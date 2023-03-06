رئيس الأركان المشتركة الأمريكية يجري مباحثات عسكرية في المغرب
الرباط – عبدالحق بن رحمون
اكد مسؤول أمريكي كبير في خلال زيارة رسمية للرباط، أن المملكة المغربية لها دور فاعل في مجال الاستقرار والسلم لفائدة إفريقيا والشرق الأوسط، وقال ، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام ان الولايات المتحدة تُعتبر المغرب شريكا وحليفا كبيرا، ليس فقط في المنطقة بل على مستوى القارة الإفريقية بأكملها. كما أكد أن المغرب “شريك وحليف كبير للولايات المتحدة”، وبلد مستقر للغاية في قارة ومنطقة تحتاج إلى الاستقرار.
وكان قد تم في كانون الأول (دجنبر) 2020 التوقيع على الإعلان الثلاثي، بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل، لتعزيز السلم والاستقرار في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأبرز مارك ميلي، في زيارته للمغرب على أهمية العلاقات العسكرية “الوطيدة والحقيقية والممتازة” التي تربط الولايات المتحدة بالمغرب، مشيرا في هذا الصدد إلى مناورات الأسد الإفريقي التي تقام منذ حوالي 20 سنة والتي أثبتت فاعليتها، والعديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالأمن الإقليمي.
و استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، الأحد بمقر هذه الإدارة، الجنرال دارمي مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن المسؤولين أعربا خلال هذه المباحثات، عن ارتياحهما للمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون العريقة، والتي تعززت بشراكة عسكرية استراتيجية تنظمها ترسانة قانونية هامة، من بينها على الخصوص، خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع 2020-2030، الموقعة في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، بمناسبة زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمغرب.
وذكرت ذات المصادر، أنه وفي اليوم نفسه استقبل الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجنرال دارمي مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن مباحثات جرت بحضور رؤساء المكاتب بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ومسؤولين عسكريين أمريكيين سامين وسفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد بالرباط، أعرب المسؤولان العسكريان عن ارتياحهما للحصيلة الإيجابية للجنة الاستشارية للدفاع. وجدد المسؤولان العسكريان، التأكيد على عزمهما على توطيد هذه الشراكة التاريخية والنموذجية.