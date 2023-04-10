نائب رئيس المخابرات التركية في بغداد:خارطة طريق لحل المشاكل الأمنية وضبط الحدود

بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

أكد‭ بئان ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬التركي،‭ ‬موتلو‭ ‬توكا،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬إلى‭ ‬أنقرة‭ ‬كانت‭ ‬مهمة‭ ‬وإيجابية‭.‬

وأعرب‭ ‬توكا،‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العراقي،‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي،‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬بلاده‭ ‬لتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬خاص‭ ‬امس‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بحث‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأمن‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وضع‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لحل‭ ‬المشكلات‭ ‬الأمنية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وضبط‭ ‬الحدود‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬احداث‭ ‬السليمانية‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الاجتماع‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬طرح‭ ‬المسؤول‭ ‬التركي‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬زيارات‭ ‬قادة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الى‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬وخاصة‭ ‬السليمانية‭ ‬وانعكاسات‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المحظور‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬و‭ ‬يجد‭ ‬له‭ ‬قواعد‭ ‬خلفية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬نائية‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ . ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬قوباد‭ ‬طالباني‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المشتركات‭ ‬ووحدة‭ ‬العراق‭. ‬فيكما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬متصل‭ ‬بتطورات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬محيط‭ ‬المطار‭ ‬وزيارة‭ ‬الى‭ ‬السليمانية‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الموالي‭ ‬لامريكا‭ ‬والعدو‭ ‬لتركيا‭ ‬مظلوم‭ ‬عبدي‭ ‬وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لمستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬شهد‭ ‬،‭ ‬التباحث‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية،‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التضامن‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬العملية‭ ‬السياسية،‭ ‬وإنجاح‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المشتركات‭ ‬ووحدة‭ ‬العراق،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أهمية‭ ‬ضبط‭ ‬الحدود‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وإدامة‭ ‬المنجزات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وعموم‭ ‬العراق‮»‬‭.‬