الرئيس العراقي يشارك بالقمة العربية الأوربية لبحث آفاق التعاون

لقاء مرتقب يجمع صالح وماكرون في فرنسا

رئيس الجمهورية يشارك بالقمة العربية الأوربية لبحث آفاق التعاون

بغداد – الزمان

يشارك رئيس الجمهورية برهم صالح على رأس وفد وزاري بمؤتمر القمة العربية الاوربية المنقعد اليوم الاحد في شرم الشيخ بمصر لبحث افاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات في مجالات الاستثمار ومكافحة الارهاب . واكد لقمان الفيلي المتحدث باسم رئيس الجمهورية في بيان امس إن (صالح يشارك اليوم بمؤتمر القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ سيلتقي خلاله بعدد من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون المشترك) مشيرا الى ان (العراق سيشارك في محاور المؤتمر التي تتضمن تعزيز العلاقات العربية الأوروبية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والتعددية والهجرة فضلاً عن الوضع فى المنطقة وسبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية) واشار الفيلي الى ان (صالح سيتوجه بعد انتهاء أعمال المؤتمر الى فرنسا في زيارة عمل تستغرق يومين بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كما من المؤمل أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين الفرنسيين واعضاء مجلس الشيوخ) وتابع ان (مشاركة صالح في اعمال المؤتمر وزيارته الى فرنسا تأتي لتفعيل وتعزيز دور العراق على الصعيدين العربي والدولي وانفتاحه على اشقائه واصدقائه وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة).وغادرصالح بغداد امس السبت متوجهاً الى شرم الشيخ لحضور أعمال القمة العربيّة الأوربية. ويضم وفد العراق وزراء الخارجية محمد علي الحكيم والتخطيط نوري الدليمي و التجارة محمد العاني.

وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما الأحد والإثنين عددا من القضايا التي تثير اهتمام الجانبين من بينها الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية.ويستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العديد من نظرائه العرب والأوروبيين ورئيسي المجلس الاوروبي دونالد توسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. ويتوقع أن يشارك في قمة شرم الشيخ رؤساء دول وحكومات 24 من البلدان ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن بين الذين سيشاركون في الاجتماع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في وقت تواجه إصرار الأوروبيين على موقفهم بشأن بريكست. ومن الجانب العربي أكد حتى الآن الرئيسان التونسي الباجي قائد السبسي حضوره اضافة الى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. وقال الامين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية خالد الهباس أن (الجامعة تنتظر من هذه القمة انطلاقة جديدة للتعاون العربي الأوروبي)، فيما قاطعه امير قطر تميم بن حمد آل ثاني. واشار الى ان (المؤتمر سيناقش الاستقرار الاقليمي وكيفية تضافر الجهود العربية والأوروبية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية القائمة التي تهدد الاستقرار). وصرح رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في القاهرة السفير إيفان سركوس أن المناقشات ستتركز على ثلاث قضايا رئيسية التعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية والتحديات الدولية والمسائل الاقليمية وعلى رأس هذه القضايا ستأتي التجارة والاستثمار في حوض البحر المتوسط والمسائل التربوية والاجتماعية. وفي ما يتعلق بالتحديات الدولية سيناقش العرب والأوروبيون التغيرات المناخية والهجرة والأمن وسيتم كذلك بحث ملفات إقليمية مثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أو اليمن أو ليبيا. من جهة اخرى اشار مصدر في الاتحاد الاوروبي الى ان هذه القمة ى مهمة ولاسيما مع تراجع انخراط الولايات المتحدة في المنطقة التي باتت الصين وروسيا تحاول استمالتها الامر الذي ليس في صالحنا بالضرورة. وتحاول مصر التي ينظر إليها الأوروبيون كقطب استقرار لا غنى عنه ويقع فيها مقر الجامعة العربية أن تستعيد دورها على الصعيد الدولي بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت ثورة 2011 .