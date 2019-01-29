رئيس المعهد الاسلامي في البرازيل لـ (الزمان): الدور العربي غائب فى البرازيل ونطالب الأزهر بإرسال بعثات لإنقاذ الجالية من المتطرفين

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

أثار‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬بنقل‭ ‬سفارة‭ ‬البرازيل‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬فى‭ ‬العالمين‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬البرازيليين‭ ‬من‭ ‬الشعوب‭ ‬المتعاطفة‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مالبث‭ ‬ان

اعلن‭ ‬رئيس‭ ‬البرازيل‭ ‬بالوكالة‭ ‬هاميلون‭ ‬موراو‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬تعتزم‭ ‬“في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن”‭ ‬نقل‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬الى‭ ‬القدس،‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬موقفا‭ ‬رسميا‭ ‬ملتبسا‭ ‬حيال‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭. ‬ويتولى‭ ‬الجنرال‭ ‬هاميلتون‭ ‬موراو،‭ ‬وهو‭ ‬عادة‭ ‬نائب‭ ‬للرئيس،‭ ‬منصب‭ ‬الرئاسة‭ ‬موقتا‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الرئيس‭ ‬جاير‭ ‬بولسونارو‭ ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬لجراحة‭ ‬الاثنين‭ ‬،‭ ‬وأدلى‭ ‬موارو‭ ‬بهذا‭ ‬التصريح‭ ‬أمام‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬ابراهيم‭ ‬الزبن‭.‬

وصرح‭ ‬للصحافيين‭ ‬إثر‭ ‬لقائه‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بان‭ ‬“الرد‭ ‬الذي‭ ‬أدليت‭ ‬به‭ ‬أمامهم‭ ‬هو‭ ‬باسم‭ ‬الدولة‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬لا‭ ‬تفكر‭ ‬الدولة‭ ‬البرازيلية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬نقل‭ ‬للسفارة”‭. ‬،‭ ‬وعن‭ ‬خلفيات‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ورؤيته‭ ‬للأوضاع‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬وحالة‭ ‬التطرف‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجالية‭ ‬العربية‭ ‬بالبرازيل‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬المغربي‭ ‬رئيس‭ ‬المعهد‭ ‬الاسلامي‭ ‬فى‭ ‬البرازيل‭ .‬

–‭ ‬ما‭ ‬واقع‭ ‬المسلمين‭ ‬فى‭ ‬البرازيل‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬السياسية‭ ‬والدينية‭ ‬؟

المسلمون‭ ‬فى‭ ‬البرزايل‭ ‬يعيشون‭ ‬بحرية‭ ‬تامة‭ ‬منذ‭ ‬وصولهم‭ ‬الى‭ ‬البرازيل‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬120‭ ‬عام‭ ‬وينحدر‭ ‬معظم‭ ‬أفراد‭ ‬الجالية‭ ‬الاسلامية‭ ‬فى‭ ‬البرازيل‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬لبنانية‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬مميز‭ ‬فى‭ ‬المجتمع‭ ‬البرازيلي‭ ‬وأبنائها‭ ‬مثقفون‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الأول‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات‭ ‬ولهم‭ ‬علاقات‭ ‬طيبة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬وأصحاب‭ ‬الديانات‭ ‬الأخرى‭ ‬وهم‭ ‬ينعمون‭ ‬بالأمن‭ ‬والأمان‭ ‬ولايوجد‭ ‬تحدي‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬ولكن‭ ‬التحدي‭ ‬الحقيقي‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬طقوس‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬أنفسهم‭ ‬الذين‭ ‬نقلوا‭ ‬بعض‭ ‬الخلافات‭ ‬المناطفية‭ ‬من‭ ‬عادات‭ ‬وتقاليد‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬البلاد‭ ‬مما‭ ‬أعاق‭ ‬الحركة‭ ‬الدعوية‭ ‬فى‭ ‬البرازيل‭ ‬،‭ ‬لذا‭ ‬فإنني‭ ‬أوجه‭ ‬نداء‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬والأزهر‭ ‬والذى‭ ‬يشكل‭ ‬العمق‭ ‬الاسلامي‭ ‬والعربي‭ ‬أن‭ ‬ينظروا‭ ‬بعين‭ ‬واعية‭ ‬الى‭ ‬الجاليات‭ ‬فى‭ ‬الاغتراب‭ ‬لأن‭ ‬العالم‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة‭ ‬مما‭ ‬ممكن‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬والمتربصين‭ ‬بالاسلام‭ ‬من‭ ‬جعل‭ ‬تلك‭ ‬الجاليات‭ ‬ساحة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لهم‭ ‬يسهل‭ ‬التواصل‭ ‬معهم‭ ‬بسبب‭ ‬قلة‭ ‬الدعاه‭ ‬والنشاطات‭ ‬الدينية‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬مرجعيات‭ ‬أصيلة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬المجامع‭ ‬الفقهية‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشئون‭ ‬الاسلامية‭ ‬ووزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬أن‭ ‬يبحثوا‭ ‬عن‭ ‬صيغه‭ ‬لحماية‭ ‬الأقليات‭ ‬من‭ ‬الاختراقات‭ ‬وإلا‭ ‬سيحدث‭ ‬للمسلمين‭ ‬فى‭ ‬البرازيل‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬للمسلمين‭ ‬فى‭ ‬أوروبا‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬ظهرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬جماعات‭ ‬إرهابية‭ ‬تحاول‭ ‬اختراق‭ ‬تلك‭ ‬الجاليه‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافتهم‭ ‬المتطرفة‭ .‬

–‭ ‬وماهو‭ ‬الدور‭ ‬الذى‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المعهد‭ ‬الاسلامي‭ ‬فى‭ ‬البرازيل‭ ‬؟

المعهد‭ ‬الاسلامي‭ ‬مؤسسة‭ ‬جديدة‭ ‬البناء‭ ‬عملنا‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬بهدف‭ ‬تكوين‭ ‬أكاديمية‭ ‬علمية‭ ‬لبحث‭ ‬الوضع‭ ‬الاسلامي‭ ‬والثقافة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وتكون‭ ‬مقر‭ ‬للصحفيين‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬الاسلام‭ ‬وعن‭ ‬الثقافة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وتثقيف‭ ‬أبناء‭ ‬المسلمين‭ ‬لحمايتهم‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬التيارات‭ ‬الوافدة‭ ‬وأرى‭ ‬أن‭ ‬البداية‭ ‬كانت‭ ‬مشجعه‭ ‬وعن‭ ‬الأن‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬جذور‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الجامعات‭ ‬والمعاهد‭ ‬الموجودة‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامي‭ ‬لأننا‭ ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬العلماء‭ ‬والباحثين‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬أبحاث‭ ‬وأوراق‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬ليكون‭ ‬لهذا‭ ‬المعهد‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬فى‭ ‬البرازيل‭ .‬

–‭ ‬وكيف‭ ‬ترى‭ ‬تأثير‭ ‬الأحداث‭ ‬الارهابية‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المتطرفين‭ ‬الاسلاميين‭ ‬فى‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬المسلمين‭ ‬فى‭ ‬البرازيل‭ ‬؟

الشعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬شعب‭ ‬مثقف‭ ‬بطبيعته‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬لكن‭ ‬علاقاتنا‭ ‬المتجذرة‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬البرازيلي‭ ‬والحكومة‭ ‬البرازيلية‭ ‬جعلتهم‭ ‬لا‭ ‬يتأثرون‭ ‬بالدعايه‭ ‬التى‭ ‬تحاول‭ ‬تشويه‭ ‬صورة‭ ‬المسلمين‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬نرتبط‭ ‬بعلاقات‭ ‬طيبة‭ ‬مع‭ ‬الجاليات‭ ‬الدينية‭ ‬المسيحية‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬البرازيل‭ ‬أكبر‭ ‬بلد‭ ‬كاثوليكي‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬لذلك‭ ‬وقفوا‭ ‬بجانبنا‭ ‬رغم‭ ‬التهم‭ ‬التى‭ ‬توجه‭ ‬إلينا‭ ‬وقاموا‭ ‬بفتح‭ ‬مدارسهم‭ ‬وجامعاتهم‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلامهم‭ ‬لنا‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬الاسلام‭ ‬وهذا‭ ‬إن‭ ‬دل‭ ‬فإنما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬وانفتاحه‭ .‬

–‭ ‬ولماذا‭ ‬أقدم‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بنقل‭ ‬سفارة‭ ‬البرازيل‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬استفزازا‭ ‬لمشاعر‭ ‬المسلمين‭ ‬؟

البرزايل‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬مرتبطة‭ ‬مع‭ ‬العرب‭ ‬وقضية‭ ‬فلسطين‭ ‬ويدافعون‭ ‬عنها‭ ‬ولكن‭ ‬العرب‭ ‬لم‭ ‬يستغلوا‭ ‬ذلك‭ ‬أبدا‭ ‬وعلمت‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬تنصيب‭ ‬رجل‭ ‬يميني‭ ‬متطرف‭ ‬له‭ ‬ميول‭ ‬صهيونية‭ ‬ورغم‭ ‬أنه‭ ‬اتخذ‭ ‬قرار‭ ‬بنقل‭ ‬سفارة‭ ‬البرازيل‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬لم‭ ‬ينفذ‭ ‬بعد‭ ‬لأن‭ ‬نصف‭ ‬الشعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬ضد‭ ‬سياسته‭ ‬فالدولة‭ ‬لن‭ ‬تخضع‭ ‬لرأيه‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الرجوع‭ ‬للشعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬لأن‭ ‬الانتخابي‭ ‬شيئ‭ ‬وتنفيذه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬شيئ‭ ‬أخر‭ ‬وكما‭ ‬قلت‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬قصور‭ ‬من‭ ‬العالمين‭ ‬العربي‭ ‬والاسلامي‭ ‬تجاه‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ .‬

–‭ ‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬تهديد‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ ‬خطوة‭ ‬كافية‭ ‬للتراجع‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬؟

للأسف‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬قالت‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بتلك‭ ‬القضية‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬الشعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬لن‭ ‬يتخلى‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬لقضية‭ ‬فلسطين‭ ‬والبرازيليين‭ ‬خرجوا‭ ‬لتأييد‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬أنفسهم‭ ‬لذلك‭ ‬فانا‭ ‬أراهن‭ ‬على‭ ‬السياسيين‭ ‬والشعب‭ ‬لإجبار‭ ‬رئيس‭ ‬البرازيل‭ ‬على‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ .‬

–‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الاتهامات‭ ‬التى‭ ‬توجه‭ ‬الى‭ ‬المسلمين‭ ‬فى‭ ‬الغرب‭ ‬بالارهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬وتنقية‭ ‬كتب‭ ‬التراث‭ ‬؟

هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأخرت‭ ‬كثيرا‭ ‬وللأسف‭ ‬فإن‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬الحقل‭ ‬الاسلامي‭ ‬لم‭ ‬يستطيعوا‭ ‬أن‭ ‬يطوروا‭ ‬أنفسهم‭ ‬أو‭ ‬خطابهم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعمائة‭ ‬عام‭ ‬فالخطاب‭ ‬الديني‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬ولم‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نتواصل‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ ‬فى‭ ‬أوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح‭ ‬وأن‭ ‬الأوان‭ ‬أن‭ ‬يخطط‭ ‬المسلمين‭ ‬لتلك‭ ‬الخطوة‭ ‬بصورة‭ ‬صحيحة‭ ‬وبدون‭ ‬ذلك‭ ‬فلن‭ ‬يتغير‭ ‬شيئ‭ ‬وللأسف‭ ‬فإن‭ ‬المسلمين‭ ‬أصبحوا‭ ‬الأن‭ ‬عاله‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يقدمون‭ ‬أى‭ ‬شيئ‭ ‬للحضارة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬الأن‭ ‬تقاس‭ ‬بحضاراتها‭ ‬ونحن‭ ‬مأمورون‭ ‬بأن‭ ‬نعمر‭ ‬الأرض‭ ‬وبما‭ ‬نقدمه‭ ‬للبشرية‭ ‬وحتى‭ ‬نكون‭ ‬أمه‭ ‬قوامه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نغير‭ ‬تفكيرنا‭ ‬وخطابنا‭ ‬،‭ ‬نعم‭ ‬كتب‭ ‬التراث‭ ‬أصيله‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نجتهد‭ ‬ونذهب‭ ‬الى‭ ‬الفقير‭ ‬والمحتاج‭ ‬حتى‭ ‬نصبح‭ ‬أمه‭ ‬تستحق‭ ‬الحياه‭ .‬

–‭ ‬وماهى‭ ‬مطالبكم‭ ‬من‭ ‬الأزهر‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬؟

الأزهر‭ ‬يجسد‭ ‬منهج‭ ‬الوسطية‭ ‬فى‭ ‬الاسلام‭ ‬ونحن‭ ‬نراهن‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلعبه‭ ‬الأزهر‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احتضان‭ ‬الجاليات‭ ‬التى‭ ‬ترسل‭ ‬بعثات‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬والذهاب‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬الجاليات‭ ‬لمعرفة‭ ‬حقيقة‭ ‬أوضاعها‭ ‬للحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬ونرى‭ ‬أن‭ ‬الأزهر‭ ‬هو‭ ‬أعلى‭ ‬شيئ‭ ‬فى‭ ‬مخيلتنا‭ ‬لأنه‭ ‬يمثل‭ ‬قيمة‭ ‬اسلامية‭ ‬كبيرة‭ ‬ولذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأزهر‭ ‬على‭ ‬مقدار‭ ‬الثقة‭ ‬الموضوعه‭ ‬فيه‭ .‬