كتاب أخضر وروما والمفضّلة أفلام تميّزت في حفل أكاديمية الفنون الـ 91

رامي مالك يحصد جائزة أفضل ممثل في أوسكار 2019

{ لوس انجلوس – وكالات – حصد رامي مالك جائزة ألاروسكار كأفضل ممثل عن تجسيده لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم (بوهيميان رابسودي) في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في النسخة الـ91 الذي اقيم في لوس انجلوس الاحد.وقال مالك لأعضاء فرقة كوين الموسيقية(سأظل مدينا لكم إلى الأبد).وسبق لمالك أن قطف جائزة (غولدن غلوب) لأفضل ممثل عن الدور نفسه الذي يجسد فيه شخصيه فريدي ميركوري، المغني الرئيسي في فرقة الروك البريطانية (كوين).وينحدر رامي سعيد مالك من أسرة قبطية أرثوذكسية مصرية هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1978 من مدينة سمالوط التابعة لمحافظة المنيا بمصر. وقال في إحدى مقابلاته التلفزيونية (أن لديه أصولاً يونانية أيضاً).

وفازت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم ”المفضلة“ (ذا فيفوريت) وهو فيلم كوميديا تاريخية.وهذه هي أول جائزة أوسكار تحصل عليها كولمان (45 عاما) والتي كان ترشيحها للجائزة هو الأول بالنسبة لها. وهي واحدة من أفضل ممثلات التلفزيون في بريطانيا.

فيما فاز المكسيكي ألفونسو كوارون بأوسكار أفضل مخرج عن فيلمه روما.وكان كوارون (57 عاما) قد حصل أيضا على أوسكار أفضل مخرج عن فيلم ”الجاذبية“ (جرافيتي) في 2014.وقال كوارون (إن فيلم ”روما“ الذي صنع بالإسبانية وبلغة لمواطنين أصليين أيضا مستوح من ذكرياته الخاصة لنشأته مع أسرته في حي كولونيا روما بمكسيكو سيتي). وكتب كوارون الفيلم أيضا وأنتجه وكان معظم الممثلين من الهواة أو غير معروفين بشكل يذكر.

وفااز فيلم ”كتاب أخضر“ (جرين بوك) الذي ينتمي لأفلام رحلات الطريق بجائزة أوسكار أفضل فيلم .وفاز الفيلم المكسيكي الدرامي (روما) بجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي الذي كان ينافسه فيلم “كفرناحوم” للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.

وفي أكبر مفاجآت ليلة الجوائز، حصلت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان على أول أوسكار لها بنيل جائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لدور الملكة آن في فيلم ”المفضلة“ (ذا فيفوريت) متغلبة على جلين كلوز التي كانت أقوى مرشحة لنيل الجائزة عن دورها في فيلم ”الزوجة“ (ذا وايف).وشهدت الليلة تنوعا ثقافيا مع نيل ممثلين أسودين لجائزتي أفضل ممثل مساعد وممثلة مساعدة وهما ماهرشالا علي وريجينا كينج فيما فاز سبايك لي عن فيلم ”كلانزمان الأسود“ (بلاك كلانزمان) بجائزة أفضل سيناريو مقتبس. وحصل فيلم ”النمر الأسود“ (بلاك بانثر) الذي يهيمن السود على فريق التمثيل فيه على ثلاث جوائز أوسكار، من بينها تصميم الأزياء، عن رؤيته لعالم مملكة واكاندا الأفريقية الخيالية.كما حصل ”كتاب أخضر“ (جرين بوك) على جائزتي أفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثل مساعد لعلي.

وخرج الحفل دون مقدم للمرة الأولى منذ عام 1989 وامتلأ بدلا من ذلك بالكثير من العروض الغنائية والموسيقية من فريق كوين وبيت ميدلر وجنيفر هدسن. كما أدت ليدي غاغا وبرادلي كوبر أغنية (شالو) بشكل مشترك .