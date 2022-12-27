رئيس إتحاد الكرة يلتقي سفراء دول الخليج في العراق

بغداد – ساري تحسين

التقَى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25 عدنان درجال امس سفراءَ دول الخليج في العراق. وتضمن اللقاء شرحَ التحضيرات النهائية لاحتضان خليجي 25 في البصــــرة.

وأبدى السفراءُ ارتياحهم للجهود المبذولة من قبل الاتحاد في إنجاح البطولة، وكذلك لوجود الملاعب الجيدة والاستعدادات الجارية من أعلى المستوياتِ لإظهار البطولة بصورةٍ متميزةٍ، والإشادة بتسهيل مهمة دخول الجُمهور من خارج العراق لمشاهدة مباريات البطولة. كما التقى درجال الملاكَ التدريبي الإسباني لمنتخبنا الوطني، والمؤلف من خيسوس كاساس المدرب ، الخاندرو باريلا و سلفادور روميرو المساعدين الأول والثاني ، و بابلو غرناديز المحلل الفني ، و دايفيد ميلان مدرب الحراس ، وخافير بيرنافيت مدرب اللياقة، إلى جانب المدير الإداري للمنتخبِ مهدي كريم، وذلك فور وصولهم إلى مقر إقامةِ الوفد العراقي في فندق غراند ميلينيوم في البصرة. وتم التطرُق عن آخر مستجدات تحضيرات المنتخب الوطنيّ استعداداً للمشاركةِ في البطولةِ التي تنطلق في السادس من كانون الثاني المقبل بلقاء المنتخب الوطنيّ العراقي أمام شقيقه العماني.