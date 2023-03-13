راكبو الدراجات عراة في البرازيل لزيادة وعي السائقين

ساو‭ ‬باولو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تحدى‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاثين‭ ‬شخصا‭ ‬عاريا‭ ‬المطر‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬البرازيلية‭ ‬على‭ ‬دراجاتهم‭ ‬الهوائية،‭ ‬لتوعية‭ ‬سائقي‭ ‬السيارات‭ “‬بمدى‭ ‬تعرّضهم‭” ‬لحوادث‭ ‬طرق‭.‬

في‭ ‬شارع‭ ‬باوليستا،‭ ‬الأكثر‭ ‬ازدحاما‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للبرازيل،‭ ‬كان‭ ‬معظم‭ ‬راكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬عارين‭ ‬تماما،‭ ‬فيما‭ ‬فضّل‭ ‬البعض‭ ‬ارتداء‭ ‬ثياب‭ ‬داخلية‭ ‬بسيطة‭.‬

كان‭ ‬أحدهم‭ ‬يضع‭ ‬على‭ ‬رأسه‭ ‬قبعة‭ “‬شابكا‭” ‬الروسية‭ ‬الطراز،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يغطي‭ ‬جسده‭ ‬العاري‭ ‬غير‭ ‬طلاء‭ ‬أخضر‭ ‬من‭ ‬الرأس‭ ‬حتى‭ ‬أخمص‭ ‬القدمين‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ “‬بيدالادا‭ ‬بيلادا‭” (‬ركوب‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية‭ ‬عاريا‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬النسخة‭ ‬البرازيلية‭ ‬من‭ ‬حركة‭ “‬وورلد‭ ‬نايكد‭ ‬بايك‭” ‬العالمية‭.‬

وقال‭ ‬أليس‭ ‬بيزيرا،‭ ‬وهو‭ ‬مصور‭ ‬يبلغ‭ ‬41‭ ‬عاما‭ “‬نحن‭ ‬عراة‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬لإظهار‭ ‬أننا‭ ‬معرضون‭ ‬لقوة‭ ‬السيارات‭ ‬وعنفها‭”.‬

وأضاف‭ “‬هذه‭ ‬الحركة‭ ‬تظهر‭ ‬للمجتمع‭ ‬مدى‭ ‬أهميتنا‭. ‬باستخدام‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية‭ ‬كوسيلة‭ ‬للنقل،‭ ‬نخرج‭ ‬سيارة‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تلويث‭ ‬البيئة‭”‬‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬أندريسا‭ ‬أغويدا‭ ‬البالغة‭ ‬43‭ ‬عاما‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التحرك‭ “‬لا‭ ‬يحترمنا‭ ‬سائقو‭ ‬السيارات‭ ‬عندما‭ ‬نكون‭ ‬على‭ ‬الدراجة،‭ ‬يطلقون‭ ‬أبواقهم‭ ‬ويبدو‭ ‬كأنهم‭ ‬يقولون‭ ‬لنا‭ +‬تحرّكوا‭ ‬وإلا‭ ‬سندهسكم‭+”. ‬وبحسب‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬الجمعية‭ ‬البرازيلية‭ ‬لطب‭ ‬المرور‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ (‬Abramet‭) ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬فإن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬حادث‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬راكبي‭ ‬دراجات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطرة‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وستنظم‭ ‬تظاهرة‭ ‬جديدة‭ ‬لحركة‭ “‬بيدالادا‭ ‬بيلادا‭” ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬