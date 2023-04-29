رئيس نادي سنحاريب لـ (الزمان):

نخطّط لمستقبل الخماسي والسباحة وتركيزنا على السلة والطائرة

دهوك – سامر الياس سعيد

من من اندية مدينة دهوك المعروفة حيث يبرز نادي سنحاريب الذي تاسس عام 1992 ولكنه من الاندية الملفتة كونه لايهتم برياضة كرة القدم وتركيزه الحالي ينصب على رياضتي كرة الطائرة والسلة لفئتي الرجال والنساء اضافة للالعاب القتالية التي يخصص لها مدرسة خاصة تهتم باستقطاب الراغبين بتعلم الفنون القتالية من خلال مدرب متخصص باللعبة .. الزمان التقت رئيس الهيئة الادارية للنادي داود ربن دنخا للحديث يشكل اوسع عن النادي وكانت الحصيلة كالاتي :

شخصية رياضية

-بدا نادينا عبر فكرة تقدم بها الشخصية الرياضية المعروفة تيرس عوديشو الذي كان احد قيادات الرياضة العراقية وتبوا مناصب مهمة في اللجنة الاولمبية العراقية حيث تداول عوديشو فكرة انشاء نادي يتناسب مع كثافة المسيحيين واعدادهم في منطقة دهوك مع شخصية اكاديمية رياضيىة اخرى هو الدكتور مارسيل زيا كما توسع نطاق فكرة تداول اطلاق النادي بين مجموعة اخرى عدوا كمؤسسين للنادي وهم كلا من يوبرت عوديشو وكوركيس يلدا وشخصي كداود ربن دنخا وفعلا تم اطلاق اسم نادي اشور على النادي في اول الامر وتم ارسال كتاب بهذه التسمية للجنة الاولمبية العراقية في بغداد من اجل ابراز شهادة ميلاد للنادي فخاطبتنا اللجنة بضرورة اعداد نظام داخلي للنادي يتالف من هيئة ادارية الى جانب نحو 40 رياضيا يمتلكون شهادات اكاديمية واعدادية ويمثلون اعضاء الهيئة العامة فارسلنا كتاب بهذه المتطلبات الا ان اللجنة عاودت مخاطبتنا من اجل تغيير اسم النادي كونها تتقارب مع تسمية النادي الاثوري ولايحق وجود ناديين بنفس التسمية فتم تغيير تسمية نادينا الى نادي سنحاريب حيث تم اطلاقه في اب (اغسطس ) من عام 1992 وكان اول رئيس له هو الدكتور مارسيل زيا والذي بقي في منصبه لاربعة اعوام قبل ان تجري انتخابات جديدة ليتم انتخابي كرئيس للهيئة الادارية وتعاقبنا انا والدكتور مارسيل خلال الاعوام الماضية على رئاسة النادي قبل ان يتم انتخابي في دورة انتخابية وذلك في عام 2016.

{ ماهي الفرق التي يضمها النادي وهل هنالك العاب يتم التفكير بالحاقها مستقبلا ضمن فرق النادي ؟

– يمتلك نادينا فرق كرة السلة لفئتي الرجال والسيدات بالاضافة لفرق الفئات العمرية كما يمتلك النادي فريقا لكرة الطائرة للسيدات بالاضافة لفرق الفئات العمرية كما يمتلك النادي فريقا للرماية بالبندقية مؤلف من الرجال والسيدات اضافة لفريق التنس الارضي مؤلف من فريق زوجي وفردي للرجال وفريق الكاراتيه لفئتي الرجال والنساء وخلال العامين المنصرمين حقق فريق النساء بطولة دوري العراق بكرة الطائرة اضافة للعبة كرة السلة كما حقق فريق الفنون القتالية نتيجة ايجابية عبر تجمع اقامه اتحاد اللعبة العراقي وفي خطط النادي المستقبلية اضافة العاب اخرى بعد ان يتم انشاء ملعب للخماسي ومسبح مغلق حيث يمتلك النادي مجموعة من المحلات يجري استثمارها لتمويل تلك الماريع التي يخطط النادي لتنفيذها عبر المستقبل .

{ وهل يمتلك النادي لاعبات تم استقطابهن لتمثيل المنتخب الوطني ؟

-نعم بالتاكيد ففريق الكاراتيه وعبر تميز احدى لاعباته تم اختيارها ضمن منتخب اللعبة لفئة الشباب فضلا عن اختيار لاعبات شابات للمشاركة في بطولة غرب اسيا بكرة السلة والتي جرت مبارياتها في محافظة السليمانية وكان مدرب الفريق ريان داود يتولى مهمة مساعد مدرب المنتخب في البطولة المذكورة كما تم اختيار3لاعبات من فريق الطائرة للمعسكر الاعدادي لمنتخب العراق بكرة الطائرة وهم كلا من اللاعبة اتى داود وهيلين عمر عثمان ولاعبة اخرى من مواليد86 تعذر عليها المشاركة في المعسكر المذكور كونها كانت طالبة وهي االلاعبة دورين روميل لكن تم مشاركتها لاحقا ضمن معسكر اخر يجري الاعداد له من اجل المشاركة ببطولة الاندية العربية التي ستقام بدولة الكويت .

{ يعلن النادي في اعلانات خارجية عن فتح مدارس صيفية تستقطب لاعبي الفئات العمرية في بعض الالعاب كيف يتم فتح تلك الدورات وما هو الهدف من تلك المدارس التي يعدها النادي ؟

-لدينا دورات يجري افتتاحها مع مطلع فصل الصيف نستقطب من خلالها لاعبين ولاعبات منها ما يختص بالفنون القتالية وتعليمها اضافة لامتلاكنا مدرستين تدريبيتين بالكرة الطائرة اضافة لكرة السلة ففيما يتعلق بمدرسة كرة السلة يجري استقطاب اللاعبين واللاعبات الراغبات لممارسة اللعبة وتدريبهم من قبل كلا من المدرب ريان داود الذي يمتلك شهادة تدريبية رسمية والمدربة اتى داود والمدرب استانس حكمـــــــــت واشور فؤاد والهدف من هذه المدارس والدورات البحث عن طاقات واعدة يجري تدريبها لتمثيل النادي في الاستــــــــــحقاقات المحلية حيث نجد سنويا الاقبال مشـــــــــجع ويتم استقطاب اللاعبـــــــين على اساس الطول والمهارات لاختيـــــارهم لتمـــــــــثيل فرق النادي.

{ ماهي المعوقات التي يعاني منها النادي وتعملون على تجاوزها ؟

-مثلما يعلم الجميع فمشكلة المادة تبدو كمرض مزمن يعاني منه النادي كون الدعم المقدم له لايسد المتطلبات الكثيرة للنادي فمثلا منحة الوزارة التي تبلغ نحو 123 مليون لم يستلم النادي منها سوى 30 مليون وتم صؤفها في محاور عديدة اضافة لمبلغ مقدم من المحافظة يناهز ال3 ملايين تم استلامه وصرفه في تكريم اللاعبات واللاعبين ممن حققن انجاز للنادي وعلى سبيل المثال حينما حقق الفريق بطولة السلة والطائرة لم يجهد اي احد في تقديم التكريم الذي يناسب انجاز النادي .

للاعبة دورين روميل لكن تم مشاركتها لاحقا ضمن معسكر اخر يجري الاعداد له من اجل المشاركة ببطولة الاندية العربية التي ستقام بدولة الكويت .

{ يعلن النادي في اعلانات خارجية عن فتح مدارس صيفية تستقطب لاعبي الفئات العمرية في بعض الالعاب كيف يتم فتح تلك الدورات وما هو الهدف من تلك المدارس التي يعدها النادي ؟

افتتاح دورات

-لدينا دورات يجري افتتاحها مع مطلع فصل الصيف نستقطب من خلالها لاعبين ولاعبات منها ما يختص بالفنون القتالية وتعليمها اضافة لامتلاكنا مدرستين تدريبيتين بالكرة الطائرة اضافة لكرة السلة ففيما يتعلق بمدرسة كرة السلة يجري استقطاب اللاعبين واللاعبات الراغبات لممارسة اللعبة وتدريبهم من قبل كلا من المدرب ريان داود الذي يمتلك شهادة تدريبية رسمية والمدربة اتى داود والمدرب استانس حكمت واشور فؤاد والهدف من هذه المدارس والدورات البحث عن طاقات واعدة يجري تدريبها لتمثيل النادي في الاستحقاقات المحلية حيث نجد سنويا الاقبال مشجع ويتم استقطاب اللاعبين على اساس الطول والمهارات لاختيارهم لتمثيل فرق النادي.

{ ماهي المعوقات التي يعاني منها النادي وتعملون على تجاوزها ؟

-مثلما يعلم الجميع فمشكلة المادة تبدو كمرض مزمن يعاني منه النادي كون الدعم المقدم له لايسد المتطلبات الكثيرة للنادي فمثلا منحة الوزارة التي تبلغ نحو 123 مليون لم يستلم النادي منها سوى 30 مليون وتم صؤفها في محاور عديدة اضافة لمبلغ مقدم من المحافظة يناهز ال3 ملايين تم استلامه وصرفه في تكريم اللاعبات واللاعبين ممن حققن انجاز للنادي وعلى سبيل المثال حينما حقق الفريق بطولة السلة والطائرة لم يجهد اي احد في تقديم التكريم الذي يناسب انجاز النادي .