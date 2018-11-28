سائرون يدعو الفياض لسحب ترشيحه للداخلية وحزب البارزاني يشيد بمرونته وخبرته

رئيس الجمهورية يدخل منطقة حوارات تشكيل الحكومة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح كتلة المحور الى اعتماد الحوار في اكمال تشكيل الكابينة الوزارية.وقال بيان لمكتب صالح ان (رئيس الجمهوري استقبل في مكتبه ببغداد امس وفد كتلة المحور النيابية برئاسة أحمد عبد الله الجبوري وبحث معه آخر التطورات السياسية على الساحة). ونقل البيان عن صالح تأكيده خلال اللقاء ( ضرورة الاهتمام الجاد بمسألة إكمال تشكيل الكابينة الوزارية عن طريق اعتماد مبدأ الحوار الصريح والبناء بين جميع الاطراف السياسية للتغلب على العراقيل والشروع بتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين)، من جانبه اكد الوفد حرص المحور على (اكمال تشكيل الكابينة الوزارية واعتماد لغة الحوار البنّاء مع باقي أطراف العملية السياسية خدمة للعراق وشعبه). في غضون ذلك، اتهم النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي تحالف البناء بالاخلال في اتفاق تشكيل الحكومة من خلال إصراره على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية.وقال في تصريح امس ان (إستكمال التشكيلة الوزارية مشكلة كبيرة وليست بالسهلة فهناك خلافات بشأن ثمان وزارات والأحزاب بدأت بتغيير مرشحيها)، مشيرا الى ان ( رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال ان تأجيل جلسة استكمال الحكومة كان لعدم وصول السيرة الذاتية للمرشحين وهذا غير صحيح). وأضاف ان (البناء قدم أسماء لحقيبة الداخلية لكنه كتب اسفل القائمة مرشحنا الوحيد فالح الفياض، والمحور فعل الشيء نفس لحقيبة الدفاع وكتب مرشحنا الوحيد سليم الجبوري).ودعا الزيادي، عبد المهدي الى ان (يبلغ الشعب بأن الضغوط هي العامل الأساس لعدم اكتمال الكابينة الوزارية)، مقترحا على الفياض (سحب ترشيحه من أجل الشعب العراقي). بدوره، قال عضو تحالف سائرون عواد العوادي ان غالبية الكتل السياسية ترفض ترشيح الفياض للداخلية. ورأى في تصريح امس ان (فرض تحالف البناء ترشيح الفياض غير مسوغ ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة)، مضيفًا انه (كان على رئيس الوزراء إختيار شخصيات عسكرية للمناصب الأمنية وهم كُثر ونحن نحتاج شخصيات مهنية لوزارتي الداخلية والدفاع، ولا يمكن قبول ترشيح الفياض للداخلية لوجود شخصيات أكثر مقبولية منه)، على حد قوله.وبحسب العوادي فإن (هناك ضغطًا خارجيًا بخصوص وزارة الدفاع ، والمحور الوطني لا ينفي ذلك ولكن البناء لا يريد اتخاذ موقف منه للحفاظ على وحدته). ودعا العوادي الفياض الى ان ( يحل نزاع القوم بالاعتذار عن الترشح)، مشيراً الى ان (عدم طلب تحالف البناء ذلك دليل على وجود دعم خارجي له). الى ذلك دعا نائب عن البناء، الفياض الى سحب ترشحه اذا ما حصل انشقاق شيعي شيعي. وقال عباس الزاملي في تصريح امس (اذا حصل انشقاق شيعي شيعي في الايام المقبلة فعلى الفياض ان يبادر بسحب ترشيحه للداخلية حفاظاً على وحدة الصفين الوطني والشيعي)، مؤكدًا ان (هناك ارادات سياسية خارجية تريد فرض نفسها في حسم مرشح الداخلية الذي أصبح موضوعا سياسياً، فيما الوضع لا يتحمل التأجيل وعلينا حسم باقي الكابينة الوزارية في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل وعلى رئيس الوزراء ان تكون له الكلمة الفصل بذلك).ولفت الزاملي الى ان(لدى تحالف البناء علاقات ايرانية ولكنها لا تصل الى التدخل والولاء)، موضحًا ان (الإرادات الخارجية غير موجودة على الأرض اذ ان هناك ارادة وطنية لمجلس النواب ولكن لا ننكر وجود ضغط خارجي غير ان السؤال هنا هو ما مدى الاستجابة له ). وفي كردستان قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام بالاتي أن حزبه ليس لديه خطوط حمر على تولي الفياض حقيبة الداخلية.

وقال بالاتي في تصريح امس إن (علاقات وثيقة تربطنا بالفياض وهو شخصية ذات مواقف وطنية ولديه خبرة ومرونة في عمله تجعلانه مرشحاً قوياً لتسنم الداخلية)، مؤكداً أن (الديمقراطي الكردستاني ليس لديه أية خطوط حمر على تولي الفياض الداخلية ونحن من الداعمين لهذا الترشيح).

وأضاف أن (الواقع المفروض على الساحة السياسية يتمثل في أن لا يأتي أي وزير الا من خلال التوافق)، لافتاً إلى أن (رئيس الوزراء لن يجازف بمغادرة التوافق لأن حكومته ستكون على المحك وربما تسقط بحال لم يحصل اتفاق بين الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين).