رئيس الوزراء العراقي يبحث مع بومبيو الإنسحاب الأمريكي من سوريا

صالح: نأمل بدور فعّال للأمم المتحدة لمعالجة الكثير من القضايا

رئيس الوزراء يبحث مع بومبيو الإنسحاب الأمريكي من سوريا – بغداد – عبد اللطيف الموسوي

قال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس السبت إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد لعبد المهدي أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بقتال تنظيم داعش في العراق ومناطق أخرى رغم انسحاب قواتها المزمع من سوريا).

واضاف بيان ان (عبد المهدي وبومبيو بحثا الانسحاب وقرار واشنطن منح العراق تمديدا لمدة 90 يوما لاعفاء من العقوبات المفروضة على ايران مما يسمح لبغداد بشراء الكهرباء من طهران).

وكان عبد المهدي قد بحث مع نظيره الاسترالي الذي زار بغداد الاربعاء سكوت موريسون مشاركة الشركات الاسترالية في اعمار العراق وتوفير فرص العمل. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان (الجانبين استعراضا تطور العلاقات بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والثقافية)، واكد عبد المهدي ان (تضحيات العراقيين في مرحلة الحرب على داعش كانت كبيرة جدا وغالية ولابد لهذا الشعب ان يقطف ثمار صبره وتضحياته في التعايش والاستقرار والاعمار).

تعزيز مصالح

واضاف (نتطلع لمواصلة استراليا موقفها مع العراق وتوسيع التعاون ليشمل جميع القطاعات وبما يعزز مصالح البلدين كما نأمل بمشاركة واسعة لرجال الاعمال والشركات الاسترالية الكبرى في اعمار العراق وتوفير فرص العمل)، مشيرا الى ان (العراق بلد متنوع دينيا وقوميا وفكريا وهذا التنوع هو مصدر قوة، ونحن ننظر لجميع العراقيين على اساس المواطنة والهوية الوطنية كما ان التجربة الديمقراطية العراقية فريدة في المنطقة وقد اثمرت عن انتخابات عديدة وتداول سلمي للسلطة)، مبديا استعداده (لاقامة افضل العلاقات مع جيراننا ومحيطنا وجميع دول العالم ولانقبل ان يكون بلدنا مقرا للارهاب او ممرا للاعتداء على اي دولة اخرى). من جهته، اعرب موريسون عن (سعادته بزيارة العراق وبمايشهده من استقرار وتطور)، مؤكدا أن (استراليا بلد صديق للعراق وكانت دوما داعمة لجهوده بمحاربة الارهاب وستواصل هذا الدعم في جميع المجالات وزيارتنا تعبر عن عمق العلاقات بين بلدينا)، مشيدا بـ (الانتصارات على داعش وبرؤية رئيس مجلس الوزراء في اعادة بناء العراق وتوحيده وتطويره وبسعي الحكومة لتطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل)،مبديا استعداد بلاده لـ(بدء مرحلة جديدة من التعاون لتلبية احتياجات العراق في مجالات تطوير الاقتصاد والبناء والاعمار والتدريب والمساعدات الانسانية اللازمة). الى ذلك اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان العراق يأمل بدور فعال وكبير للامم المتحدة خلال المرحلة المقبلة لمعالجة الكثير من القضايا التي خلفتها الظروف الناجمة عن سيطرة داعش على بعض المدن العراقية عام 2014. وتابع البيان ان (صالح استقبال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق جينين هينيس بلاسخارت وبحثا جهود الحراك السياسي الذي يبذل على مختلف المستويات للانتهاء من تشكيل الكابينة الوزارية)، واوضح صالح ان (دعم رئيس الوزراء يأتي لانجاز الاستحقاقات الدستورية خلال المدة المقبلة)، مؤكداً ان (رئاسة الجمهورية ستقدم الدعم والاسناد لتأدية دورها في تعزيز الجوانب الانسانية،وترسيخ السلم الاهلي والمجتمعي وتحقيق الاستقرار من خلال اشاعة ثقافة التسامح والمحبة وارساء مبادىء حقوق الانسان).

جهود كبيرة

بدورها، اكدت بلاسخارت (استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق في المجالات كافة للمساهمة في استقراره الدائم)، مشيدة (بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية وتعزيز الوحدة الوطنية).وفي سياق متصل شدد صالح على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف بين ابناء محافظة ديالى لاحباط محاولات اثار الصراع. ونقل بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس عن صالح القول خلال استقباله وفدا عن ديالى ان (المحفظة لها خصوصية كونها تعكس جمالية التنوع بين سكانها، فهي عراق مصغر يضم جميع المكونات والطوائف وهذا يحملنا ويحمل اهلها مسؤولية مضافة للحفاظ على الأواصر والروابط الأخوية والأجتماعية المشتركة)، مشيرا الى ان (ابناء المحافظة تصدوا للقوى الارهابية التي أرادت زعزعة الوضع الامني واثارة الصراعات بين المكونات لتقسيم المدينة وضرب وحدتها الوطنية)، مؤكدا ان (ديالى كبيرة باهلها وتأريخها وامكانياتها ومستقبلها ونعمل جاهدين لرفع الغبن و الحيف عن اهلها وتلبية مطالبهم المشروعة)، داعيا الى (العمل المشترك وتشكيل لجان فعالة تضم مجلس المحافظة والاهالي معاً لايجاد الحلول الكفيلة للمعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات)، وشدد صالح على ان (رئاسة الجمهورية تدعم وضع الحلول للمطالب المشروعة وتحقيق تطلعاتهم بحياة حرة كريمة)، من جهته. اكد أعضاء الوفد اصرارهم وقوة ارادتهم على العيش سوية رغم المحاولات الارهابية البائسة و وقوفهم جنبا الى جنب لترسيخ السلام والمحافظة على استقرار المدينة، مثمنين مواقف رئيس الجمهورية الداعمة واهتمامه وتوجيهاته القيمة التي تصب في مصلحة المحافظة.