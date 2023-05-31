رئيس الجمهورية يصل عمّان للمشاركة بزفاف ولي عهد الأردن

عمان – رند الهاشمي

فيما تتجه أنظار الأردنيين خاصة والعالم عامة إلى الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط ، وهو زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة السعودية رجوة آل سيف مساء اليوم الخميس ، وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، امس الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمان.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان ( رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد وصلا، اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الملك الاردني عبد الله الثاني لحضور مراسم زفاف ولي العهد الأردني سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني).

فيما وجه الأمير الأردني الحسن بن طلال التهنئة للعروسين قائلا( الحسين ورجوة، في هذه الأيام السعيدة والمليئة بالبهجة أسأل الله أن يجعل حياتكما زاخرة بالمودة والرحمة والهناء. بارك الله لكما فرحتكما ويسر لكما طريق الخير والفرح والسرور).

وبهذه المناسبة اقام ملك الأردن عبدالله الثاني مساء امس مأدبة عشاء في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي حضرها أكثر من 4 آلاف شخص من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة وشيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والشباب الرياديين ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الامنية إضافة الى ممثلين عن جميع مكونات المجتمع الأردني. وقبيل الحفل اقام الأمير عمر بن فيصل (حمام العريس) للأمير الحسين ولي العهد، بمشاركة عدد من أقارب ورفاق الامير في القوات المسلحة وذلك في منزل الأمير فيصل، وعقب الحمام كتب الامير الحسن في حسابه على انستغرام(الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة.. كفيتو ووفيتو).

وفي بغداد رعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم ، امس الاربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الخدمة العامة الاتحادي، في جمهورية العراق، وديوان الخدمة المدنية في المملكة الاردنية الهاشمية.

ووقعها عن الجانب العراقي رئيس مجلس الخدمة محمود التميمي، فيما وقعها عن الجانب الاردني، رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المذكرة تضمنت تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تحديث وتطوير الادارة والوظيفة العامة، بما يسهم في توثيق اواصر العمل المشترك في مجال الخدمة الوظيفية، وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها بين جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية).