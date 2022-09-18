راقصون أرجنتينيون يفوزون ببطولة العالم للتانغو 

بوينوس ايرس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فاز‭ ‬ثنائيان‭ ‬راقصان‭ ‬أرجنتينيان‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتانغو‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأرجنتينية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬بوينوس‭ ‬ايرس‭ ‬السبت‭.‬

وقال‭ ‬المنظمون‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬حضروا‭ ‬عروض‭ ‬الموسيقى‭ ‬والرقص‭ ‬خلال‭ ‬المسابقة،‭ ‬مع‭ ‬مواجهة‭ ‬أخيرة‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ ‬أمام‭ ‬مسلة‭ ‬بوينس‭ ‬آيرس‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬الأرجنتينية‭.‬

في‭ ‬فئة‭ ‬الرقص‭ ‬على‭ ‬المسرح،‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬حركات‭ ‬بهلوانية‭ ‬مذهلة،‭ ‬تغلبت‭ ‬كونستانزا‭ ‬فيتو‭ ‬وشريكها‭ ‬ريكاردو‭ ‬أسترادا‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بيرغامينو‭ ‬على‭ ‬19‭ ‬ثنائياً‭ ‬آخر‭ ‬وحصدا‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭.‬

وتنافس‭ ‬أربعون‭ ‬زوجاً‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬التقليدية‭ ‬أو‭ ‬فئة‭ “‬رقص‭ ‬الصالون‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬أدوا‭ ‬رقصة‭ ‬التانغو‭ ‬التي‭ ‬نشأت‭ ‬في‭ ‬بوينس‭ ‬آيرس،‭ ‬وتُوّج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬سينتيا‭ ‬بالاسيوس‭ ‬وسيباستيان‭ ‬بوليفار‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬سيبوليتي‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬و18‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬560‭ ‬ثنائيا‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دولة،‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وروسيا‭ ‬واليابان‭ ‬والفيليبين‭.‬