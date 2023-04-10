نائب رئيس المخابرات التركية في بغداد:خارطة طريق لحل المشاكل الأمنية وضبط الحدود

بغداد -عبدالحسين غزال
أكد بئان رئيس جهاز المخابرات التركي، موتلو توكا، يوم الاثنين، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى أنقرة كانت مهمة وإيجابية.
وأعرب توكا، خلال استقباله من قبل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في بغداد عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع العراق وفي مختلف المجالات، بحسب بيان خاص امس.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث القضايا المتعلقة بأمن البلدين إلى جانب وضع خارطة طريق لحل المشكلات الأمنية بين البلدين وضبط الحدود. وقال مصدر للزمان ان احداث السليمانية كانت في صلب الاجتماع ، كما طرح المسؤول التركي المخاوف من زيارات قادة قوات سوريا الديمقراطية الى إقليم كردستان العراق وخاصة السليمانية وانعكاسات ذلك على دعم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا و يجد له قواعد خلفية في مناطق نائية شمال العراق . فيما أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، أمس الإثنين، في اجتماعه مع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني أهمية الحفاظ على المشتركات ووحدة العراق. فيكما يبدو ان الاجتماع متصل بتطورات الوضع في السليمانية بعد قصف محيط المطار وزيارة الى السليمانية قام بها قائد قوات سوريا الديمقراطية الموالي لامريكا والعدو لتركيا مظلوم عبدي وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان امس، ان «اللقاء شهد ، التباحث في مجمل الأوضاع السياسية والأمنية، والتأكيد على أهمية التضامن في مواجهة التحديات، والعمل على دعم العملية السياسية، وإنجاح البرنامج الحكومي».
كما أكد الجانبان على «أهمية الحفاظ على المشتركات ووحدة العراق، مؤكدين أهمية ضبط الحدود والعمل على تعزيز وإدامة المنجزات الأمنية في إقليم كردستان وعموم العراق».