رئيس إقليم كردستان يأمل أن تكون الموازنة خارطة طريق ويأسف لتصرفات غير صحيحة

أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

رحّب‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بإقرار‭ ‬الموازنة‭ ‬الثلاثية‭ ‬للعراق‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬للتقدم‭ ‬والتنمية‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬إزاء‭ ‬تصرفات‭ ‬وصفها‭ ‬بغير‭ ‬الصحيحة‭ ‬رافقت‭ ‬عملية‭ ‬مناقشتها‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬الموازنة‭ ‬بصورة‭ ‬عادلة‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬مكانة‭ ‬الإقليم‭ ‬بوصفه‭ ‬كيانا‭ ‬دستوريا‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭.‬

وقال‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬بيانه،‭ ‬‮«‬نرحب‭ ‬بالمصادقة‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬الثلاثية‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬جيدة‭ ‬للتقدم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬وتمهد‭ ‬أرضية‭ ‬ملائمة‭ ‬للاستثمار‭. ‬نشد‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬كل‭ ‬السادة‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬بإخلاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصالح‭ ‬المواطنين‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬شعب‭ ‬العراق‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬خسائر‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬الصادرات‭ ‬النفطية‭ ‬عبر‭ ‬تركيا‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثمانين‭ ‬يوما‭ ‬بلغت‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬،‭ ‬وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬لمراسل‭ – ‬الزمان‭ ‬–‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬يجري‭ ‬فحصا‭ ‬فنيا‭ ‬لسلامة‭ ‬الانبوب‭ ‬وان‭ ‬مباحثات‭ ‬الاستئناف‭ ‬ستجري‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ . ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬أن‭ ‬مناقشات‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬شهدت‭ ‬تصرفات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬تجاه‭ ‬حقوق‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬والمناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬بعض‭ ‬النواب‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬لا‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬الاتفاقية‭ ‬السياسية‭ ‬لتحالف‭ ‬إدارة‭ ‬الدولة،‭ ‬وهذا‭ ‬التوجه‭ ‬وطريقة‭ ‬التعاطي‭ ‬هذه‭ ‬لا‭ ‬تخدم‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬وأوضاع‭ ‬ومستقبل‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬و‭ ‬شدد‭ ‬بارزاني‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬تنفيذ‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬بصورة‭ ‬عادلة‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬مكانة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ككيان‭ ‬سياسي‭ ‬دستوري،‭ ‬وكذلك‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬وحقوقهما‭ ‬ومصالحهما‮»‬‭.‬‮ ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬تطمينات‭ ‬كاملة‭ ‬بأن‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية‭ ‬ورواتب‭ ‬متقاضي‭ ‬الرواتب‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬لن‭ ‬تعترضها‭ ‬عقبات‭ ‬ولن‭ ‬يتم‭ ‬إغفالها‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬رأيناه‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬عميق،‭ ‬وأثبتت‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬انقسام‭ ‬الأطراف‭ ‬الكوردستانية‭ ‬يلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بإقليم‭ ‬كوردستان،‭ ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬هذا‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬نستطيع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية‭ ‬المشتركة‭ ‬ومراعاة‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬نتخذ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بيننا‭ ‬وإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬بيتنا‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل،‭ ‬وتهدئة‭ ‬التوترات‭ ‬وحل‭ ‬الخلافات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬قوة‭ ‬العراق‭ ‬وإقليم‭ ‬كوردستان‮»‬‭.‬

وصوّت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي،‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬الاتحادية‭ ‬للأعوام‭ ‬2023‭-‬2024‭-‬2025،‭ ‬بعد‭ ‬مناقشات‭ ‬استمرت‭ ‬لخمسة‭ ‬أيام‭.‬

وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬موازنة‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬197‭ ‬تريليونا‭ ‬و828‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬عراقي،‭ (‬نحو‭ ‬152‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬بعجز‭ ‬إجمالي‭ ‬بلغ‭ ‬63‭ ‬تريليون‭ ‬دينار‭ (‬48.3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬نشر‭ ‬بنود‭ ‬موازنتي‭ ‬عامي‭ ‬2023‭ ‬و2024