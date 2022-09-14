رابطة عربية تحمّل الأمم المتحدة مسؤولية التوسع الإستيطاني في فلسطين

عمان – رند الهاشمي

حملة الرابطة العربية للقانون الدولي ، الامم المتحدة المسؤولية في تشجيع الاستعمار الاستيطاني في فلسطين. وقال الامين العام للرابطة عبد الحسين شعبان في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بدأت الدورة السابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها، وتكون بهذه المناسبة قد مرّت مئة عام على موافقة عصبة الأمم على صكّ الانتداب البريطاني على فلسطين 1922? وذلك بعد قرار مؤتمر سان ريمو 1920 ووفقًا للمخطّط السرّي لاتفاقية سايكس بيكو 1916 بين بريطانيا وفرنسا التي قسّمت البلاد العربية)، محملا (عصبة الامم وهيئة الأمم المتحدة المسؤولية في تشجيع الاستعمارالاستيطاني في فلسطين، كما أن من مسؤولية التنظيم الدولي تصحيح هذا الوضع وتعويض الشعب العربي الفلسطيني عمّا لحق به من غُبن وأضرار جرّاء قرارات مجحفة)، واشار الى انه (من المناسب الإشارة والتذكير وتحميل المسؤولية في ما يقال من كلمات عربية في هذا المحفل الدولي، بشأن محنة الشعب العربي الفلسطيني والمطالبة بمراجعة شاملة من الأمم المتحدة لتأكيد حقوقه العادلة والمشروعة، ولاسيما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلّة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف). وقتل فلسطينيان وضابط إسرائيلي في تبادل لإطلاق النار قرب معبر بين إسرائيل ومدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن (ضابطا قتل في تبادل لإطلاق النار عندما اقترب مشبوهان من معبر الجلمة قرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة)، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله ،استشهاد شابين خلال الاشتباكات. وذكر بيان أن (الشابين هما أحمد أيمن عابد (2 عاما وعبد الرحمن هاني عابد 22 عاما من قرية كفر دان غرب جنين).