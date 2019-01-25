راقصة روسية تستعيد ذكرياتها في التخشيبة بمصر

القاهرة -الزمان
استعادت الراقصة الروسية المعروفة في مصر باسم جوهرة، ذكريات حبسها لمدة ثلاثة أيام، بسبب ارتدائها بذل رقص جريئة لا تتناسب مع المواصفات القياسية لبدل الرقص في مصر.و قالت جوهرة خلال لقائها في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «سجنت لمدة ثلاثة أيام كاملة، وكانت السجينات يتعاملن معها بشكل جيد، كما أنهن أحببنها». وعن تبادل الأرقام بينها وبين السجينات أكدت أنها لم ترد أن تترك لهن أرقام هواتفها، ووصفت الموقف بأنه الأصعب لها منذ دخولها لمصر. وكانت جوهرة تم إلقاء القبض عليها على إثر اتهامها بارتداء بذلة رقص تظهر مناطق من جسدها يحرم القانون أن تظهرها، ووجهت لها تهم خدش الحياء ونشر الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور.
الراقصة الروسية كشفت خلال اللقاء أنها أنهت دراستها الجامعية في جامعتين، كما أنها تستعد لدارسة الثالثة والتي تفضل أن تكون عن التاريخ الفرعوني المصري.
كما أكدت أنها لن تتزوج إذا كان ذلك يتعارض مع استمرارها في الرقص، لأنها تحب الرقص أكثر وتتفانى فيه.