رئيس الجمهورية يتسلّم قطعة آثارية من إيطاليا

بغداد – الزمان

تسلم رئيس الجمهورية،عبد اللطيف جمال رشيد، قطعة اثارية عراقية تعود الى الحضارة الآشورية، خلال زيارته لمتحف القرون الوسطى المدني في بولونيا بإيطاليا، مع وزير الثقافة والسياحة والآثار احمد البدراني، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وجمع من المستشارين والمسؤولين المهمّين في ايطاليا.

زيارة وفد

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس البلدية ماتيو ليبوري، ومديرة متاحف بلدية بولونيا ايفا ديلي اينوتشينتي، وعدد من المسؤلين الاخرين اعربوا عن سعادتهم بزيارة الوفد)، مشيراً الى (تطرق الجانبين لأهمية الآثار العراقية وماتعرضت له من تدمير ونهب على مر العصور، آخرها تخريب عصابات داعش)، واعرب رئيس الجمهوية عن (تقديره لجهود إيطاليا في إستعادة الآثار العراقية، ومساهمتها في عمليات التنقيب عن الآثار بالتعاون مع الحكومة العراقية والجهات المُختصة، خلال زيارته لأجنحة المتحف التي ضمت معرضاً لفنانين عراقيين وعرب شمل منحوتات واعمال فنية مختلفة تعبر عن الارث الحضاري والفني)، من جانبه اوضح وزير الثقافة ان (العراق استطاع إستعادة 17 الف قطعة من الولايات المتحدة، ونحـــــو 6 الاف قطعة المملكة المتحدة، و 2500 اخرى من لبنان وبعض المسكوكات من مصر). وتقلّد رشيد، وساماً رفيعاً من الدرجة الأولى من قِبل رئيس ايطاليا سيرجيو مارتاريلا، في قصر كويريناله في العاصمة روما. وذكر البيان انه (تقلد الوسام الأعظم من الدرجة الأولى، تجسيداً للعلاقات بين البلدين، الى جانب منحه مارتاريلا وسام الوطن من الدرجة الأولى الذي يمنح للرؤساء، خلال مأدبة عشاء اقيمت على شرفه، اثناء زيارته الى ايطاليا).

واوضح رشيد ان (السلام والتفاعل الثقافي هو اساس نهوض الحضارات وتقدمها)، متطرقاً الى (تحرك العراق بإتجاه التنمية الوطنية عبر الاستثمار والمشاريع، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز فرص النمو والتقدم فيها)، واقترح (تشكيل مجلس اقتصادي عراقي إيطالي، يدعم دور رجال الأعمال في القطاع الخاص في البلدين بإقامة مشاريع مشتركة، لتطوير المجال التجاري والاستثماري).