بغداد تدعو الإمارات لتعزيز جهود إعمار المدن المحرّرة

رئيس الجمهورية يؤكّد رغبة العراق بالتعاون الأمثل مع البنك الدولي

بغداد – قصي منذر

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح رغبة العراق بالتعاون الأمثل مع البنك الدولي.

وقال بيان رئاسي امس ان صالح (استقبل في قصر السلام اليوم الثلاثاء وفد البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد المجلس لمجموعة البنك مرزة حسن والوفد المرافق له). واعرب صالح (عن رغبة العراق بالتعاون الأمثل مع البنك الدولي في مختلف المجالات بما يحقق الرخاء والتقدم للبلاد، مشيراً الى ضرورة تعزيز فرص العمل والاستثمار في مجال المشاريع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية).

خلق شراكة

واشاد (بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي للعراق لخلق شراكة فاعلة مع المؤسسات المالية العراقية من خلال زيادة مجالات الاستثمار الأفضل للموارد والطاقات.

من جانبه اكد رئيس وفد البنك الدولي على دعم الاقتصاد العراقي)، معرباً عن (الرغبة بتوسيع افق التعاون في المجالات كافة).

الى ذلك ناقشت وزارتا الخارجية العراقية ونظيرتها الإماراتية فرص التعاون بين البلدين في المجالات كافة ودعم جهود إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش . وقال بيان للوزارة امس ان (اللقاء ناقش فرص التعاون المشتركة بين البلدين في المجالات السياسية والامنية وكذلك الاقتصادية بالاضافة الى التأكيد على ما جاء في مؤتمر المانحين في الكويت ودعم جهود اعمار المدن المحررة من داعش), لافتا الى ان (الوكيل الأقدم للوزارة نزار الخير الله وبمشاركة رئيس الدائرة العربية السفير إسماعيل شفيق محسن ترأسا الفريق التشاوري العراقي في ما رأس وفد وزارة الخارجية الإماراتية مساعد الوزير خليفة شاهين المرر وبحضور السفير الإماراتي في بغداد حسن أحمد الشحي).

من جهة اخرى , شدد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي على اهمية دعم الاصلاح الحكومي تعزيزاً للمنجزات المتحققة وترسيخاً للاستقرار في البلاد.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (صالح العبادي اكدا ضرورة أن يكون الحوار البناء والالتزام بالدستور أساسا لحل القضايا العالقة بين مختلف الأطراف والقوى الوطنية العراقية).

واوضح صالح ان (تفعيل العمل التشريعي والتنفيذي وترتيب اولويات ذلك له اهمية بدعم البرنامج الحكومي لتقديم افضل الخدمات للمواطنين), مبيناً ان (الاوضاع التي تمر بها البلاد والمنطقة عموما تتطلب المزيد من الجهود لحل الاشكاليات وايجاد الحلول الجذرية لها عبر توافقات ورؤى مشتركة).

الى ذلك شدد رئيس تحالف الإصلاح والإعمارعمار الحكيم على دعم حكومة عادل عبد المهدي. وقال بيان لمكتبه امس ان (الحكيم استقبل السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي و بحثا مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة وسبل تعزيزها).

مشتركات كثيرة

وشدد الحكيم على (اهمية الانطلاق من المشتركات الكثيرة التي تربط البلدين الجارين والشعبين الصديقين), مجددا رفضه (لسياسة العقوبات الاحادية التي تفرض على ايران), مؤكدا ان (التحدي القادم هو توفير الخدمات لابناء شعبنا ومكافحة الفساد وهذا يتحقق بدعم حكومة عبد المهدي في تنفيذ برنامجها الطموح).

فيما اكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي اياد السامرائي ان الحزب لا يتعامل مع الدول الإقليمية ولا توجد له مصلحة للانجياز الى جهة معينة. وقال السامرائي في تصريح متلفز ان (علاقات الحزب لم تتوقف وحافظنا على الاستمرارية مع ايران لانها كانت حريصة بعدم قطع علاقاتها مع أي جهة حتى وان كانت مع الخصوم).

مبينا ان (عاملاً إقليميا ودوليا يتحكم بالقرار العراقي وان المجتمعين السني والشيعي وقعا ضحية مسائل السياسية وسوء الإدارة وجلب الأجنبي),ولفت الى ان (ظاهرة بيع الوزارات أصبحت عامة لكن اين الجهات الرقابية ولماذا التستر على ملفات الفساد ولما رئيس الوزراء لا يحركها؟) على حد قوله. وتابع (الحزب لا يتعامل مع الدول الإقليمية ولا توجد له مصلحة للانجياز الى جهة معينة). على صعيد متصل ,اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما اسماهم بالإرهابيين بالتحريض على الاعتداء على قواته الموجودة في العراق.

وقال أردوغان خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية بولاية أنطاليا ان (تنظيمات إرهابية عند الحدود تحرّض على مهاجمة بلادنا), واضاف (مستعدون للتصدي لهم حال ارتكابهم أي خطأ), ورأى اردوغان أن (العالم والمنطقة يمران بمرحلة حساسة وإننا على أهبة الاستعداد لمواجهة اي طارئ), منوها الى (مواصلة بلاده مشاريعها العملاقة وانفتاحها السياسي وبناها التحتية العسكرية الى جانب عمليات مكافحة الإرهاب في داخل والخارج الحدود).

وهاجم متظاهرون غاضبون بمحافظة دهوك قاعدة عسكرية تركية بناحية شيلادزي على خلفية القصف التركي الذي أودى بحياة 5 مدنيين من مواطني المنطقة حيث اقتحم المتظاهرون القاعدة وأحرقوا بعض المعدات والآليات العسكرية واستولوا على بعضها الآخر.