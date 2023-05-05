اخضوضرت‭ ‬الطبيعة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬وارتدت‭ ‬حلتها‭ ‬الجديدة‭ ‬مطرزة‭ ‬بالورود‭ ‬الحمراء‭ ‬والصفراء‭ ‬والبيضاء‭.. ‬وعزفت‭ ‬العنادل‭ ‬والعصافير‭ ‬موسيقى‭ ‬الفرح،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬من‭ ‬ربوع‭ ‬الإقليم‭ ‬ثمة‭ ‬فراشات‭ ‬تلعب‭ ‬بفرح،‭ ‬وكرد‭ ‬يرقصون‭ ‬ويغنون‭ ‬كعادتهم،‭ ‬ويتزامن‭ ‬ذلك‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬أخوتهم‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بالربيع‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬دام‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭. ‬

هذا‭ ‬العام‭ ‬نرى‭ ‬تناغماً‭ ‬وانسجاماً‭ ‬وربيعاً‭ ‬يعم‭ ‬المناخ‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬إذ‭ ‬تغيرت‭ ‬اللغة‭ ‬المتداولة،‭ ‬لتعبر‭ ‬عن‭ ‬مفاهيم‭ ‬جديدة‭ ‬ورؤى‭ ‬مختلفة،‭ ‬وتحولت‭ ‬من‭ ‬مفردات‭ ‬المناكفات‭ ‬السياسية،‭ ‬إلى‭ ‬الحوار‭ ‬البنّاء‭ ‬والأخوي،‭ ‬فلو‭ ‬فككنا‭ ‬خطاب‭ (‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭) ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬نجد‭ ‬لغة‭ ‬جديدة‭ ‬تتبرعم‭ ‬وتخضر‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬إذ‭ ‬يقول‭: “‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬الإقليم‭ ‬عن‭ ‬بغداد‭.. ‬وأي‭ ‬تقدم‭ ‬نراه‭ ‬بأي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬نعدّه‭ ‬تقدماً‭ ‬وسنكون‭ ‬سعداء،‭ ‬ويؤكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬مشاكل‭ ‬الإقليم‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬حلها‭ ‬هناك‭”. ‬

‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬مما‭ ‬يقال‭ ‬بشأن‭ ‬توقف‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬التوقف‭ ‬مرتبط‭ ‬بأمور‭ ‬فنية‭ ‬ليس‭ ‬سياسية‭ ‬حيث‭ ‬التفاهمات‭ ‬واضحة‭ ‬وراسخة‭. ‬إنّ‭ ‬واقع‭ ‬الحال‭ ‬يتجلى‭ ‬عن‭ ‬ربيع‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات،‭ ‬وثمة‭ ‬لغة‭ ‬سياسية‭ ‬جديدة‭ ‬تزهر‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد،‭ ‬تعبر‭ ‬عنها‭ ‬الزيارات‭ ‬الودية‭ ‬المتكررة‭ ‬لرئيس‭ ‬الإقليم‭ ‬إلى‭ ‬بغداد،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬تظهر‭ ‬الانسجام‭ ‬والتناغم‭ ‬الواضح‭ ‬بينهما،‭ ‬حيث‭ ‬يُستقبل‭ ‬بارزاني‭ ‬بروح‭ ‬الأخوة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ (‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭)‬،‭ ‬فهناك‭ ‬تطابق‭ ‬واتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسياسة‭ ‬النفطية،‭ ‬والاتفاق‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬الخيارات‭ ‬المصيرية‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بسيادة‭ ‬العراق‭ ‬واحترام‭ ‬خياراته‭ ‬في‭ ‬تعامله‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬فلا‭ ‬يسمح‭ ‬الإقليم‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬كردستان،‭ ‬ويتفق‭ ‬بالمواقف‭ ‬الدولية‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بشأن‭ ‬طبيعة‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭. ‬

وبعد‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬يأمل‭ ‬سكان‭ ‬الإقليم‭ ‬أن‭ ‬تراعي‭ ‬القرارات‭ ‬والقوانين‭ ‬متطلبات‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬معيشة‭ ‬وخدمات،‭ ‬وأن‭ ‬يشعروا‭ ‬ثمة‭ ‬معالجات‭ ‬تضع‭ ‬حداً‭ ‬لمشاكلهم،‭ ‬وكلهم‭ ‬يملأ‭ ‬قلوبهم‭ ‬الأمل‭ ‬بأن‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬الأيام،‭ ‬يحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬تباشير‭ ‬الخير،‭ ‬فهم‭ ‬يضعون‭ ‬ثقتهم‭ ‬بالسياسة‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ (‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭) ‬لأنه‭ ‬يمتلك‭ ‬كل‭ ‬المواصفات‭ ‬والقوة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مركز‭ ‬إشعاع‭ ‬للحضارة‭ ‬والبناء‭ ‬والرقي‭ ‬والتقدم‭ ‬وعلى‭ ‬العراق‭ ‬والمنطقة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬قناعات‭ ‬أكيدة‭ ‬بأن‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬العقبات‭ ‬والمشاكل‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭. ‬انه‭ ‬حقاً‭ ‬ربيع‭ ‬سياسي‭ ‬لا‭ ‬يقترن‭ ‬بمرحلة‭ ‬او‭ ‬فصل‭ ‬وانما‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬سمات‭ ‬عامة‭ ‬لحياة‭ ‬جديدة‭. ‬