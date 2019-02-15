ربة‭ ‬المنزل‭ ‬الالكترونية‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ ‬الزوجية‭ ‬

‭ ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعدت‭ ‬اليابان‭ ‬مفاجأةً‭ ‬مهمة‭ ‬لكل‭ ‬«ربات‭ ‬البيوت»‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬المستقبل‭ ‬البعيد‭ ‬بل‭ ‬القريب‭ ‬جداً،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬منازلهم،‭ ‬سوف‭ ‬يودعون‭ ‬جميع‭ ‬أعمال‭ ‬المنزل‭ ‬المتعبة،‭ ‬ويلتفتون‭ ‬جيداً‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذواتهم،‭ ‬أو‭ ‬يحظون‭ ‬براحة‭ ‬نفسية‭ ‬وجسدية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬التعب‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬عاشوه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الشاقة،‭ ‬«خاصة‭ ‬النساء»‭ ‬من‭ ‬ربات‭ ‬البيوت،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬خبراء‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بتصميم‭ ‬«روبوت»‭ ‬حديث،‭ ‬يقوم‭ ‬بمعظم‭ ‬الأعمال‭ ‬المنزلية‭ ‬الهامة‭ ‬بدلاً‭ ‬عن‭ ‬الإنسان‭. ‬وبحسب‭ ‬«روسيا‭ ‬اليوم»،‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬الخبراء‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬«ميرا‭ ‬ريبوتيكسMira‭ ‬Robotics»‭ ‬اليابانية،‭ ‬بابتكار‭ ‬جهاز‭ ‬آلي‭ ‬أطلقت‭ ‬عليه‭ ‬الشركة‭ ‬اسم‭ ‬«يوغو‭ ‬Ugo»،‭ ‬يمكنه‭ ‬تعليق‭ ‬وطيّ‭ ‬الثياب‭ ‬بعد‭ ‬غسلها‭ ‬وتنشيفها،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬شراؤه‭ ‬أو‭ ‬استئجاره‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭. ‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬الروبوت‭ ‬الجديد‭ ‬«يوغو‭ ‬Ugo»،‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬التحديث‭ ‬والتطوير،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬المهندسين‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬صناعته،‭ ‬أشاروا‭ ‬–‭ ‬بعد‭ ‬تجربته‭ ‬–‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أعماله‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬اليابانية‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬الـ«روبوت»‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬العمل‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬يقوم‭ ‬بـ«المهمة‭ ‬كاملة»‭ ‬ويريح‭ ‬ربات‭ ‬البيوت‭ ‬والنساء‭ ‬العاملات،‭ ‬وحتى‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بأعمال‭ ‬المنزل‭ ‬بأنفسهم،‭ ‬من‭ ‬معظم‭ ‬الأعمال‭ ‬المنزلية‭ ‬التي‭ ‬تأخذ‭ ‬جهداً‭ ‬ووقتاً‭ ‬كبيرين‭. ‬ووفقاً‭ ‬لما‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬الشركة،‭ ‬فإن‭ ‬الروبوت‭ ‬«يوغو‭ ‬Ugo»،‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬أوزان‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬5‭ ‬كيلوغرام‭ ‬فقط‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يشير‭ ‬المطورون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإنتاج‭ ‬التجاري‭ ‬للجهاز‭ ‬قد‭ ‬يختلف‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬النموذج‭ ‬التوضيحي‭ ‬الذي‭ ‬صمموه،‭ ‬ليكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬أشياء‭ ‬كبيرة‭ ‬كملاءات‭ ‬أسرة‭ ‬النوم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأغطية‭ ‬المنزلية‭ ‬والمناشف‭ ‬الرطبة‭ ‬الثقيلة،‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬وزنها‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬أو‭ ‬5‭ ‬كيلوغرامات‭.‬