رئيس مرسيدس: لا أتوقّع إزاحة فيراري وأستون مارتن عن طريقنا

برلين- وكالات

حذر توتو فولف رئيس مرسيدس، سائقه البريطاني لويس هاميلتون من أن التحديثات التي طبقها الفريق على الأرجح لن تقوده على الفور لإنهاء الانتكاسات المتتالية التي يواجهها في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وحظي هاميلتون وزميله جورج راسيل بفرصة تجربة المحرك المعدل لمرسيدس خلال سباق جائزة موناكو الكبرى أمس الأحد.

وحل هاميلتون في المركز السادس وراسيل في المركز الثامن خلال التجربة الرسمية لسباق موناكو، ثم تقدم هاميلتون للمركز الرابع وراسيل للمركز الخامس خلال السباق نفسه.

ويهيمن فريق ريد بول بقيادة سائقيه الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في الموسمين الماضيين، والمكسيكي سيرجيو بيريز، على منافسات الموسم الحالي حيث توج الفريق بجميع