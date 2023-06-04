رئيس إقليم كردستان يشارك في مراسم تنصيب أردوغان

مسعود البارزاني يبحث الأوضاع السياسية مع العيساوي

انقرة – ماهر اوغلو

شارك رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي جرت في العاصمة التركية أنقرة.وشارك البارزاني إلى جانب عدد من رؤساء وزعماء وكبار مسؤولي الدول في مراسم تنصيب أردوغان لدورة رئاسية جديدة وفي مأدبة عشاء أقيمت بمناسبة أدائه القسم. وفاز أردوغان بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، متفوقاً على مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، بعدما حصل على 52.2 في المئة من الأصوات مقابل 47.8 في المئة لمنافسه كليجدار.

وهنأ رئيس إقليم كردستان خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء الماضي أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا وأقيمت مراسم أداء أردوغان اليمين الدستورية في البرلمان التركي السبت بمشاركة 20 من زعماء العالم و45 وزيراً والعديد من ممثلي الدول، والأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ. ومثل وزيـــر الخارجية فؤاد حســـــين العراق في مراسم التنصيب.

على صعيد آخر بحث الزعيم الكردي مسعود بارزاني أمس الاحد الاوضاع السياسية مع نائب رئيس وزراء الوزراء الاسبق رافع العيساوي. وقال بيان تلقته(الزمان) أمس ان ( مسعود البارزاني استقبل في صلاح الدين باربيل العيساوي وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشان الاوضاع السياسية للعراق والمسـتجدات).