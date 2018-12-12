رئيس حر – مالك رحيم

صدعت رؤوس الناس بكلمة ترك حرية الرأي لرئيس الوزراء المكلف في اختيار تشكيلته الوزارية وأجمع رؤساء الكتل السياسية الكبيرة على حرية اختيار تشكيلته وعدم التدخل فيها وترك الخيار له لتشكيل حكومة ضمن السقف الدستوري .

كما سمعنا أيضاً تصريحات من رجال الدولة وبعض القريبين من الرئيس المكلف بأنه لا يقبل بطرح عضو مجلس نواب او وزير في الوزارة الجديدة . هكذا قرار ادخله في مواجهات مباشرة مع رؤساء الكتل البرلمانية التي دفعت للمكلف اسماء أعضاء وزراء سابقين وحاليين .

بين المد والجزر والتصريحات من هنا وهنا، اتى المكلف بكابينته لمجلس النواب ويرافقه ألاعضاء الذين اختارهم من قوائم الكتل التي دفعت بهم إليه، وبدأت المستجدات التي تفاجأ بها الرئيس المكلف من اعتراضات ونقد شديد وشجب قوي صدر عن أعضاء المجلس، كيف نصوت على كابينه كهذه ولم نشاهد او نعرف الوزراء الجدد ولم نطلع على سيرهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية، وكأنه هو من أتى بهم وليس هم من رفع أسماءهم ليختار منهم احداً.

والمفاجئ للمكلف انه تم الاعتراض حين وقع أمر التصويت ونيل الثقة وقبيل افتتاح المجلس جلسته المخصص عقدها لتمرير الوزارة، رفع المجلس الجلسة للتداول و حسم الأمر مع قادة الكتل البرلمانية الكبرى، وهذا ماحصل بالفعل فقد ارتفع حجم المعاناة للرئيس المكلف عند اصطدام وزرائه بجدار الكتل الكبيرة، واتفقوا معه على تمرير التشكيلة الوزارية بأغلبية مريحة واحترام التوقيتات الدستورية، بينما وجد رفض قاطع لبقية الأسماء.

عقد المجلس بعد الاتفاق جلسته ومنح الثقة لعدد من الوزراء المتوافق عليهم.! هنا لو وقفنا قليلاً نجد أن مجلس الوزراء الجديد لا يختلف تماماً عن المجلس الذي تشكل قبله من حيث عراقيل ومصدات وتشنجات وإشكاليات الكتل علـــــــيه لم يقف الموقف فقط هنا بل وجد رئيــــــــس الوزراء من الصعوبة جداً تمرير اي اسم دون توافق الكتل عليه!

وأن وضع حرية الخيار للمكلف ما هي سوى إعلام وكسب رضا وود الشعب. هنا سؤال يطرح نفسه اين حرية رئيس الوزراء بتشكيل كابينه وزارية بعيدة عن الكتل والمزايدات السياسية؟ كيف لرئيس وزارء يتمتع بحرية لايستطيع ان يقدم أسماء اهم وزاراته السيادية، الأمنية،والخدمية حتى الآن أين حرية الاختيار واين الاختصاص واين النافذة الإلكترونية واين واين وعراقنا أصبح أين في ظل هذه الدوامة. الرجل كاسلافه اتى مقيداً وسيبقى مقيداً بقيود الكتل ولا يستطيع ان يعمل شيء سوى بعض الأمور التي يتوافق عليها مع رؤساء كتل تتحكم في قرارت رئيس مجلس كسب ثقته منهم هم .

نقول نحن الشعب، بأن الرئيس حر فقط في تقديم استقالته ولايجد من يعترض عليها إذ أقدم على ذلك.