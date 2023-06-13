رئيس حكومة الإقليم يستقبل وزير الصحة ونظيره الأردني

أربيل – فريد حسن

بغداد – الزمان

استقبل رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني في أربيل وزيرا الصحة الاردني ونظيره العراقي كلاً على انفراد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل وزير الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية فراس الهواري والوفد المرافق له.

ونقل هواري إلى البارزاني تحيات الملك عبد الله الثاني، كذلك أعرب عن استعداد بلاده لتقديم كل أشكال التنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كردستان).

اواصر الصداقة

وأشار البيان الى ان (البارزاني استعرض أواصر الصداقة والعلاقة التاريخية والمميزة بين إقليم كردستان والأردن)، وجدد شكر الاقليم وتقديره لدعم الأردن ومساندته، ولا سيّما الملك عبد الله. وشهد (الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الصحة، والاستفادة من التجربة الناجحة للمملكة الأردنية الهاشمية بهذا الصدد).

كما استقبل البارزاني، وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع شهد بحث تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارتي صحة الإقليم والصحة الاتحادية، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتعزيز جودة الأدوية ونوعيتها، وإصلاح النظام الصحي بشكل عام). وكان الوزير الاردني قد انهى زيارة الى بغداد استمرت ثلاثة ايام التقى خلالها رئيسي الوزراء والجمهورية.

على صعيد آخر تستكمل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، وساطة منتظرة بين مصر وايران يجري بحث تفاصيلها خلال لقاء يعقد في القاهرة مع المسؤولين المصريين.

وقالت مصادر امس ان (السوداني الذي وصل القاهرة ظهر أمس سيتوسط بين القاهرة وطهران ويبحث عودة الشركات المصرية للعمل في قطاعات التجارة والاسكان وغيرها في بغداد). ويرأس السوداني وفداً حكومياً مؤلفاً من 12 وزيراً من الوزارات الخدمية والأمنية فضلاً عن عدد من رجال الاعمال.

وفي روما اكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة تطوير العمل المشترك مع إيطاليا، والمضي بخطط مهمة للتطوير والارتقاء بخدمات الكهرباء والمياه والإسكان. وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ان (الزيارة تهدف الى مواصلة العمل المشترك بين البلدين لتوطيد العلاقات وتطوير العمل المشترك في مختلف المجالات).

واوضح رشيد ان (اللقاء جاء في اطار الحرص المتبادل للمضي قُدماً في التعاون البنّاء)، مثنياً على (دور إيطاليا في مساعدة العراق أثناء حربه ضد الإرهاب)، واشار الى ان (هذا التعاون يشكّل بالنسبة لنا قاعدة لتعزيز التعاون في البناء والتقدم).

مبيناً ان (العراق يطمح لتنفيذ العديد من المشاريع الإعمارية في مختلف المجالات اهمها الخدمية، لدعم الجانب الحيوي والاستثماري وتبادل الخبرات)، ولفت الى (اطلاق الفرص الى الشركات الإيطالية للعمل في مدن العراق والإفادة من قدراتها وخبراتها).

زيارة سابقة

وذكر الخبير نبيل جبار التميمي، ان (الزيارة الثانية للسوداني الى مصر بعد الزيارة الأولى التي جرت في مارس الماضي تحظى بأهمية كبيرة، خاصة أنها جاءت بعد ثلاثة أشهر من زيارته السابقة للقاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي)، واوضح في تصريح ان (توقيت الزيارة يشير الى انها لن تكون تقليدية، فقد يحمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملفات عدة لمناقشتها مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي في القاهرة).

واضاف انه (على الصعيد السياسي، قد يحمل السوداني رسائل خاصة من طهران في ظل الجهود العراقية للوساطة بين إيران ومصر من أجل عودة العلاقات الطبيعية بينهما، ومن الجانب الاقتصادي، فإن اجتماعات اللجنة العليا العراقية المصرية التي تعقد اجتمـــــاعاتها منذ يومين في القاهرة تأتي للإعداد لتوقيع عشر مذكرات تفاهم جديدة بين العراق ومصر).

وتابع ان (الزيارة تتضمن اهدافاً وطنية تتمثل في اجتذاب واستقطاب شركات مصرية معتمدة من الحكومة المصرية، لإشراكها في حملة إعادة الإعمار التي يرعاها السوداني في العراق).