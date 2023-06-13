رئيس الإقليم: ما حدث في البرلمان لا يتفق مع التفاهمات السياسية

أربيل – فريد حسن

رأى رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني ان متابعة (مناقشة الموازنة في البرلمان تعكس قلقاً عميقاً)، واضاف في بيان تلقته (الزمان) أمس (اثبتت هذه الحقيقة، مرة أخرى ان انقسام الاطراف الكردستانية يلحق الضرر بالاقليم)، لكنه عبر عن القناعة بامكانية تجاوز ذلك (من خلال الادارة السياسية المشتركة ومراعاة المصلحة العامة باتخاذ ذلك فرصة لتعزيز الثقة واعادة تنظيم بيتنا بصورة أفضل، وتهدئة التوترات وحل الخلافات من اجل تعزيز قوة العراق واقليم كردستان). ورحب البارزاني بـ (المصادقة على الموازنة الثلاثية الاتحادية العراقية، ونأمل أن تتحول إلى خريطة طريق جيدة للتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي وتمهد الى أرضية ملائمة للاستثمار). واضاف (نشد على أيدي كل السادة الذين عملوا بإخلاص من أجل مصالح المواطنين والمساواة بين أبناء شعب العراق)، وعبر عن الأسف أن (مناقشات مجلس النواب، شهدت تصرفات غير صحيحة تجاه حقوق إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها من جانب بعض النواب. فما حدث لا يتفق مع مبادئ الاتفاقية السياسية لتحالف إدارة الدولة، وهذا التوجه وطريقة التعاطي هذه، لا تخدم العملية السياسية وأوضاع ومستقبل العراق). وقال (ينبغي تنفيذ قانون الموازنة العامة بصورة عادلة مع مراعاة مكانة إقليم كردستان ككيان سياسي دستوري، وكذلك المناطق المتنازع عليها وحقوقهما ومصالحهما. ويجب أن تكون هناك تطمينات كاملة بأن المستحقات المالية ورواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان لن تعترضها عقبات ولن يتم إغفالها لأسباب سياسية).