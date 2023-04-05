رائد جميل رئيساً لإتحاد الفنون القتالية المختلطة

بغداد- الزمان

اقامت الجمعية العامة لاتحاد الفنون القتالية المختلطة مؤتمرا انتخابيا لاختيار هيئة ادارية تقود الاتحاد لاربع سنوات قادمة بعد حصوله على الاعتراف الرسمي من قبل اللجنة الاولمبية باجتماع الجمعية العمومية الاخير الذي انعقد في الحادي عشر من اذار الماضي.واسفرت نتائج الانتخابات عن فوز رائد جميل عباس بمنصب الرئيس حيدر مهدي بمنصب نائب الرئيس فيما فاز بمنصب العضوية سلوان رحيم وسيف علي ومهند داود وبسمة عبدالجبار.يذكر ان الانتخابات اقيمت باشراف وزاري واولمبي وبمشاركة ثلاثة عشر عضوا من الجمعية العامة للاتحاد.ومن جهة اخرى اكد رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة زياد حسن ان الاتحاد الدولي للعبة وافق رسمياً على تنظيم العراق بطولة العالم .وقال حسن في تصريح صحفي ان الاتحاد الدولي منح الموافقة للاتحاد العراقي لاستضافة البطولة في العاصمة بغداد شهر تشرين الاول المقبل. واضاف ان البطولة ستقام لفعالية السيف العربي للرجال ليومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر تشرين الأول المقبل.وبين ان المنافسات تعد ضمن روزنامة الاتحاد الدولي السنوية وستكون فرصة للعــــــراق لاستضافة مثالية .