمد صادق السامرائي

باستثناء النسخ الأربع الأولى، من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، لم تغب شمس الكرة العربية عن النهائيات، وسيشارك أحد عشر منتخباً عربياً في هذه النسخة التي انطلقت في دولة الامارات وتتواصل خلال المدة من 5 كانون الثاني ولغاية مطلع شباط المقبل، وهو أكبر عدد يشارك فيها بعد النسخة السابقة في أستراليا 2015 حيث شهدت مشاركة عشر منتخبات عربية.

وسأستعرض معكم مشاركة المنتخبات العربية في وحصيلتها في النهائيات، معتمداً في الترتيب على عدد المشاركات:

الكويت

يحتل المنتخب الكويتي المركز بين المنتخبات العربية، في عدد المشاركات في النهائيات، بعشر مشاركات، أولها في النسخة الخامسة في تايلند 1976 وفوق ذلك حقق الأزرق أول فوز عربي في تاريخ البطولة وكان على حساب تايلند بهدفين دون رد، في الدور التمهيدي للنسخة المذكورة، كما أن جواد خلف الذي سجل الهدف الأول في تلك المباراة، هو اول عربي يهز الشباك في تاريخ مشاركة العرب في النهائيات الآسيوية.

لعبت الكويت في المشاركات العشر 41 مباراة، فازت في خمسة عشرة مباراة، وتعادلت في عشر، وخسرت ستة عشرة مباراة، سجلت 46 هدفاً، واستقبلت شباكها 48 هدفاً.

توجت الكويت بلقب السابعة التي استضافتها عام 1980 وحلت وصيفة في نسخة 1972 وثالثة في نسختي 1984 و1996 وخرجت من ربع النهائي في نسخة عام 2000 وخرجت من الدور الأول في نسخ 1972 و1988 و2004 و2011 و2015 وغابت عن نسختي 1992 و2007 وتغيب عن النسخة القادمة.

السعودية

يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني بتعسة مشاركات، أولها كان في النسخة الثامنة في سنغافورة 1984 ولم تغب عن النهائيات حتى الآن، لعبت 43 مباراة كأكثر المنتخبات العربية خوضاً للمباريات في النهائيات، فازت في18 مباراة وتعادلت في 13 وخسرت 12 مسجلة 62 هدفاً وهي الأولى من حيث التسجيل أيضاً، ومستقبلة 47 هدفاً، توجت باللقب ثلاث مرات 84 و88 و1996 وحلت وصيفة ثلاث مرات 1992 و2000 و.2007

الإمارات

تأهلت أيضاً تسع مرات وكان ظهورها الأول في النسخة السابعة في الكويت عام 1989لعبت 38 مباراة فازت في 12 منها وتعادلت في 9 وخسرت 17 مباراة، سجلت من الأهداف 35 هدفاً ومني مرماها بـ 53 هدفاً، لم تفز باللقب بعد، لكنها حلت وصيفة مرة واحدة وكانت في نسخة 1996 وثالثة في نسخة 2015 ورابعة في نسخة 1992

العراق

تحتل المركز الثاني مكرر بعدد مرات الظهور في النهائيات بثمان مرات، مشاركة مع قطر.

الظهور العراقي الأول كان في النسخة الخامسة 1972 لعبت 34 مباراة، فازت 13 وتعادلت في 6 وخسرت 15 سجلت 36 هدفاً وتلقت 40 حملت اللقب مرة واحدة وكانت في النسخة الرابعة عشرة 2007 فيما حلت رابعة في نسختي 1976 و.2015

قطر

تشارك العراق بعدد مرات اللعب في النهائيات بثمان مرات، كان أول في النسخة الثامنة في الكويت أيضاً عام 1980 لعب 28 مباراة، حققت الفوز في ست مباريات وتعادلت في تسع وخسرت ثلاثة عشرة مباراة، سجل لاعبوها 29 هدفاً وتلقت شباكهم 39 هدفاً، ولم تصل للمربع الذهبي في تاريخها.

سوريا

لعبت سوريا في النهائيات خمس مرات، وكانت أولى مشاركاتها في النسخة السابعة في الكويت كذلك لعبت ثمانية عشرة مباراة، فازت في سبع منها، وتعادلت في اثنتان، وهزمت في تسع مباريات، سجلت خمسة عشر هدفاً ومني مرماها بثلاث وعشرون هدفاً، وهي لم تتمكن من اجتياز دور المجموعات في مشاركاتها الخمس.

البحرين

شاركت في النهائيات أربع مرات من قبل، أولها في النسخة التاسعة في الإمارات 1988 لعبت خمسة عشرة مباراة، فازت في أربعة منها، وتعادلت في ثلاث، وخسرت ثماني مباريات، سجلت 25 دفاً واستقبلت شباكها 31 هدفاً، أمبر إنجازاتها حلولها في المركز الرابع في النسخة الثالثة عشرة في الصين في العام 2004

الأردن

لها ثلاث مشاركات أولها في النسخة الثالثة عشرة في الصين عام 2004 لعب المنتخب الأردني في النهائيات أحد عشرة مباراة، فاز بخمس منها، وتعادل في ثلاث، وخسر، وهزم بمثلها، سجل لاعبوه 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف، أكبر إنجازات النشامى، الوصول لربع النهائي مرتين.

عمان

ظهر المنتخب العماني ثلاث مرات في النهائيات، كانت الأولى في النسخة الثالثة عشرة في الصين 2004 خاض المنتخب العماني تسعة مباريات، فاز باثنتين وتعادل بثلاثة وخسر أربعة، سجل ستة أهداف وعليه أحد عشر هدفاً، ولم يتحاوز الدور الأول.

لبنان

لها مشاركة واحدة وكانت في النسخة الثانية عشرة والتي استضافتها في العام 2000 لعبت فيها ثلاث مباريات، لم تفز بأي منها، فيما تعادلت في مباراتين وهزمن بواحدة، مسجلة ثلاثة أهداف وعليه سبعة، وطبعاً غادرت من الدور الأول.

فلسطين

كذلك يملك المنتخب الفلسطيني مشاركة واحدة، وكانت في النسخة السابقة في أستراليا 2015 حيث خاضت ثلاث مباريات، خسرتها كلها، وسجلت هدفاً يتيماً، مقابل أحد عشر هدفاً دخل مرماها، وكان من الطبيعي خروجها من دور المجموعات.

اليمن الجنوبي

يملك مشاركة واحدة، لكنها سيئة بكل المقاييس، بل هي أسوء مشاركة لمنتخب عربي، حيث لعبت مباراتين في النسخة السابعة في إيران عام 1976 خســــــــرتهما دون أن تـــــسجل، وكانــــت الهزيمة من صاحب الضيافة بثمانية أهداف بلا مـــــــــقابل، هي أقســـــــــى خسارة يتـــــــــعرض لها منـــــــتخب عربي، بل هل أعــــــــلى نتيجة تســـــــجل في تاريخ البطـــــــولة.

موماً لعبت المنتخبات العربية مجتمعة 204 مباريات أولها مباراة العراق مع كوريا الجنوبية في الدور التمهيدي للنسخة الخامســـــــــة في تايلند عام 1972 و فازت كوريا بركـلات الترجيح 2/3 بعد التعادل السلبي في الوقتــــــــــين، منها 50 مباراة عربيـــــــــة عربية ، أولــــــــــها مباراة الكويت مع العــــــــراق في نصـــــــف نهائي النسخة السادسة في إيران 1976 يـــــــــومها فاز 2/3 بعد وقت إضافي .

أما آخر المواجهات العربية، فكانت لتحديد المركز الثالث في النـــــــسخة الأخيرة في أستراليا 2015 وفـــــازت يومها الإمــارات 2/3.