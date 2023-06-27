رابيو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى 2024

ميلانو (أ ف ب) – مدّد لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي حتى العام 2024، بحسب ما أعلن “السيدة العجوز” الثلاثاء.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن رابيو سيتقاضى راتبا صافياً قدره سبعة ملايين يورو الموسم المقبل، بعدما قرر البقاء في تورينو عقب تقديم أفضل مواسمه منذ وصوله إلى إيطاليا من باريس سان جرمان في العام 2019.

وكان اللاعب البالغ 28 عاماً إحدى النقاط المضيئة القليلة ليوفنتوس في موسم متذبذب انتهى من دون ألقاب محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فقد سجّل الفرنسي 11 هدفاً ليوفنتوس في مختلف المسابقات، وهو أفضل أرقام الفرنسي، إلى جانب ست تمريرات حاسمة، كما كان عنصراً أساسياً في مشوار فرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022 الذي خسره “الديوك” أمام أرجنتين ليونيل ميسي.

ويذكر أن ترتيب يوفنتوس المتواضع في “سيري أ” جاء عقب حسم عشر نقاط من رصيده على خلفية نشاط مالي غير مشروع.

وبالتالي، قرر رابيو البقاء في نادٍ قد لا يسجّل حضوراً أوروبياً الموسم المقبل رغم أنه حجز مكاناً في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ذلك أن الاتحاد الأوروبي للعبة قد يمنع النادي من المشاركة بتهمة تضليل “ويفا” عند التفاوض على “اتفاقية تسوية” بعد انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.