رحلة الشباب تتّجة لاندونيسيا بعد فوز صعب على نمور فارس

الناصرية- باسم الركابي

تاهل منتخب وطني الشباب الى نهائيات كأس العالم لمنتخبات تحت سن 20 سنة اثر فوزه المثير والمستحق على نظيره الإيراني بهدف قاتل لعلي جاسم د91 في ضمن مباريات كاس اسيا الجارية حاليا في أوزبكستان ويدعم حظوظه للمنافسة على اللقب عندما يخوض لقاء النصف النهائي الأربعاء مع الفائز من لقاء اليابان الاردن الذي يكون قد جرى امس الاحد والتأهل بشكل كامل لمو اصلة الرحلة لمونديال اندونيسيا حيث التأهل الخامس بعد أن كان الاول عام 1977في تونس وخرج من الدور الأول كما خرج من بطولة1989 في السعودية كما خرج من الدور الأول في بطولة الأرجنتين 2001 وافضل مشاركة كانت في بطولة تركيا2013عندما لعب نصف النهائي قبل أن يضيع فرصة الذهاب لنهائي البطولة بخسارته بفارق الركلات الترجيحية امام الأوروغواي التي أدركت التعادل د87 من حينما استمر الوطني متقدما بهدف علي عدنان د34 قبل ان يفرض حضوره السبت في مواجهة مهمة ظهر فيها بافضلية الاداء والسرعةوالاستحواذ وفي محاولات قريبة وتحسن في الاداء مع مرور الوقت و حسم المهمة بافضل طريقة وينتظر أن ينتقل لنهائي البطولة والعودة باللقب الاسيوي بعد أن ساهمت فترةالاعدد في صقل لاعبي الفريق في مشاركة مميزة بكل ماتعنية الكلمة عند سعادة وفرح حكومي وشعبي.

مواجهة الجوية

يواجه فريق القوة الجوية اليوم الاثنين عند الخامسة مساءا في ملعب البصرة الدولي نظيرة الشباب السعودي ضمن بطولة كاس الملك سلمان للأندية الابطال وسط ظروف لعب مهياة للفوز لكن مطلوب التعامل معها كما يجب رغم الوضع الجيد الذي عليه الجوية متصدر الدوري وما يمتلك من عناصر مهاربة استمرت تقدم الاداء وصنعت النتائج للفريق الذي،سيكون امام مهمة ليست بالسهلة لقوة المنافس رغم ان الجوية سيدخل اللقاء بحالة معنوية متصاعدة بعد تصدر المرحلة الأولى ويحظى بمجموعة تعمل بمزيد من القوة والانسجام وارتفاع المستوى والاداء الذي منحه التقدم محليا ورغبة الظهور اليوم الى تحقيق ما يرغب إليه وعلى جثير حث التشكيل توخي الحذر واللعب بتركيز وقيادة الفريق بفكر صائب للدفاع عن سمعته والكرة العراقية في محفل كروي مهم لاسيما المباراة اتت بوقتها وتتطلب اللعب بروح الفوزوفي تقديم المستوى الذي يليق به لكونه احد فرق المقدمة المحلية لتحقيق الفوز التاريخي قبل الانتقال للقاء الاخر في السعودية ما يتوجب اللعب بتنظيم وتفادي التعثر وحمل امال الفريق وجمهوره الكبير الذي سيرافقه للملعب لدعم المهمة بحثا عن افضلية النتيجة لان الامور متوقع ستكون أصعب في لقاء الذهاب ويرى المراقبين ان الجوية الأوفر حظا في خطف التفوق في ظل ظروف اللعب وفي ظل ارتفاع أداء المجموعة التي قدمت مباريات مهمة لكن الامور تختلف اليوم امام المنافس ثالث دوري المحترفين السعودي المدجج بلاعبين محترفين متقدمين يتمتعون بالقوة والسرعة والمهارات وسيعملون ما بوسعهم في تسخير كل الجهود للعودة بنتيجة مقبولة عندما يدخلون اللعب والعمل على تسير الأمور بخبرتهم والرغبة في تسير الاموربشكل جيد ولان الشباب اساسا يمتلك فريقا متكاملا وجاهزا لخوض مهمة اليوم وصولا للهدف بانتظار ان يكون الجوية على الموعد ومحاولة حسم المهمة بالشكل المطلوب امام شعور الارتياح السائد بين الانصار والاعبين والمراقبين والقدرة على تحقيق المنجز لدعم اللقاء القادم متوقع ان يكون اكثر صعوبة وينتظر أن تظهر المهارات والجهود الفردية والجماعية وفي تحديد طريق النتائج منذ بداية الموسم وسعيدمع جمهوره بالذي تحقق مع اختلاف البطولتين بالكثير من التفاصيل لكن يبقى الدور الأساس للمدرب في ادارة المهمة وإنجازها كما يجب علما ان اللقاء الثاني سيقام في السعودية في السادس عشر من نيسان المقبل والفائز بمجموع المباراتين سيواجه الفائز من المريخ السوداني وتشرين السوري وبعدها سيلعب في المجموعة الثالثة التي،تضم النصر السعودي الزمالك المصري وفريق اخر من بين فرق الاتحاد المنتيزي التونسي والسيب العماني والمحرق البحريني في تصفيات التاهل ويذكر أن الشباب السعودي تاهل للدور الربع النهائي لدوري أبطال آسيا .

صدارة الشرطة

استعادالشرطة صدارة الدوري الممتاز اثر فوزه على دهوك بهدف احمد فرحان د19 من المباراة التي جرت امس الاول في الشعب ضمن مباريات الدور الأول من المرحلة الثانية والعشرين من الدوري 42 وكان الشرطة الافضل والأسرع والأخطر وهددمرمى الضيوف بمحاولات وترجم تفوقة بفرصة الفوز والصدارة وسط فرحة جمهوره الذي انتظر تلك اللحظة واحتفل مرتين بالفوز والصدارة ولو مؤقتا لحين عودة الجوية لخوض مباراته المؤجلة ذهابا مع النجف وفشلت محاولات دهوك العودة للمباراة رغم اهتزاز شباكه بوقت مبكر وظهر باكثر من فرصة وتحسن أدائه بعض الشيء لكن دون حدوىوكاد ان يتعرض لهدف اخر عندما اندفع للهجوم سعيا لإدراك التعادل لكن دون جدوى بسبب قوة دفاع الشرطة وتماسك خطوطه وفرض،سيطرته وتصاعد الاداء مدعوما بهدف التفوق والنقاط والصدارة في افضل بروفة قبل مواجهة الغريم الزوراء الدور القادم فيما استمر دهوك بمكانه السادس 32وسيضيف الديوانية ولازال يقدم نفسه بثقة .

فوز للكهرباء

استهل الكهرباء مباريات المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز بفوز مهم بقلب تاخره إلى فوز على الوسط بهدفين لواحد بعدما تقدم صاحب الارض د32 بهدف حسن محمد فيما نجح ستيفن بافور ادراك التعادل د54 قبل ان يخطف عباس جاسم هدف الحسم د 92 برصيده الى 41 بنفس مكانه الثالث والوسط خامس عشر21 بتلقي الخسارة الخامسة وبدون فوز لخمسة ادوار وفي وضع يدعو للقلق لافتقاد دور المنقذ وزادت الصعوبات بوجه الفريق وسامر سعيد الذي لم يتمكن من تغير الامور و تجاوز الأزمة وايقاف تراجع الفريق المهدد بالهبوط بعد التأخر الواضح في الفترة الأخيرة لافتقادميزة اللعب وضعف التهديف وصناعة الفارق ويمر في ازمة ثقة كبيرة .

فيما عاد الكهرباء بالفوز الثاني عشر في وضع جيد بفضل ارتفاع اداء المجموعة في عمل تصاعدي مع تحقيق النتائج وتعزيزها وفرض إيقاعه بتجديد الثقة بلاعبي الفريق في افضل حال والفوز المذكور منح الفريق ثقة عالية لمواجهة اربيل .

فوز الطلاب

واستعادة الطلاب توازنهم بعد خسارة زاخو بهدف وتعادلين مع نوروز والنجف وذلك بالفوز على صاحب الارض والجمهور القاسم بهدفي جالسون دي د4 ومؤمل عبد الرضا 14 ويعودوا لسكة الانتصارات ويتخلصوامن ضغط المباريات في نتيجة تعني الكثير لدعم امالهم في الصراع على مراكز المقدمة وان يعود الطرف المؤثر بعد التخلي عن الصدارة قبل ان يبدء المرحلة الجديدة بإضافة نقاط الذهاب وفي ان تنعكس على واقع المنافسة والتحضير للقاء المقبل خارج العاصمة لمواجهة كربلاء المهم عدم التعثر وإقناع الانصار بعودة مختلفة والتطلع لخوض الاختبارات بثقة عالية لانه لا يمكن التوقف بعد امام صراع الصدارة قبل أن يفشل القاسم مرة اخرى في ميدانه وفشل مهمة الخروج من منطقة الهبوط التي تشغل جميع ابناء المدينة امام رغبة البقاء موسم اخر والحاجة تدعو للاستفادة من مباريات الأرض وإضافة نقاطها لمصلحتهم

المنتخب الوطني

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة الإسباني خيسيوس كأساس 25 لاعبا لمعسكر المنتخب الشهر الحالي في21 من الشهر الحالي وإقامة مباراة تجريبية امام منتخب روسيا في 26 منه في مدينة سانت بطرسبيرج وضمت قائمة المنتخب اللاعبين جلال حسن,احمد باسل،فهد طالب،علي عدنان،مصطفى ناظم، علي فائز،مناف يونس،احمد يحيى،ميرخاس دوسكي،فرانس ضباء، الاي فاضل، أمجد عطوان، محمد علي عبود، امير العماري، زيدان اقبال،ألكسندر اوراها،أسامة رشيد، كيفين يعقوب،ابراهيم بايش،احمد فرحان،حسين جبار، حسين علي،أيمن حسين، اسو رستم، علي الحمادي.