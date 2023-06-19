رئيس الإتحاد الآسيوي يشيد بأداء المنتخبات في كأس العالم للشباب

بغداد- الزمان

أشاد سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بأداء المنتخبات الآسيوية التي شاركت في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2023 في الأرجنتين.وتمثلت قارة آسيا بأربعة منتخبات في النسخة 23 من البطولة، هي العراق واليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان، حيث استمرت المنافسة من 20 أيار/مايو ولغاية 11 حزيران/يونيو، وقدمت خلالها هذه المنتخبات مستويات جيدة وأثبت قدرة الفرق الآسيوية في المنافسة على المستوى العالمي.ونجح منتخب كوريا الجنوبية وصيف بطل النسخة الماضية من البطولة عام 2019 في الظهور بقوة من جديد، حيث تمكن من بلوغ الدور قبل النهائي، قبل أن يكتفي بالحصول على المركز الرابع.

طموحات عالية

في المقابل، دخل منتخب أوزبكستان منافسات البطولة بطموحات عالية بعد أن توج بلقب كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 وقد تمكن من بلوغ دور الـ16 في حين خرج منتخبي العراق واليابان من دور المجموعات.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود تهنئة ممثلي قارة آسيا، العراق واليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان، على العروض المميزة التي قدموها في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً.

وأضاف: يشدد إطار الــــــرؤية والمهمة في الاتحـــــــاد الآسيوي لكرة القدم على طموحاتنا في تألق المنتخبات الآسيوية على المستوى العالمي، وقد نجحت منتخباتنا للفئات العمرية من جديد في التعبير عن هذه الطموحات، وأود أن أشيد بهم على الجهود المميزة التي قدموها في الأرجنتين.

وأردف بالقول: يجب أن نشيد بالاتحادات الوطنية الأربع على التزامها الواضح في الاستثمار بتطوير قطاع الــــــــشباب، وأنا واثق أن العديد من هؤلاء النجــــــــوم الشباب سوف يؤكـــــــدون أنفســـهم كنجوم للمستقــبل، ليس فقــــــــط في قارة آسيا، بل أيضاً على مستوى العالم خلال الســنوات المقبلة.

وعادت بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، بعد توقف استمر أربع سنوات، حيث توجت أوروغواي باللقب للمرة الأولى في تاريخها، بعد تغلبها في المباراة النهائية على إيطاليا.