راقصة روسية تستعيد ذكرياتها في التخشيبة بمصر

القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬

استعادت‭ ‬الراقصة‭ ‬الروسية‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬باسم‭ ‬جوهرة،‭ ‬ذكريات‭ ‬حبسها‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتدائها‭ ‬بذل‭ ‬رقص‭ ‬جريئة‭ ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬المواصفات‭ ‬القياسية‭ ‬لبدل‭ ‬الرقص‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬و‭ ‬قالت‭ ‬جوهرة‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬حضرة‭ ‬المواطن‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الإعلامي‭ ‬سيد‭ ‬علي،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬‮«‬الحدث‭ ‬اليوم‮»‬‭:‬‭ ‬‮«‬سجنت‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬كاملة،‭ ‬وكانت‭ ‬السجينات‭ ‬يتعاملن‭ ‬معها‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬كما‭ ‬أنهن‭ ‬أحببنها‮»‬‭. ‬وعن‭ ‬تبادل‭ ‬الأرقام‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬السجينات‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬أن‭ ‬تترك‭ ‬لهن‭ ‬أرقام‭ ‬هواتفها،‭ ‬ووصفت‭ ‬الموقف‭ ‬بأنه‭ ‬الأصعب‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬دخولها‭ ‬لمصر‭. ‬وكانت‭ ‬جوهرة‭ ‬تم‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬اتهامها‭ ‬بارتداء‭ ‬بذلة‭ ‬رقص‭ ‬تظهر‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬جسدها‭ ‬يحرم‭ ‬القانون‭ ‬أن‭ ‬تظهرها،‭ ‬ووجهت‭ ‬لها‭ ‬تهم‭ ‬خدش‭ ‬الحياء‭ ‬ونشر‭ ‬الرذيلة‭ ‬والتحريض‭ ‬على‭ ‬الفسق‭ ‬والفجور‭.‬

الراقصة‭ ‬الروسية‭ ‬كشفت‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أنها‭ ‬أنهت‭ ‬دراستها‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬جامعتين،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تستعد‭ ‬لدارسة‭ ‬الثالثة‭ ‬والتي‭ ‬تفضل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عن‭ ‬التاريخ‭ ‬الفرعوني‭ ‬المصري‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتزوج‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬استمرارها‭ ‬في‭ ‬الرقص،‭ ‬لأنها‭ ‬تحب‭ ‬الرقص‭ ‬أكثر‭ ‬وتتفانى‭ ‬فيه‭.‬