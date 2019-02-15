ربة‭ ‬المنزل‭ ‬الالكترونية‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ ‬الزوجية‭ ‬

لندن – الزمان
اعدت اليابان مفاجأةً مهمة لكل «ربات البيوت» في المستقبل، ويبدو أنه ليس المستقبل البعيد بل القريب جداً، حيث من الواضح أن النساء والرجال العاملين في منازلهم، سوف يودعون جميع أعمال المنزل المتعبة، ويلتفتون جيداً لتحقيق ذواتهم، أو يحظون براحة نفسية وجسدية من كل التعب التاريخي الذي عاشوه في هذه الأعمال الشاقة، «خاصة النساء» من ربات البيوت، وذلك بعد أن قام خبراء التقنية في البلاد، بتصميم «روبوت» حديث، يقوم بمعظم الأعمال المنزلية الهامة بدلاً عن الإنسان. وبحسب «روسيا اليوم»، فقد قام الخبراء العاملون في شركة «ميرا ريبوتيكسMira Robotics» اليابانية، بابتكار جهاز آلي أطلقت عليه الشركة اسم «يوغو Ugo»، يمكنه تعليق وطيّ الثياب بعد غسلها وتنشيفها، كما من الممكن شراؤه أو استئجاره في المستقبل القريب.
ولا يزال الروبوت الجديد «يوغو Ugo»، في مراحل التحديث والتطوير، حيث أن المهندسين العاملين على صناعته، أشاروا – بعد تجربته – إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يزال بحاجة إلى تدخل الإنسان في بعض أعماله. إلا أن الشركة اليابانية تأمل في طرح الـ«روبوت» الجديد في القريب العاجل بعد إتمام العمل عليه، وذلك حتى يقوم بـ«المهمة كاملة» ويريح ربات البيوت والنساء العاملات، وحتى الرجال الذين يقومون بأعمال المنزل بأنفسهم، من معظم الأعمال المنزلية التي تأخذ جهداً ووقتاً كبيرين. ووفقاً لما أعلنت عنه الشركة، فإن الروبوت «يوغو Ugo»، لديه القدرة على رفع أوزان تصل إلى 1.5 كيلوغرام فقط. ومع ذلك، يشير المطورون إلى أن الإنتاج التجاري للجهاز قد يختلف بشكل كبير عن النموذج التوضيحي الذي صمموه، ليكون قادراً على حمل أشياء كبيرة كملاءات أسرة النوم وغيرها من الأغطية المنزلية والمناشف الرطبة الثقيلة، التي يصل وزنها حتى 3 أو 5 كيلوغرامات.