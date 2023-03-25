رئيس مرسيدس: الفريق يفتقد نيكي لاودا

{ برلين- وكالات – أكد توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 أن فريقه يفتقد تأثير نيكي لاودا، في ظل استمرار معاناته بالموسم الحالي.وتولى لاودا، بطل العالم 3 مرات، منصب الرئيس غير التنفيذي لمرسيدس حتى وفاته في 2019 ولعب دورا بارزا خلال الفترة التي هيمن فيها الفريق الألماني على فورمولا 1.لكن يبدو أن هيمنة مرسيدس وصلت إلى نهايتها، حيث فاز الفريق بسباق وحيد في الموسم الماضي، مما فتح الطريق أمام ريد بول للتتويج بلقب بطولة العالم لفئة الصانعين (الفرق)، في الوقت الذي أحرز فيه سائقه الهولندي ماكس فيرستابن لقب فئة السائقين، للموسم الثاني على التوالي.واستمرت معاناة مرسيدس في الموسم الحالي، حيث لم يصعد أي من سائقيه إلى منصة التتويج في أول سباقين في الموسم، بالبحرين والسعودية، وسط استمرار هيمنة ريد بول.وقال فولف “نيكي غاب عن كل تلك السنوات، لأن نيكي دائما يبسط الأمور، ويركز على ما يهم حقا”.وأضاف “ينبغي علي أن أفكر فيما كان سيقوله، وكيف كان سيعيد ترتيب الأمور.. لقد عملنا سويا بشكل جيد، وفقا لهذه الصيغة المتمثلة في أن الإفراط في التبسيط أحيانا، يمكن أن يقودك مباشرة إلى تحقيق النتائج”.

تصميم سيارة

وتابع “لكن هناك الكثير من الفروق الدقيقة، إنها رياضة تقنية.. لذا ربما كان دوري يتمثل في ترجمتها بطريقة، تمكننا من تنفيذها في تصميم السيارة.. لكن هذا بسيط للغاية، ونرى من خلال البيانات أوجه القصور لدينا، والتي تحتاج إلى تصحيح”.و استبعد كريستيان هورنر مدير ريد بول المنافس في سباقات سيارات فورمولا 1 تحرك الفريق لضم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في نهاية الموسم الجاري.

ويبدو هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، بصدد قضاء موسم صعب آخر مع مرسيدس، بعد أن أخفق في تحقيق أي فوز طوال موسم 2022 وهو أول موسم خال من الانتصارات في مسيرته.واستمر تعثر مرسيدس ليعيد حالة الجدل والتكهنات حول مستقبل هاميلتون، حيث من المفترض أن ينتهي عقد السائق البريطاني في نهاية الموسم.وأبدى توتو فولف رئيس مرسيدس، تقبله لفكرة عدم وجود هاميلتون مع الفريق في السنوات المقبلة، في حال رحيله لفريق آخر. لكن ريد بول استبعد التحرك لضم هاميلتون في حال أصبح متاحا بنهاية الموسم، حيث أصر هورنر على تواجد الهولندي ماكس فيرستابن والمكسيكي سيرجيو بيريز بالفريق في الموسم المقبل.وقال هورنر في تصريحات لقناة “سكاي نيوز”: “ما حققه لويس في فورمولا 1 لا مثيل له، لكننا سعداء بالسائقين المتواجدين لدينا”.

وأضاف: “هما ملتزمان كثنائي بالفريق ليس فقط في هذا الموسم وإنما في الموسم المقبل أيضا. لذلك لا يمكنني رؤية أين يمكن أن نستوعب انضمام لويس”.

وأشار: “نسمح عن تحديثات كبيرة في مرسيدس. واثق أيضا في أن فريق فيراري ليس راضيا عن وضعه الحالي.

لذلك نحن نتوقع أن تتقلص الفوارق قريبا”.وقضى هاميلتون العقد الماضي مع مرسيدس وأحرز بسيارته 6 من ألقابه الـ7 في بطولة العالم، بعد أن أحرز لقبه الأول في عام 2008 بسيارة مكلارين الذي قضى معه 5 أعوام.