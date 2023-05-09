رافعة محمد سعيد وحديث حول تمكين المرأة وحمايتها في الموصل 

أجرت الحوار: ميادة الحسيني

رافعة محمد سعيد أسم يتردد على مسامع كثير من الاوساط النسوية وسواها في الموصل وعموم نينوى ، ارتبط اسمها بمصطلح تمكين المرأة في الموصل، هذا المصطلح كان غير مفهوم لدى الكثير منا ولكن بدورها وجهودها المبذولة اصبح هذا المصطلح شائعا ومعروفا وواضحا امام الناس.

تمكين المرأة ليس مجرد تمكين الأنثى من القيام

بمهام صعبة كما كنا نعتقد ، هكذا بادرتني بالقول ، واضافت لكنه يد من حديد تضرب كل مفاصل العنف و بشتى انواعه والوقوف بكل جدية وحزم مع المعنفات وتقديم الدعم والمساندة والاخذ بيد الانثى الى الامام ورفض التهديدات الموجهة لها بانها كائن ضعيف يجب أن ينصاع ويقاد وأن تنفذ كل

ما يطلب منها دون نقاش لأنها انثى .

كان دور السيدة رافعة في تغير حال الكثير من النساء المعنفات وتوعيتهم لأجل المضي قدما في اثبات الذات وان يعلم الكل ان المرأة دورها كبير وانها ليست مجرد عكاز يستند كل من حولها عليه وانما هيا نفسها عكاز لنفسها ، وقوتها نابعة من طيبة و لين قلبها وانها قادرة على تحقيق النجاح و اخذ القرارات وتولي المناصب والادارات .

السيدة رافعة بشخصيتها وملامحها التي تعكس نقاء قلبها ويدها الممدودة لكل النساء من حولها تسعى ليل نهار وتقصد كل من بيده الامر من المسؤولين و القادرين على تقديم الدعم للمرأة وتمكينها والوقوف معها و نبذ العنف المجتمعي والعنف الاسري وتعمل جاهدة لإيصال صوت المرأة للعالم وتقديم كل ما تحتاجه النساء المعنفات والمتعففات .

حين تقدم يد العون لأي كان من كبار السن او طفل او امرأة او اي متعفف تشعر بان يومها مختلف وبانها خلقت لأجل ان تكون يدا بيضاء يدا تمد لكل من لا عون له لا لغاية في منصب ولا لغاية الشهرة وانما حبا لعمل الخير وتقربا من الله عز وجل .

واجهت التحديات المجتمعية والتحديات التي تقف بوجه المرأة لأجل تحقيق اهداف ليست شخصيةوانما اهداف تساهم في رفع الظلم والعنف عن المرأة .

عرفنا اسمها وسمعنا به لكن مواقع التواصل مكنتنا من معرفتها شخصيا والاطلاع على انجازاتها بصورة اوسع

وعلى البصمة التي تركتها في مجال تمكين المرأة.

وفي المعلومات الاولية : تقول رافعة محمد سعيد

من العراق محافظة نينوى

توليت منصب ادارة قائمقامية تلعفر من سنة ٢٠٠٣ لغاية سنة ٢٠٢٠.

كنت احد اعضاء اللجنة المختصة بتشكيل الجيش العراقي سنة ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ تحت مسمى اسناد الجيش.

وقمت بتدريب اكثر من ٨٠٠ موظف وموظفة في عقود اسناد ام الربيعين .

عملت بتفاني وبصدق وبإخلاص في كل الاماكن والمناصب التي شغلتها وبشهادة كل من عملت معهم .

تمكنت من توسيع عمل لجان التمكين لتشمل اغلب دوائر الدولة التي يكون كادرها كبير مثل التربية والصحة وتم شمول جميع دوائر الدولة بدون استثناء وجميع الاقضية والنواحي .

– كيف كانت بداية عملك في مدينة الموصل وهل تلقيت الدعم والمساندة ؟

كانت بدايتي في مدينة الموصل هو توجيه الانظار على العنف ضد المرأة وحالات الابتزاز التي تتعرض لها الاناث وجمع البيانات من كل الاقضية والنواحي لحصر ومعرفة اعداد الارامل والمطلقات والعوائل المتعففة والوقوف على الفجوات وايجاد الحلول المناسبة لها ،

ومفاتحة الجهات المعنية للمساعدة في تطوير هذا القسم واقامة الدورات التوجيهية والتعليمية ،

وكل هذا كان بمساندة ودعم من السيد المحافظ

( نجم الجبوري ) ونائبيه الاول سيروآن روز بياني .. والثاني حسن العلاف.. والمعاون الاداري رفعت سمو رشو ومعاون شؤون التخطيط دكتور رعد العباسي .

وقام السيد المحافظ (نجم الجبوري ) بتخصيص قسم خاص لتمكين المرأة لإقامة المشاريع الخيرية والدورات المهنية والرياضية وتقديم الخدمات النسوية كاملة .

كيف بدأ عملك بتحسين وتطوير القسم ؟

بدأت بتحسين القسم وتوسيع وتطوير مجال العمل اكثر وتوسيع وجود اللجان لتشمل كل النقابات والدوائر وغرف التجارة ليكون تمكين المرأة متواجد في كل مكان .

ثم بدانا نعمل على اصعدة اخرى ووضعنا خطة الاولى والثانية للقرار ١٣٢٥ وتم انجازها بنسبة ٨٠ بالمئة واخذنا نتابع الظواهر السلبية منها التعنيف والابتزاز وغيرها من مظاهر العنف الاسري و الاجتماعي .

واخذنا نزيد على هذة الدورات ونقيم دورات جديدة مثل ، دورات سبل العيش وتعليم النساء على بعض المهن لتساعدها في أعالة العائلة واهم دورة اقمناها كانت دورة السياقة المجانية .

وكما قدمنا المساعدات الانسانية والغذائية وكسوة العيد وكسوة موسم الشتاء وتقديم الكراسي المتحركة لذوي الاعاقة وغيرها ،وقدمنا المساعدة للعوائل المشردة

وتمكنا من تقديم المساعدة وتنفيذ الخطط الموضوعة لسبعة لجان اغلبها بجهود ذاتية ودعم الحكومة المحلية حيث وفرنا الاجهزة وقمنا بدفع الايجار لعدد من الاسر .

-ما هو دور الدكتورة يسرى العلاق مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية في دعم القسم في محافظة نينوى اجابت قائلة :

لا ننسى موقف ودور الدكتورة( يسرى العلاق) حيث انها قامت بدعم القسم في المحافظة وطالبت بوضع خطه استراتيجية لعام ٢٠٢٣ الى ٢٠٣٠

واستطاعت ان تحصل على إقرار القرار من قبل مجلس الوزراء وأصبحت رسمية .

والان بغداد عاصمة للمرأة العربية لدعم وتطوير المرأة وهذا كله يبشر بالخير في دعم المرأة واخذ مكانتها الحقيقية واثبات وجودها في المجتمع .

-ماهي الخطط المستقبلية التي تساهم في تطوير القسم اكثر ؟ :

من ضمن الخطط قمنا بوضع مقترحات من قبلنا بناءا على فجوات قمنا بدراستها و بتحليلها سابقا حيث قمنا بتقديم مقترح بناء مدارس في بعض القرى والارياف وتم اعتمادها من قبل التربية .

وقدمنا مقترح بناء مركز تمكين للمرأة وتم تخصيص الارض ووضع التصميم والان في طور الاعداد لوضعها ضمن الموازنة .

وتم تخصيص ارض لأنشاء بناية للمعنفات وتم احالتها الى عدد من منظمات وسيتم بنائها من قبلهم .

-كيف تنظرين الى رعاية الطفولة وخططها المستقبلية :

الان اصبحت عضو هيئة ارتباط رعاية الطفولة ، ما بين بغداد ونينوى وبإدارة معاون المحافظ رفعت سمو رشو.

ولدينا خطط لتنفيذها للأطفال منها دورات التعريف بالعنف والابتزاز وقمنا بإنقاذ العديد المشردين و من الاطفال المعنفين من قبل ذويهم .

-هل تردكم مناشدات وشكاوي من قبل نساء معنفات ومتعففات وبحاحة لمساعدتكم ؟

نعم صارت تردنا الكثير من المناشدات بخصوص العنف وكثرة حالة الطلاق وزواج القاصرات وتحديات المرأة في دخولها السوق والاعمال التجارية ولله الحمد قد ساهمنا بإزاحة العنف عن الكثير من النساء واستطعت شخصيا مساعدتهم ولا زلت على تواصل معهم و مستمرة في مساعدتهم وهناك مئات الدورات ومنها دورات تغذية نحت حلاقة وزراعه واشغال يدوية والخياطة وقمنا بتسليم الكثير من المواد والمساعدات لمستحقيها وهذا بالطبع يدل على ثقة الناس بهذا القسم وبمصداقية القسم والعاملين فيه .

و تمكنت بمساعدة وتوجيه من سيادة المحافظ بشمول اكثر من الف وخمسمئة عائلة بالرعاية الاجتماعية للحصول على راتب رعاية شهري للعوائل المحتاجة والتي لا تملك مصدر دخل يؤمن لها الحياة الكريمة .

-هل هناك دورات ومؤتمرات عقدت لأجل التعريف بهذا القسم واهميته في نبذ العنف ضد المرأة وجذب الدعم للقسم ؟

نعم عقدنا مؤتمر سياسي كبير استطعنا من خلاله عمل استبيان عن عدد المشاركين والحضور وكانت الاعداد تبشر بخير وأمل كبير.

وكذلك اقمنا الكثير من الدورات بالتعاون مع الجامعات والكليات وكانت عن التطرف والعنف القائم والعنف الاسري والاجتماعي وتمكنا من انهاء حالات عنف كثيرة ولله الحمد .

كما أقمنا الكثير من البازارات لدعم المرأة اهمها كان

( بازار الفتاة العالمي )

والان صار لنا اسم وهدف والكل صار يعلم ما هو قسم تمكين المرأة وما هو دوره وكيف انه ترك بصمة واصبح الكل يقصدنا ولله الحمد.

-سمعنا عن دوركم في ملف الناجيات ماذا قدم القسم لهن ؟

بالتأكيد عملنا على ملف الناجيات وطالبنا ايجاد وظائف لهم و ايجاد سكن يليق بهم وتسهيل سبل الحياة الكريمة لهم واعادة دمجمهم بالمجتمع وتقديم الدعم الكامل لهم ، النفسي و القانوني والصحي

كما طالبنا بدورات تثقيفيه وتعليمية لهم .

-هل هناك المزيد من الدورات في قسم التمكين التي تساهم في تقديم المساعدة على نطاق اوسع واكثر شمولية ؟

حاليا هناك دورات تطوير لليافعين والاطفال ودورات لتطوير الجانب الرياضي للنساء و اصبح لدينا فرق رياضية مثل كرة القدم السباحة والطائرة واخرى مفاجئة لمدينة الموصل ودورات تايكواندو لليافعات ايضا وسوف يكون هناك فري رسمية خاصة بمدينة الموصل وقسم تمكين المرأة .

كما وجعلت القسم يدخل في الكثير من الدورات التأهيلية حتى اني شخصيا دخلت دورات تأهيلية استفدت منها في اثراء معلوماتي الشخصية وهي كانت مفيدة جدا في اجتماعاتي ومقابلاتي مع الامانة العامة والحكومة المحلية وساعدني حين قمت بعمل تشبيك ومناصرة الدوائر الاخرى لأسهل عملي ويكون بصورة اسرع واحصل على الدعم الازم لتطوير القسم .

الابداع صار واضحا وكبيرا عند اللجان في الاقضية والنواحي،

واذكر منها الحضر حيث قاموا بانشاء (فرن) مخبز للخبز تعمل فيها عدد من النساء .

-ما هو رايك في دور المرأة الان في الموصل؟

دور المرأة في الموصل صار واضحا وبصمتها موجودة في اماكن كثيرة وهناك الكثير من القامات والمبدعات والقياديات و صرنا نفخر بها حقا في نينوى في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية .

اضافت الست رافعة وتحدثت عن الدعم الكبير والرعاية الكبيرة من قبل السيد (ثابت العباسي ) المحترم

حيث وفر لنا بناية للمعنفات ومشغل لتعليم الخياطة وايضا وفر لنا من ضمن البناية عيادة طبية وصيدلية لتقديم العلاج والدواء المجاني .

-هل اكتفت الست رافعة بكل ما قدمته وانجازاتها ام تطمح للمزيد وهل هيا سعيدة بما قدمته للمرأة :

انا سعيدة جدا اني قمت بكل هذا العمل برغم عدم وجود اي موازنة لهذا القسم لكنني اثني دوما على دعم الحكومة المحلية لرفع مستوى الدعم والاهتمام لهذا القسم وسوف استمر بدعم المرأة ولن اتوقف وسوف اسخر كل جهودي للارتقاء اكثر واكثر بما يخص قسم تمكين المرأة .