راكبات أمواج في بلجيكا يسبحن بعكس تيار الذكورية في رياضتهنّ

اوستند‭ (‬بلجيكا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اقتحمت‭ ‬15‭ ‬امرأة‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬شواطئ‭ ‬بلجيكا‭ ‬عباب‭ ‬بحر‭ ‬الشمال‭ ‬الجليديّ‭ ‬الحرارة،‭ ‬في‭ ‬تحرك‭ ‬يسعين‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬قدرة‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬رياضة‭ ‬ركوب‭ ‬الأمواج‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ذكورية‭ ‬جداً،‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ “‬أقل‭ ‬عدوانية‭” ‬حيالهنّ‭. ‬واحتفلت‭ ‬مجموعة‭ “‬نورث‭ ‬سي‭ ‬سورف‭ ‬سيسترز‭” ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬‮ ‬بعيدها‭ ‬الرابع‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬أوستند‭ (‬غرب‭ ‬بلجيكا‭)‬،‭ ‬وارتدت‭ ‬النساء‭ ‬الخمس‭ ‬عشرة‭ ‬بزّات‭ ‬غطس‭ ‬وحملن‭ ‬ألواحهن‭ ‬استعداداً‭ ‬لعملية‭ ‬ركوب‭ ‬الأمواج‭ “‬النسائية‭” ‬تحت‭ ‬السماء‭ ‬الزرقاء‭ ‬والمشمسة‭. ‬كانت‭ ‬الفكرة‭ ‬اساساً‭ ‬تجنّب‭ ‬الجو‭ “‬المزعج‭” ‬أحياناً‭ ‬السائد‭ ‬لدى‭ ‬مجموعات‭ ‬راكبي‭ ‬الأمواج‭ ‬التي‭ ‬يغلب‭ ‬عليها‭ ‬الذكور،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضحت‭ ‬مؤسِسة‭ ‬المجموعة‭ ‬جوك‭ ‬ديفريز،‭ ‬وهي‭ ‬بلجيكية‭ ‬تبلغ‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬متحدرة‭ ‬من‭ ‬أوستند،‭ ‬لكنها‭ ‬مارست‭ ‬هوايتها‭ ‬المفضلة‭ ‬من‭ ‬إسبانيا‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭. ‬‮ ‬وقالت‭ ‬ساخطةً‭ “‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬تتوجه‭ ‬امرأة‭ ‬إلى‭ ‬موجة‭ ‬ما،‭ ‬ويُفترَض‭ ‬عادةً‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬الأولوية‭. ‬لكن‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬بجانبها‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬كامرأة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬قادرةً‭ ‬على‭ ‬ركوب‭ ‬هذه‭ ‬الموجة،‭ ‬فيسبقها‭ ‬إليها‭”. ‬واعتبرت‭ ‬أن‭ ‬مواقف‭ ‬كهذه‭ “‬تستنزف‭ ‬طاقتها‭”.‬

وإذ‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬راكبات‭ ‬الأمواج،‭ ‬ولكنهنّ‭ ‬يعرفن‭ ‬خصوصاً‭ ‬رجالاً‭ (‬يمارسون‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭). ‬وهؤلاء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬شديدي‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭ (‬الظفر‭) ‬بموجة،‭ ‬لكنهّم‭ ‬يملون‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬كذلك‭ ‬كيفية‭ ‬ركوب‭ ‬الأمواج‭” ‬مفترضين‭ ‬أنهم‭ ‬محقون‭.‬

من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬أكثر‭ ‬إيجابية‭ ‬تتيح‭ ‬لراكبات‭ ‬الأمواج‭ ‬ممارسة‭ ‬هوايتهن،‭ ‬‮ ‬وتحسين‭ ‬أدائهن،‭ ‬والتواصل‭ ‬اجتماعياً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينهن‭. ‬وباتت‭ “‬نورث‭ ‬سي‭ ‬سورف‭ ‬سيسترز‭” ‬تنظّم‭ ‬اجتماعات‭ ‬منتظمة‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬خلال‭ ‬الصيف،‭ ‬وبشكل‭ ‬متقطع‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء،‭ ‬تضم‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬محبّات‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭. ‬وقالت‭ ‬جوك‭ ‬ديفريز‭ “‬هنا‭ ‬نكتفي‭ ‬بإسداء‭ ‬النصائح‭” ‬من‭ ‬دون‭ ‬أحكام،‭ “‬ونرحّب‭ ‬بالجميع‭ ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬المستوى‭. ‬كلٌّ‭ ‬تصفّق‭ ‬للأخرى‭ ‬وجميعنّ‭ ‬يتبادلن‭ ‬الابتسامات‭ ‬والتشجيع‭(…) ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأشياء‭ ‬الجميلة‭ ‬المشتركة‭”.‬

وأعربت‭ ‬الألمانية‭ ‬أدا‭ ‬تورنر‭ ‬‮ ‬‭(‬39‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬ركوب‭ ‬الأمواج،‭ ‬عن‭ ‬ارتياحها‭ ‬للأجواء‭ ‬اللطيفة‭ ‬بين‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬أوستند‭.‬وأَضافت‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يمارسن‭ ‬ركوب‭ ‬الأمواج‭ ‬مع‭ ‬الرجال‭ ‬أن‭ ‬يكنّ‭ “‬مدركات‭ ‬القواعد،‭ ‬لأن‭ ‬الجو‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬عدوانياً‭ ‬نوعاً‭ ‬ما‭ (…) ‬إذ‭ ‬يريد‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬احتكار‭ ‬ركوب‭ ‬الأمواج،‭ ‬وإذا‭ ‬اعترض‭ ‬أحد‭ ‬ما‭ ‬طريقهم،‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬أن‭ ‬يُظهروا‭ ‬غضباً‭ ‬شديداً‭”.‬‮ ‬

وإذ‭ ‬أقرّت‭ ‬بأنها‭ “‬رياضة‭ ‬تتطلب‭ ‬قدراً‭ ‬مكثّفاً‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬البدنية،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الرجال‭”‬،‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ “‬في‭ ‬استطاعة‭ ‬المرأة‭ ‬أن‭ ‬تضاهيهم‭ ‬إذا‭ ‬شاءت‭ ‬ذلك‭ ‬حقاً‭”. ‬أما‭ ‬ممارسة‭ ‬النساء‭ ‬ركوب‭ ‬الأمواج‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينهنّ،‭ ‬فيوفّر‭ ‬في‭ ‬رأيها‭ ‬إحساساً‭ “‬بالأخوّة‭ ‬والتضامن‭ ‬والبهجة‭”.‬

وأضافت‭ “‬في‭ ‬مجموعتنا‭ ‬يدعم‭ ‬بعضنا‭ ‬بعضاً،‭ ‬وهي‭ ‬بيئة‭ ‬أقل‭ ‬عدوانية،‭ ‬وثمة‭ ‬قدر‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الشعور‭ ‬بالمنافسة‭”. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الفجوة‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬ركوب‭ ‬الأمواج،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬المنتسبين‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬80‭ ‬ألفاً‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬للعبة‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬مثلاً‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تتجاوز‭ ‬35‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬‮ ‬