رجل إطفاء يجازف بحياته وينقذ مواطنين من حريق حي الجامعة

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اخمدت فرق الاطفاء امس ،حريقا نشب بمخزن للدرجات الهوائية في منطقة حي الجامعة ببغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق نجحت في اخماد حريق مبنى تجاري سكني متعدد الطوابق ،متخذاً فيها الطابق الأرضي مخزن للدراجات الهوائية في منطقة حي الجامعة)، واشار الى ان (الاطفاء استنفر فرقه وباشر حال وصولها بتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وإخلاء البناية من ساكنيها بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران داخل المخازن المحترقة ، مما أدى إلى إصابات بحالات اختناق وإغماء شديد بين المواطنين،الامر الذي دفع احد رجال الإطفاء إلا الدخول وإنقاذ المصابين وتأمين نقلهم خارج المبنى حتى أنهك وأصيب بفقدان الوعي نتيجة شدة الحرارة وكثافة الانبعاثات الغازية السامة ليتم إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي قبل تأمين نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم فيها).

واندلع نزاع عشائري وصف بالطاحن ،استخدم فيه الأسلحة المتوسطة والهاونات في محافظة ذي قار.

وقال مصدر امني ان (نزاعا عشائريا طاحنا اندلع بين عشيرتين بقضاء النصر في ذي قار ، استخدم فيه أسلحة متوسطة وثقيلة بالهاونات)،

واشار الى ان (المعلومات الاولية تؤكد اصابة مواطنين اثنين)، وتابع ان (سبب اندلاع النزاع هو خلافات سابقة بين الطرفين).