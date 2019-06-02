رئيس الجمهورية يبحث مع سفراء أوربا وامريكا أزمات المنطقة

عبد المهدي : تنصّل الإقليم عن تسليم النفط

لن يؤثر على رواتب الموظفين

بغداد – الزمان

اتهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اقليم كردستان بالتنصل من اتفاق تسليم النفط الذي نصت عليه الموازنة ، مؤكدا ان الحكومة لن تقطع رواتب موظفي الاقليم . وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس ان (الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي الاقليم برغم من انه لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة)، مبينا ان (هناك خلافات سياسية ومن غير الصحيح جعلها مصدراً لتهديد السلم المجتمعي)، واكد عبد المهدي ان اداء الوفد العراقي في قمة مكة عكس موقف العراق من ازمة الراهنة)، واضاف ان (أزمة الكهرباء ما تزال معقدة رغم الاتفاقات التي ابرمناها مع شركتي سيمنز وجنرال الكتريك)، ولفت الى ان (انتاج الطاقة الكهربائية بلغ 17500 ميغاواط)، واوضح عبد المهدي ان (الحكومة ستعمل على نصب محطات جديدة لتوليد الكهرباء لكننا ما زلنا نعاني من مشاكل التوزيع)، وتابع ان (التعيين بالوكالة سببه المحاصصة). الى ذلك دعا رئيس الجمهورية برهم صالح الى تأسيس نظام اقليمي مستقر يبعد العراق وشعوب المنطقة عن شبح الصراعات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (صالح التقى سفراء بريطانيا وفرنسا والمانيا وناقش معهم موقف العراق تجاه ازمات المنطقة والذي ينطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا)، وشدد صالح على (اهمية تجنب البلاد آثار الصراعات والازمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة)، مؤكدا ان (العراق ينطلق برؤية واضحة تكمن في اعتماد الحوار البناء بين الاطراف المعنية لمعالجة الازمات وايجاد الحلول الناجعة والجذرية لها)، مشيدا بـ(جهود الاتحاد الاوربي في دعم العراق بمختلف المجالات ولاسيما في مجال اعادة النازحين وتقديم يد العون لهم).

من جانبه اكد سفراء الدول الاوربية الثلاث ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لترسيخ وزيادة التعاون، مشيدين بالسياسة الخارجية المتوازنة للعراق والدور الذي يلعبه في محيطه العربي والاقليمي. كما بحث صالح مع القائم باعمال السفارة الامريكية في بغداد جوي هود العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المنطقة. واشار البيان الى ان (اللقاء تناول مناقشة آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي).