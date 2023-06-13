رئيس إقليم كردستان يأمل أن تكون الموازنة خارطة طريق ويأسف لتصرفات غير صحيحة

أربيل – الزمان
رحّب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، امس الثلاثاء، بإقرار الموازنة الثلاثية للعراق على امل ان تكون خارطة طريق للتقدم والتنمية ، في حين أعرب عن أسفه إزاء تصرفات وصفها بغير الصحيحة رافقت عملية مناقشتها داخل البرلمان العراقي، داعياً إلى تنفيذ بنود الموازنة بصورة عادلة مع مراعاة مكانة الإقليم بوصفه كيانا دستوريا داخل الدولة العراقية.
وقال بارزاني في بيانه، «نرحب بالمصادقة على الموازنة الثلاثية الاتحادية العراقية، ونأمل أن تتحول إلى خريطة طريق جيدة للتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي وتمهد أرضية ملائمة للاستثمار. نشد على أيدي كل السادة الذين عملوا بإخلاص من أجل مصالح المواطنين والمساواة بين أبناء شعب العراق».
فيما قالت مصادر مطلعة ان خسائر إقليم كردستان من توقف الصادرات النفطية عبر تركيا لمدة تزيد على ثمانين يوما بلغت ملياري دولار ، وأضافت المصادر لمراسل – الزمان – ان الجانب التركي يجري فحصا فنيا لسلامة الانبوب وان مباحثات الاستئناف ستجري مطلع الأسبوع المقبل . وأضاف أنه «من المؤسف أن مناقشات مجلس النواب، شهدت تصرفات غير صحيحة تجاه حقوق إقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها من جانب بعض النواب»، معتبرا «ما حدث لا يتفق مع مبادئ الاتفاقية السياسية لتحالف إدارة الدولة، وهذا التوجه وطريقة التعاطي هذه لا تخدم العملية السياسية وأوضاع ومستقبل العراق». و شدد بارزاني على أنه «ينبغي تنفيذ قانون الموازنة العامة بصورة عادلة مع مراعاة مكانة إقليم كردستان ككيان سياسي دستوري، وكذلك المناطق المتنازع عليها وحقوقهما ومصالحهما».
ولفت إلى أنه «يجب أن تكون هناك تطمينات كاملة بأن المستحقات المالية ورواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان لن تعترضها عقبات ولن يتم إغفالها لأسباب سياسية». وتابع رئيس إقليم كردستان بالقول إن «ما رأيناه خلال مناقشة الموازنة العامة هو مصدر قلق عميق، وأثبتت هذه الحقيقة مرة أخرى أن انقسام الأطراف الكوردستانية يلحق الضرر بإقليم كوردستان، وإلى جانب هذا». وأكد أنه «نستطيع من خلال الإرادة السياسية المشتركة ومراعاة المصلحة العامة أن نتخذ من ذلك فرصة لتعزيز الثقة بيننا وإعادة تنظيم بيتنا بصورة أفضل، وتهدئة التوترات وحل الخلافات من أجل تعزيز قوة العراق وإقليم كوردستان».
وصوّت مجلس النواب العراقي، فجر يوم الاثنين، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023-2024-2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024