الإطاحة بداعشي وضبط متهم يمارس الإبتزاز على مواقع التواصل

راعي حسينية سعدة لـ (الزمان): عاملات الخدمة مقيمات في مبنى مجاور

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اخمدت فرق الاطفاء ،حريق حسينية سعدة وانقذت عشر عاملات يحملن الجنسية الاجنبية من داخل مبنى تجاري مجاور للحسينية لحقته النيران في منطقة الكرادة ببغداد. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أن (الفرق نجحت بإنقاذ عشر عاملات خدمة من جنسيات مختلفة محتجزات داخل غرفة مقفلة في مبنى مجاور للحسينية، بالتزامن مع إخماد حريق كبير اندلع داخل حسينية الحاجة سعدة في منطقة الكرادة)، واشار الى ان (الفرق طوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت في الدخول، وسط مبنى الحسينية المحترقة وتمكنت من اخراج العاملات المقيمات في مبنى ملاصق للحسينية بعد ان اضطرت الى كسر الابواب وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية)، وتابع انه (تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق). من جانبه ، قال رياض البكري، ابن الحاجة سعدة راعي الحسينية لـ(الزمان) امس ان (العاملات الاجنبيات اللواتي تم انقاذهن يسكنن مبنى مجاورا للحسينية، ولم يكن داخلها).فيما اكد شهود عيان ان (العاملات اللواتي جرى انقاذهن من مبنى تجاري مجاور للحسينية التي نشب بها الحريق،يعملن بشركة لديها ترخيص، ولم يكن محتجزات كما اشيع على وسائل التواصل).واطاحت مديرية مكافحة اجرام بغداد، بمبتز هدد فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية في بغداد. واشار بيان تلقته (الزمان) امس أن (مفارز المديرية تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية)، وتابع ان (عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب بغداد الجديدة بشان تعرضها لابتزاز من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه). والقت مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على داعشي وضبط كدس للأعتدة والعبوات الناسفة في محافظة الانبار.وذكر بيان للمديرية تلقته (الزمان) امس أن (قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الدواعش وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في قضاء الصقلاوية، بعد نصب كمين محكم له)، واشار الى (تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً)، وتابع ان (قوة أخرى تمكنت أيضا، من ضبط كدساً للأعتدة والعبوات محلية الصنع مختلفة الشكل، يحتوي على أكثر من 200 مقذوف وصاروخ في منطقة الزاوية)، حيث تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً). ونجحت مفارز مركز شرطة الفحامة التابع الى قيادة شرطة بغداد الرصافة، في القاء القبض على متهم بالقتل.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (العملية تمت بعد ان قام ثلاثة متهمين باطلاق النار على احد المواطنين ،مما ادى الى مقتل شخص واصابة اثنين اخرين ليتم تشكيل فريق عمل، وبعد الجهود الحثيثة تمكن الفريق من القبض على المتهم بالقتل ،الذي اعترف اثناء التحقيق بارتكابه للجريمة، وجاري البحث عن المتهمين الاخرين). وفي البصرة،القت القوات الامنية ،القبض على متهمين أثنين خلال دهم وكر تهريب النفط ومشتقاته بالمحافظة.