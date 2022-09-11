رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث في برلين الاتفاق النووي الإيراني 

برلين‭ -‬الزمان‭ ‬

غادر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لإقناع‭ ‬القوى‭ ‬الغربية‭ ‬بالتراجع‭ ‬عن‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬‮ ‬

وتعارض‭ ‬إسرائيل‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬وشهد‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬انسحاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬منه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬‮ ‬

وشهدت‭ ‬حماسة‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬وخصوصا‭ ‬ألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بعدما‭ ‬أثارت‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬شكوكا‭ ‬جدية‮»‬‭ ‬في‭ ‬نية‭ ‬طهران‭ ‬إحياء‭ ‬لاتفاق،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وصفته‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬بناء‮»‬‭.‬‮ ‬

وقبل‭ ‬توجهه‭ ‬إلى‭ ‬برلين،‭ ‬شكر‭ ‬لبيد‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬صباح‭ ‬الأحد،‭ ‬القوى‭ ‬الثلاث‭ ‬على‭ ‬‮«‬الموقف‭ ‬القوي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬عبرّت‭ ‬عنه‭ ‬السبت‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬الدول‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬إن‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬عرضه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬يمثّل‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لمرونة‮»‬‭ ‬القوى‭ ‬الأوروبية‭ ‬بشأن‭ ‬الملف‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬للأسف،‭ ‬اختارت‭ ‬إيران‭ ‬عدم‭ ‬استغلال‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الحاسمة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬بشكل‭ ‬يتجاوز‭ ‬أي‭ ‬مبرر‭ ‬مدني‭ ‬معقول‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬لبيد‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تقوم‭ ‬بحملة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬ناجحة‭ ‬لوقف‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬ومنع‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬إيران‮»‬‭. ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬بعد‮»‬‭.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬طريق‭ ‬طويل‭ ‬لنقطعه،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬إشارات‭ ‬مشجعة‮»‬‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬مسؤول‭ ‬دبلوماسي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬ستكون‭ ‬محور‭ ‬محادثات‭ ‬الوفد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬برلين‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬مواصلة‭ ‬تنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لألمانيا‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬هذا‮»‬‭ ‬الملف‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬لبيد‭ ‬الذي‭ ‬يرافقه‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمنيين،‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬ووزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬والرئيس‭ ‬فرانك‭ ‬فالتر‭ ‬شتاينماير‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬الإثنين‭.‬‮ ‬‭ ‬وأتاح‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬دولية‭ (‬واشنطن،‭ ‬باريس،‭ ‬لندن،‭ ‬موسكو،‭ ‬بكين،‭ ‬وبرلين‭) ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬عن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬لقاء‭ ‬خفض‭ ‬أنشطتها‭ ‬النووية‭ ‬وضمان‭ ‬سلمية‭ ‬برنامجها‭. ‬وبدأت‭ ‬إيران‭ ‬والقوى‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬منضوية‭ ‬في‮ ‬الاتفاق،‭ ‬بتنسيق‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ومشاركة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر،‭ ‬مباحثات‭ ‬لإحيائه‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2021،‭ ‬تم‭ ‬تعليقها‭ ‬بداية‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭. ‬وبعد‭ ‬استئنافها‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬ذاته،‭ ‬علّقت‭ ‬مجددا‭ ‬منتصف‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬نقاط‭ ‬تباين‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭.‬

وتحذّر‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ ‬قد‭ ‬يتيح‭ ‬لطهران‭ ‬استخدام‭ ‬إيرادات‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬فصائل‭ ‬حليفة‭ ‬لها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مهاجمة‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬خصوصا‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭.‬

ومطلع‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬استؤنفت‭ ‬المباحثات‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬مجددا‭. ‬وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬منه،‭ ‬أنه‭ ‬طرح‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬الأساسيين‭ ‬صيغة‭ ‬تسوية‭ ‬‮«‬نهائية‮»‬‭. ‬وقدّمت‭ ‬طهران‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مقترحاتها‭ ‬على‭ ‬النص،‭ ‬وردّت‭ ‬عليها‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬الشهر‭.‬

وفي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬أكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تلقّيها‭ ‬ردا‭ ‬إيرانيا‭ ‬جديدا،‭ ‬معتبرة‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬خارجيتها‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬بنّاء‮»‬‭.‬

ويرافق‭ ‬لبيد‭ ‬الذي‭ ‬نجا‭ ‬والده‭ ‬الراحل‭ ‬من‭ ‬الهولوكوست،‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الناجين‭ ‬سيزورون‭ ‬رفقته‭ ‬ورفقة‭ ‬شولتس‭ ‬موقع‭ ‬وانسيي‭ ‬حيث‭ ‬عُقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1942‭ ‬أقر‭ ‬فيه‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬النازيين‭ ‬‮«‬الحل‭ ‬النهائي‮»‬‭ ‬القاضي‭ ‬بإرسال‭ ‬اليهود‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬معسكرات‭ ‬الموت‮»‬‭.‬