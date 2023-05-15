رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد لـ (الزمان): لا توجد بنود سرية في الإتفاق مع إسرائيل

‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

​أكد‭ ‬محمد‭ ‬الهندي‭ ‬رئيس‭ ‬الدائرة‭ ‬السياسية‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬عقب‭ ‬توقيع‭ ‬إتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬يتضمن‭ ‬ثلاثة‭ ‬بنود‭ ‬وهي‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وعدم‭ ‬استهداف‭ ‬المنازل‭ ‬ووقف‭ ‬اغتيال‭ ‬المدنيين‭ ‬والأفراد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتابع‭ ‬مصر‭ ‬تنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ . ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬لا‭ ‬يتضمن‭ ‬بنود‭ ‬سرية‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتسليم‭ ‬جثمان‭ ‬الشهيد‭ ‬خضر‭ ‬عدنان‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬مسيرة‭ ‬الإعلاميين‭ ‬ورغم‭ ‬عدم‭ ‬تضمن‭ ‬الإتفاق‭ ‬بند‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬استهداف‭ ‬قادة‭ ‬الحركة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬بند‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬استهداف‭ ‬الأفراد‭ ‬يعني‭ ‬عدم‭ ‬استهداف‭ ‬قادة‭ ‬الحركة‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ . ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬حول‭ ‬الإيقاع‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬بيان‭ ‬الغرفة‭ ‬المشتركة‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬والفصائل‭ ‬الأخرى‭ ‬كان‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬هذا‭ ‬التنسيق‭ .‬

‭ ‬وعن‭ ‬احتمالات‭ ‬انتهاك‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬وارد‭ ‬ولكن‭ ‬صمود‭ ‬شعبنا‭ ‬والتفافه‭ ‬حول‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬ضمان‭ ‬للتصدي‭ ‬لأي‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيلي‭ ‬ونحن‭ ‬جاهزون‭ ‬لأي‭ ‬معركة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬لمدة‭ ‬طويلة‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬محمد‭ ‬البريم‭ ‬مسئول‭ ‬الإعلام‭ ‬بلجان‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬أجريناه‭ ‬معه‭ ‬بالدور‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ورغم‭ ‬وجود‭ ‬وساطات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الدور‭ ‬الاكبر‭ ‬حيث‭ ‬بادرت‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬اللحظة‭ ‬الأولى‭ ‬بإيجاد‭ ‬صيفة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتبادلت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصيغ‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬القاهرة‭ ‬قادت‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬للتصعيد‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬حسابات‭ ‬الربح‭ ‬والخسارة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الجولة‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬طارق‭ ‬فهمي‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬وأستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬صواريخ‭ ‬المقاومة‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬معظم‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والمطارات‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬القبة‭ ‬الحديدية‭ ‬وهذا‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬نجاح‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭ ‬رغم‭ ‬تفوق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الإمكانيات‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬أدار‭ ‬تلك‭ ‬المواجهة‭ ‬وهو‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬جدارته‭ ‬وحذر‭ ‬طارق‭ ‬فهمي‭ ‬من‭ ‬مخطط‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لإيجاد‭ ‬شرخ‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬وحماس‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬للزمان‭ ‬طلبت‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬إسمها‭ ‬أن‭ ‬مفاوضات‭ ‬سرية‭ ‬تجري‭ ‬حاليا‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬لاستخراج‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬مارين‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬غزة‭ ‬ب30‭ ‬كيلو‭ ‬لتصدير‭ ‬الغاز‭ ‬المستخرج‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحقل‭ ‬وتصديره‭ ‬عبر‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬واقتسام‭ ‬عوائده‭ ‬ببن‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لاقى‭ ‬موافقة‭ ‬مبدئية‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأطراف‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفجر‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬وحماس‭ ‬حيث‭ ‬ترى‭ ‬السلطة‭ ‬أن‭ ‬عوائد‭ ‬هذا‭ ‬الحقل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يئول‭ ‬إلى‭ ‬خزانة‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ .‬