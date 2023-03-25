رائد محسن يسعده فنان يستفزه بعمله:

الجوائز ليست غايتي والموقف والقيمة هاجسي

بغداد – ياسين ياس

نظمت نقابة الفنانين العراقيين امسية فنية للاحتفاء بالفنان رائد محسن،قدمها الفنان احمد شرجي قائلا(اليوم نحتفي بقامة فنية كبيرة في المسرح العراقي ، رائد محسن الذي احيل الى التقاعد مؤخرا،عمل مع رواد المسرح العراقي:قاسم محمد ،عوني كرومي ،سامي عبد الحميد،نحن الان امام تاريخ المسرح العراقي، حصد جوائز المسرح العراقي والعربي وفي السينما والتلفزيون ).وتحدث نقيب الفنانين جبار جودي مبينا أهمية الأحتفاء بالفنان رائد محسن وما قدمه من بصمات ابداعية طوال سنين عدة مؤكدا(ان النقابة حريصة على الاحتفاء بمن يرفع راية العراق ويجعلها خفاقة في سماء العطاء الإبداعي, شاهدته في مسرحية (امكنة اسماعيل) نال جائزة افضل ممثل ،كما شاهدت عرض فيلمه (اخر السعاة) الذي نال عنه جائزة افضل تمثيل.رائد يستحق ان نحتفي به اليوم لانه مجتهد ومخلص في زمن نفتقد فيه الاخلاص ،في المسرح عمل في الستين كرسي،واخر عرض مسرحي(امكنة اسماعيل) امسك المسرح فكان رائدا فعلا).

وقال المحتفى به (ان الجوائز التي نلتها لم تكن غايتي بل ان الموقف والقيمة هما هاجسي الكبير بما اقدم من فن) مضيفا بأنه واكب في اعماله السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، جميع تحولات وانتقالات المجتمع العراقي، بمختلف أزمنته، حيث تحولات الحب والحصار والحرب).متابعا ( أنا مواطن عراقي قبل أكون فنان وواجبي يكمن بمعالجة القضايا وهذه رسالة المسرح بالتأكيد، والعرض الفني الذي لا يطرح قضية مجتمعه يحكم على نفسه بالموت، وأنا مع الإبداع بكل اشكاله ويسعدني جداً ظهور فنان جميل يستفزني بعمله)مضيفا (لوقارنت بين اول جائزة واخر جائزة ،الفارق36 سنة ،اشكر اساتذتي الذين علموني وكل زملائي من مخرجين وفنانين)،موضحا ان (في الثمانينات عشت الحروب،في التسعينات الحصار،والان انا مواكب مايحصل في الوطن واحس في كل ازمانه،نحن مراة الشعب عملت مع كل الاجيال امنيتي اشاهد ممثل مبدع، انا لست ضد احد انا مع الابداع ولي وجهت نظر في اي عرض مسرحي ،وشعاري دوما المحبة،وانا باق في بلدي العراق).

فيلم روائي

وعن فيلمه الاخير(اخر السعاة)قال محسن(التقيت المخرج سعد عصام في مقهى رضا علوان حدثني عن فيلم روائي طويل، اخذت النص قرأته كان هناك مجموعة من الشباب محترفين،دخلت المكان كان قريب في اليوم الاول،المحبة دوما سيدة الابداع والنجاح، و (اخر السعاة)فيلم طويل للمخرج سعد العصامي ،وكادر قناة كربلاء،والفيلم تجربة مهمة لي جاء في توقيت وانا في عمر 60 ستين سنة ونلت فيه جائزة افضل تمثيل)..

وشارك في الجلسة الفنية التي اقيمت في 18 اذار الجاري عدة متحدثين منهم المستشار الاعلامي للنقابة جبار المشهداني ورئيس فرع النقابة في ديالى عدنان أحمد والفنان سعد عزيز عبد الصاحب والكاتب فلاح شاكر الذي قال (محبتي دين وليس دين، وحديثي عن رائد محسن ،عمل معي في الكثير من المسرحيات فكان الشريك الحقيقي لي من عام 1988 الى الان والان هو خليفتي في المسرح،هو ممثل ومفكر يعمل للكل وليس له ، هو صاحب منجز،يسمع كثيرا ويصغي دوما). وقال المخرج ابراهيم حنون في مداخلة له (كان رائد حالة مدهشة في مسرحية (امكنة اسماعيل)دخلنا في المسرحية تمارين الطاولة استمرت شهر، مثل في المسرحية دراما تورج ،رائد ليس ممثل مسرحي ،ذهبت لارى فيلم (اخر السعاة) قلت رائد سيكون ممثل في جسد مسرحي عندما رايت الفيلم كان رائد شيء اخر تناول الشخصية بشكل متقن، واحد من نجاحاتي في المسرح هو رائد محسن).

وعرض في الجلسة فيلم وثائفي قصير عن الفنان رائد من انتاج النقابة لخص السيرة الذاتية له ومشاهد من أعماله الفنية. وفي نهاية الجلسة قدم النقيب باقة ورد للمحتفى به وكذلك شهادة تقدير من النقابة لدوره الكبير في اثراء الثقافة الفنية.