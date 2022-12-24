رئيس مركز الخليج للدراسات الايرانية في مصر يتحدث ل( الزمان) عن الاحتجاجات وصلتها بالوضع الاقليمي ومستقبل الحكم

​- اندلاع احتجاجات الايرانيين في هذا التوقيت ناتج من يأس شعبي من احتمالية حدوث أي تغيير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية وليس نتاج مؤامرة خارجية

​- قضية الأحواز تعاني من التهميش في العالم العربي على المستوى الرسمي والشعبي

​- هناك علاقات سرية بين إيران وإسرائيل منذ عقد الثمانينات من القرن العشرين